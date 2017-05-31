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Завершилося голосування за кандидатів до Ради громадського контролю НАБУ, результати будуть 6 червня

У волевиявленні взяли участь більше 17 тис. громадян, які проживають на території України
Завершилося голосування за кандидатів до Ради громадського контролю Національного антикорупційного бюро, результати оприлюднять 6 червня.
Завершилося голосування за кандидатів до Ради громадського контролю НАБУ, результати будуть 6 червня Фото: nabu.gov.ua

Про це повідомляє прес-служба НАБУ на сторінці у Facebook.

"О 21:00 завершилося рейтингове Інтернет-голосування за кандидатів до Рада громадського контролю НАБУ. Процес голосування відзначився активністю виборців. У ньому взяв участь 17 181 громадянин, який проживає на території України. Це - найбільша кількість виборців з-поміж інтернет-голосувань, під час яких обиралися кандидати до громадських рад різних державних органів України", - йдеться у повідомленні.

Офіційні результати голосування у формі списку з прізвищами 15 осіб, які набрали найбільше голосів, обіцяють розмістити на сайті НАБУ 6 червня до 18:00.

Зазначимо, Рада громадського контролю має забезпечувати прозорість і громадський контроль за діяльністю НАБУ. Рада заслуховує інформацію про виконання планів і завдань Національного бюро, розглядає звіти і затверджує висновок за ними, два її представники входять до складу Дисциплінарної комісії Бюро. Голосування почалося сьогодні о 9:00 і тривало до 21:00.

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів України обрав аудитором Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) від уряду Буроменського Михайла Всеволодовича.

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31 05 2017 22:58
ТЕГИ: НАБУ
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