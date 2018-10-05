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Затриманого ФСБ українця Лимешка засудили в Криму до 8 років колонії

Російські спецслужби звинуватили Лимешка у нібито підготовці диверсій
Суд в анексованому Криму засудив українця Геннадія Лимешка до 8 років колонії. Російські спецслужби звинуватили Лимешка у нібито підготовці диверсій.
Затриманого ФСБ українця Лимешка засудили в Криму до 8 років колонії Фото: gettyimages.com

Засідання відбулося у міському суді міста Судак.

"Лимешко отримав 8 років колонії загального режиму", - прокоментував представник суду журналістам "Інтерфакс-Україна".

Як повідомляв iPress.ua, незаконно затриманий в анексованому Криму Узеір Абдуллаєв перебуває в критичному стані.

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10 05 2018 19:20
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