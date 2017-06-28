Заяву на шлюб тепер можна подавати через Онлайн-будинок юстиції

Міністерство юстиції презентувало нову послугу - електронну подачу заяви на реєстрацію шлюбу в "Онлайн будинок юстиції".

Про це розповів начальник Головного управління юстиції України в місті Києві Станіслав Куценко, повідомляє "Укрінформ".

"Загалом ця послуга працює в рамках "Онлайн будинку юстиції", який починався з юстиції міста Києва, а зараз працює для кожного українця. Незабаром всі електронні сервіси Міністерства юстиції можуть перейти на "Он-лайн будинок юстиції" і кожен зможе ним користуватися", – сказав Куценко.

Він зазначив, що головна функція "Онлайн будинку юстиції" – це отримання послуг без контакту з чиновником.

На сайті Міністерства юстиції доступні основні послуги – це реєстрація бізнесу, реєстрація громадських організацій, ЗМІ. Також там можна отримати інформацію про електронний цифровий підпис, і найбільш популярні серед громадян – це послуги в сфері державної реєстрації актів цивільного стану.

"Саме в цьому розділі можна подати спільну онлайн-заявку на реєстрацію шлюбу, вона одразу потрапляє на обробку даних представникам юстиції і працює з державними реєстрами. Відповідно наші співробітники бачать, що саме ця пара хоче укласти шлюб. І вже не потрібно йти у відділ державної реєстрації актів цивільного стану, займати чергу, тому що ми робимо це в онлайн режимі і це все максимально просто", – зазначив Куценко.

За його словами, найголовніше, що ця послуга стала логічним доповненням проекту "Шлюб за добу", коли не потрібно чекати 30 днів для того, щоб подати заявку, а потім зареєструвати шлюб.

Заступник міністра юстиції з питань європейської інтеграції Сергій Петухов підкреслив, що вихід в онлайн є найбільш затребуваним у молодого покоління, а також наших громадян, які проживають на окупованих територіях.

"Ми там не можемо надавати наші послуги, бо там немає органів державної влади. І саме отримання послуг в онлайні по захищених каналах з електронною ідентифікацією дає можливість нашим громадянам, які проживають на окупованих територіях, мати зв'язок з державою", – сказав Петухов.

Він також уточнив, що на реєстрацію шлюбу прийти треба один раз, а до того потрібно подати відскановані копії документів, заплатити реєстраційний збір онлайн і обрати визначену дату – той день і час, який ви бажаєте.

Нагадаємо, в серпні 2016-го київський документ-сервіс "Готово" запустив послугу з реєстрації шлюбів за добу.

Згодом Кабінет міністрів розширив пілотний проект щодо спрощеної процедури реєстрації шлюбу на Вінницю, Дніпро, Луцьк, Миколаїв, Кам'янець-Подільський, Рівне, Житомир і Харків.