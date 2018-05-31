Заступник директора київської гімназії зберігав у робочому кабінеті боєприпаси і психотропи

Його, як і директора навчального закладу, планують звільнити

У Києві силовики викрили заступника директора однієї з гімназій міста у скоєнні низки злочинів. Зокрема, мова йде про підробку документів, незаконне зберігання боєприпасів та психотропних речовин.

Під час проведення слідчих дій 30 травня у чиновника у службовому кабінеті виявили, як передбачається, запал до бойової гранати, психотропні речовини, пристрій для відстрілу гумових куль і патрони до нього.

Фото: КМДА

"29 травня 2018 року зазначений заступник директора, використовуючи завідомо підроблений примірник розпорядження КМДА, намагався потрапити до кабінету директора гімназії, взяти контроль над фінансово-господарською діяльністю установи", - повідомляє прес-служба столичної адміністрації.

Фото: КМДА

Вказаного чиновника, а також директора гімназії планують звільнити з займаних посад, вже готові відповідні документи.

"Ситуація в гімназії перебуває під посиленим контролем правоохоронців та представників Київської міської державної адміністрації. До охорони гімназії також залучені співробітники формування "Муніципальна варта", - розповіли в КМДА.

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