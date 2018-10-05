CУСПІЛЬСТВО НОВИНИСуд в анексованому Криму засудив українця Геннадія Лимешка до 8 років колонії. Російські спецслужби звинуватили Лимешка у нібито підготовці диверсій.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Затриманого ФСБ українця Лимешка засудили в Криму до 8 років колонії
Російські спецслужби звинуватили Лимешка у нібито підготовці диверсій
Фото: gettyimages.com
Засідання відбулося у міському суді міста Судак.
"Лимешко отримав 8 років колонії загального режиму", - прокоментував представник суду журналістам "Інтерфакс-Україна".
Як повідомляв iPress.ua, незаконно затриманий в анексованому Криму Узеір Абдуллаєв перебуває в критичному стані.
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10 05 2018 19:20 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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