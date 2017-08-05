Затриманого сьогодні в анексованому Криму кримського татарина вивезли в Краснодар

Поліція Судака нічого не знала про його переміщення

Затриманого у понеділок, 8 травня, в анексованому Криму кримського татарина Сервера Тороза російські силовики відвезли в Краснодар.

Про це повідомляє видання КримSOS, з посиланням на слова активістки Ленори Дюльберової.

Вона розповіла, що поліція Судака нічого не знала про переміщення Тороза.

"У нас є підозри, що Амета Аметова, якого теж затримали сьогодні вранці, також везуть в Краснодар. Його не можуть виявити в сімферопольських дільницях, куди його обіцяли доставити", – повідомила Дюльберова.

Нагадаємо, в понеділок у Судаку в будинку голови регіонального Меджлісу Ільвер Аметова силовики провели обшук.

Пізніше силовики оточили селище Морське в 20 кілометрах від Судака. Близько півгодини дорога від Судака в селище була перекрита співробітниками СОБР. Також силовики провели обшук в будинку кримського татарина Юсуфа Тороза. Причину обшуку силовики не назвали.