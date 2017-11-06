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Збірна України перемогла Фінляндію у матчі відбору до ЧС-2018

Голи на рахунку Коноплянки і Бесєдіна
Збірна України з рахунком 2:1 виграла у збірної Фінляндії в матчі відбіркового турніру на чемпіонат світу 2018 року.
Збірна України перемогла Фінляндію у матчі відбору до ЧС-2018 Євген Коноплянка. Фото: AFP.

Перший гол на 52-й хвилині - на рахунку Євгена Коноплянки ("Шальке"), який добив удар Руслана Малиновського. Гравця "Генка" один на один з воротарем фінів вивів Андрій Ярмоленко ("Динамо"), але пробити воротаря він не зумів. М'яч відлетів на Коноплянку, який не схибив і забив свій 14-й м'яч за збірну України.

На 72-й хвилині Йоел Пог'янпало ("Байєр") зрівняв рахунок після того, як Ярослав Ракицький ("Шахтар") мало не зробив автогол, потрапивши в поперечину головою. Фінн виявився першим на добиванні.

Через дві хвилини Україна знову вийшла вперед. Свій перший гол у футболці збірної забив нападник "Динамо" Артем Бесєдін, замкнувши головою подачу Ракицького.

В активі збірної України після цього матчу 11 очок, у фінів - 1.

Матчі головних суперників України - Хорватії (13 очок) і Ісландії (10 очок) - пройдуть пізніше.

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Нагадаємо, що перший матч відбору на ЧС-2018 збірна України провела 5 вересня 2016 року, поєдинок проти Ісландії завершився з рахунком 1:1. Потім були 2:2 з Туреччиною, 3:0 з Косово, 1:0 з Фінляндією будинку, а також виїзну поразку 0:1 проти хорватів.

Чемпіонат світу пройде в наступному році в Росії.

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11 06 2017 21:01
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