Завершення епохи "Хейсей": імператор Японії Акіхіто попрощався з народом

Акіхіто розчулився, коли дякував народу Японії та своїй дружині імператриці Мічіко за підтримку

Імператор Японії Акіхіто у день свого 85-річчя звернувся до народу з останньою промовою перед зреченням трону, запланованим на квітень.

Понад 80 тисяч людей прийшли до імператорського палацу Токіо послухати звернення монарха, повідомляє "Укрінформ".

"85-річний імператор під час виступу зазначив, що відчуває "глибоке задоволення", оскільки за його правління Японія ні з ким не воювала", - йдеться у повідомленні.

Власне, правління Акіхіто, що розпочалося у січні 1989 року, відоме як епоха "Хейсей", що означає "настання миру" японською мовою.

Зазначається, що Акіхіто розчулився, коли дякував народу Японії та своїй дружині імператриці Мічіко за підтримку.

Під час короткої промови імператор висловив співчуття японцям, які втратили членів родини або зазнали шкоди - через землетруси, тайфуни та спеку, які сталися в країні цього року.

Він також висловив жаль з приводу військових дій Японії як у Китаї, так і на Корейському півострові.

Перед своїм днем народження Акіхіто сказав журналістам: "Важливо не забувати, що в Другій світовій війні було втрачено незліченну кількість життів... і точно передати цю історію тим, хто народився після війни".

У своєму зверненні імператор Акіхіто також висловив сподівання, що Японія зможе привітати більше іммігрантів у рамках нового законодавства, аби дозволити іноземним "блакитним комірцям" зменшити дефіцит робочої сили, що виник через старіння населення.

Як відомо, досі Японія мала суворі обмеження на імміграцію і не приймала багато іноземних працівників.

Акіхіто - перший монарх у Японії, який відмовився від трону майже за 200 років.

Імператора, який переніс операцію на серці та лікування раку простати, у квітні змінить його старший син - принц Нарухіто.

Хоча посада імператора є церемоніальною і він не має політичної влади, Акіхіто витратив більшу частину свого правління на поширення інформації про дії Японії під час Другої світової війни - під владою свого батька, імператора Хірохіто.

Додамо, у барі на півночі Японії стався вибух, більш як 40 осіб отримали поранення.