НОВИНИЗа два дні майже половина з затриманих 24 травня податківців-корупціонерів були відпущені за рішенням суду за дотриманням тих чи інших передбачених законом умов: під особисте зобов’язання, заставу чи заставу з носінням електронного браслета.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Затримання податківців: кого і за що заарештували, а кого відпустили, - ІНФОГРАФІКА
Загальна сума отриманих фінансових гарантій – 31 млн грн
Фото: ТАСС
Загальна сума отриманих фінансових гарантій – 31 млн грн.
Видання "Слово і діло" підготувало інфографіку, де детально пояснено кого з подактівців затримали, що стало причиною та кого відпустили.
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Сімох екс-високопосадовців (5 голів фіскальних органів і 2 заступників) суд заарештував. Якщо кожен з них вийде з-за ґрат під заставу, то сума сплачених коштів сягне 230 млн грн. Ще шестеро колишніх чиновників на цю мить (станом на 18:00 26 травня) очікують на рішення суду.
Зазначимо, генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що масштабне затримання колишніх податківців - це не кінець операції боротьби з корупцією.
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26 05 2017 18:21 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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