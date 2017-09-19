Заступницю мера Первомайська спіймали на хабарництві

Корупціонерку затримали на робочому місці під час отримання всієї суми хабара

Заступника мера Первомайська (Миколаївська область) затримали за вимагання 25 тисяч гривень хабара.

"Заступниця голови міста вимагала 25 тисяч гривень з місцевого підприємця за погодження дозвільної документації на встановлення рекламних конструкцій", - повідомляє сайт СБУ.

За хабар чиновниця обіцяла забезпечити спрощену процедуру розгляду заявки, особисто ініціювавши її розгляд у міськраді.

Заступницю мера затримали на робочому місці під час отримання всієї суми хабара. Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Чиновницю затримали згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо оголошення їй підозри у скоєнні злочину та обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, що в Закарпатській області правоохоронці затримали на хабарі чиновника, який вимагав 50 тисяч гривень за підключення будинку до газифікації.