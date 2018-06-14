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Заступник глави СБУ Демчина заявив, що на авто за $30 тисяч заробляв 25 років

Розслідування про статки чиновника та його родичів зробили журналісти проекту "Схеми"
Заступник голови СБУ, очільник Управління боротьби з корупцією та організованою злочинністю відомства Павло Демчина заявляє, що на придбане авто Range Rover за $30 тис. він заробляв 25 років.
Заступник глави СБУ Демчина заявив, що на авто за $30 тисяч заробляв 25 років Фото: youtube.com

Про це Демчина розповів "Громадському радіо".

"Ви вважаєте, що машина за $30 тис не відповідає моїм статкам? Коли ви машину купили, чи купували, чи збираєтесь купувати, ви на неї будете збирати один рік? Чи може три, чи чотири? Я 25 років відслужив у Службі безпеки України", – заявив Демчина.

На уточнююче запитання, чи він 25 років збирав кошти на машину чиновник відповів: "Звісно".

"Я в житті не купував машини. У мене була одна кредитна машина, а потім у 2008 році я довго ще судився із банками, коли у всіх була однакова проблема. За кордон я виїжджав три рази в житті. Ви вважаєте, що це спосіб життя мільйонера чи олігарха?", – сказав заступник голови СБУ.

Він також наголосив, що проживає в однокімнатній квартирі за містом, яку сам купив. На запитання щодо елітного будинку його дружини у Петропавлівській Борщагівці під Києвом Павло Демчина сказав, що ця жінка ніколи не була його дружиною.

"Вона може жити, де вона хоче. Я ніколи не був із нею одружений. Це не те щоб сказати, що ми спеціально розлучилися. Ми одружені в житті ніколи не були", – зазначив заступник голови спецслужби.

Нагадаємо, 1 червня проект журналістських розслідувань "Схеми" опублікував розслідування щодо статків першого заступника голови СБУ, очільника Управління боротьби з корупцією та організованою злочинністю Павла Демчини. Журналісти стверджують, що чиновник придбав спортивний автомобіль "Рендж Ровер" за $30 тис. при щомісячній зарплаті 60 тис. грн, а його незаможні родичі володіють елітною нерухомістю на Рівненщині.

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14 06 2018 21:49
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