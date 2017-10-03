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Заступник очільника СБУ Демчина хоче, щоб НАБУ перевірило його майно

Керівник відділу "К" вимагає допитати Лещенка, Саакашвілі і Корбана
Перший заступник голови СБУ Павло Демчина подав заяву в НАБУ з проханням перевірити інформацію ЗМІ про його статки.
Заступник очільника СБУ Демчина хоче, щоб НАБУ перевірило його майно

"Павло Демчина написав відповідну заяву в НАБУ з проханням зареєструвати щодо нього кримінальне провадження, в рамках якого перевірити опубліковані в ЗМІ матеріали. Заступник голови СБУ впевнений, що поширена про нього інформація є неправдивою. Заяву передано в НАБУ особисто і зареєстровано", - написала спікер спецслужби Олена Гітлянська на своїй сторінці у Facebook.

У документі Демчина стверджує, що проти нього ведуть кампанію дискредитації, і просить допитати Сергія Лещенка, Михайла Саакашвілі і Геннадія Корбана.

8 березня hromadske.tv оприлюднило сюжет про нібито незаконне збагачення Демчини.

Згідно з декларацією за 2015 рік, перший заступник глави СБУ, який очолює Головне управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Павло Демчина, офіційно мешкає у відомчому гуртожитку СБУ, не маючи власного житла, автівки чи заощаджень.

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