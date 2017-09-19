Заступницю мера Первомайська спіймали на хабарництві
"Заступниця голови міста вимагала 25 тисяч гривень з місцевого підприємця за погодження дозвільної документації на встановлення рекламних конструкцій", - повідомляє сайт СБУ.
За хабар чиновниця обіцяла забезпечити спрощену процедуру розгляду заявки, особисто ініціювавши її розгляд у міськраді.
Заступницю мера затримали на робочому місці під час отримання всієї суми хабара. Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.
Чиновницю затримали згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо оголошення їй підозри у скоєнні злочину та обрання запобіжного заходу.
Нагадаємо, що в Закарпатській області правоохоронці затримали на хабарі чиновника, який вимагав 50 тисяч гривень за підключення будинку до газифікації.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО В Британії помер найстаріший кіт у світі, - ВІДЕО
- ФОТО У США через ураган "Ірма" евакуюють півмільйона людей, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО У Facebook створили детальну карту населення 23 країн планети, - ВІДЕО
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа