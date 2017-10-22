Затримана журналістка з Казахстану перебуває в ізоляторі у Вишгороді, – адвокат, поліція

У понеділок в Києво-Святошинському суді розглядатиметься питання про обрання для неї "тимчасового арешту в рамках екстрадиційної процедури"

Журналістка і блогер з Казахстану Жанара Ахмет була затримана на Київщині 21 жовтня у зв’язку з розшуком по лінії Інтерполу і перебуває в ізоляторі тимчасового тримання у місті Вишгород Київської області.

"Її затримали, склали протокол про затримання. Затримали її в Києво-Святошинському районі Київської області. Підставою затримання було те, що вона перебуває у міжнародному розшуку по лінії Інтерполу, оголошена у розшук Казахстаном за статтею 177 Кримінального кодексу Казахстану ("Шахрайство", – ред.). Вона зараз перебуває у Вишгородському ІТТ", – повідомив у коментарі "Радіо Свобода" один з її адвокатів Владислав Грищенко.

За його словами, в понеділок в Києво-Святошинському суді Київської області буде розглядатись питання про обрання для Жанари Ахмет "тимчасового арешту в рамках екстрадиційної процедури". У жінки є малолітній син, який зараз під опікою знайомих, бо рідних в Україні у журналістки немає.

Речник Нацполіції Київської області Микола Жукович підтвердив факт затримання журналістки і місце її нинішнього перебування.

"Вона перебуває в ізоляторі тимчасового тримання у Вишгороді. Вона затримана, згідно з статтею 208 Кримінально-процесуального кодексу ("Затримання уповноваженою службовою особою", – ред.). Завтра-післязавтра вона буде доправлена до суду і суд буде обирати міру запобіжного заходу. Вона затримана через те, що була у розшуку по лінії Інтерполу. В нас є 72 години для того, щоб доправити її до суду і суд обрав подальшу міру запобіжного заходу до того моменту, коли вона буде передана органам іншої держави", – повідомив Жукович.

Сама Жанара Ахмет на сторінці у Facebook заявила, що чекатиме суду до понеділка і сподівається на підтримку громадськості.

"Я прошу нікого не хвилюватись, я також спокійна. До понеділка пережити можна в камері і в понеділок буде суд", – звернулася жінка у відео, яке опублікувала в соцмережі.

Нагадаємо, сьогодні у ЗМІ з’явилася інформація про затримання у Києві журналістки з Казахстану Жанари Ахмет, якій в її країні інкримінують кримінальні правопорушення, що жінка називає політично мотивованим переслідуванням. Вона публікувалася в опозиційній газеті Казахстану "Трибуна", а також як блогер висвітлювала боротьбу опозиції Казахстану з порушеннями з боку влади. Жанара Ахмет прибула до України з неповнолітнім сином навесні цього року.

Раніше прес-секретар київської поліції Оксана Блищик повідомила, що поліція Києва не затримувала журналістку з Казахстану.