Затриманого сьогодні в анексованому Криму кримського татарина вивезли в Краснодар
Про це повідомляє видання КримSOS, з посиланням на слова активістки Ленори Дюльберової.
Вона розповіла, що поліція Судака нічого не знала про переміщення Тороза.
"У нас є підозри, що Амета Аметова, якого теж затримали сьогодні вранці, також везуть в Краснодар. Його не можуть виявити в сімферопольських дільницях, куди його обіцяли доставити", – повідомила Дюльберова.
Нагадаємо, в понеділок у Судаку в будинку голови регіонального Меджлісу Ільвер Аметова силовики провели обшук.
Пізніше силовики оточили селище Морське в 20 кілометрах від Судака. Близько півгодини дорога від Судака в селище була перекрита співробітниками СОБР. Також силовики провели обшук в будинку кримського татарина Юсуфа Тороза. Причину обшуку силовики не назвали.
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