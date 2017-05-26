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Затримання податківців: кого і за що заарештували, а кого відпустили, - ІНФОГРАФІКА

Загальна сума отриманих фінансових гарантій – 31 млн грн
За два дні майже половина з затриманих 24 травня податківців-корупціонерів були відпущені за рішенням суду за дотриманням тих чи інших передбачених законом умов: під особисте зобов’язання, заставу чи заставу з носінням електронного браслета.
Затримання податківців: кого і за що заарештували, а кого відпустили, - ІНФОГРАФІКА Фото: ТАСС

Загальна сума отриманих фінансових гарантій – 31 млн грн.

Видання "Слово і діло" підготувало інфографіку, де детально пояснено кого з подактівців затримали, що стало причиною та кого відпустили.

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Сімох екс-високопосадовців (5 голів фіскальних органів і 2 заступників) суд заарештував. Якщо кожен з них вийде з-за ґрат під заставу, то сума сплачених коштів сягне 230 млн грн. Ще шестеро колишніх чиновників на цю мить (станом на 18:00 26 травня) очікують на рішення суду.

Зазначимо, генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що масштабне затримання колишніх податківців - це не кінець операції боротьби з корупцією.

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