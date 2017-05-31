Завершилося голосування за кандидатів до Ради громадського контролю НАБУ, результати будуть 6 червня
Про це повідомляє прес-служба НАБУ на сторінці у Facebook.
"О 21:00 завершилося рейтингове Інтернет-голосування за кандидатів до Рада громадського контролю НАБУ. Процес голосування відзначився активністю виборців. У ньому взяв участь 17 181 громадянин, який проживає на території України. Це - найбільша кількість виборців з-поміж інтернет-голосувань, під час яких обиралися кандидати до громадських рад різних державних органів України", - йдеться у повідомленні.
Офіційні результати голосування у формі списку з прізвищами 15 осіб, які набрали найбільше голосів, обіцяють розмістити на сайті НАБУ 6 червня до 18:00.
Зазначимо, Рада громадського контролю має забезпечувати прозорість і громадський контроль за діяльністю НАБУ. Рада заслуховує інформацію про виконання планів і завдань Національного бюро, розглядає звіти і затверджує висновок за ними, два її представники входять до складу Дисциплінарної комісії Бюро. Голосування почалося сьогодні о 9:00 і тривало до 21:00.
Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів України обрав аудитором Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) від уряду Буроменського Михайла Всеволодовича.
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