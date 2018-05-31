Заступник директора київської гімназії зберігав у робочому кабінеті боєприпаси і психотропи
Під час проведення слідчих дій 30 травня у чиновника у службовому кабінеті виявили, як передбачається, запал до бойової гранати, психотропні речовини, пристрій для відстрілу гумових куль і патрони до нього.
Фото: КМДА
"29 травня 2018 року зазначений заступник директора, використовуючи завідомо підроблений примірник розпорядження КМДА, намагався потрапити до кабінету директора гімназії, взяти контроль над фінансово-господарською діяльністю установи", - повідомляє прес-служба столичної адміністрації.
Фото: КМДА
Вказаного чиновника, а також директора гімназії планують звільнити з займаних посад, вже готові відповідні документи.
"Ситуація в гімназії перебуває під посиленим контролем правоохоронців та представників Київської міської державної адміністрації. До охорони гімназії також залучені співробітники формування "Муніципальна варта", - розповіли в КМДА.
Нагадаємо, у квартирі рівнянина поліцейські виявили велику кількість зброї, боєприпасів та вибухових речовин.
У мешканця Здолбунівського району Рівненської області правоохоронці вилучили кілограми вибухівки, гранати, детонатори і патрони.
На Трухановому острові в Києві з води виловили гранати, шашки і патрони.
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