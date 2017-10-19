Збірна України зіграє проти Словаччини у Львові

Товариський матч між командами України ти Словаччини відбудеться у Львові на стадіоні "Арена Львів".

Товариська гра відбудеться в п'ятницю, 10 листопада. Таке рішення прийняв виконавчий комітет Федерації футболу України, інформує "Футбол 24".

"Арена Львів" не приймала матчі збірної України 2 роки. Останній матч був проведений у Львові 14 листопада 2015 року, матч плей-офф відбору до Євро-2016 Україна – Словенія (2:0). "Арена Львів" була дискваліфікована ФІФА на весь час проведення кваліфікації ЧС-2018.

Збірна України не програла у Львові жодного матчу.

Відзначимо, що збірні України та Словаччини грали в одній групі відбору на ЧЄ-2016. Тоді в Києві, на "Олімпійському", 8 вересня 2014 року "синьо-жовті" програли з рахунком 0:1. Рівно через рік у словацькій Жиліні команди зіграли 0:0. Загалом історія протистоянь України та Словаччини нараховує п’ять зустрічей: три з них завершилися внічию, одна – перемогою нашої збірної і одна - поразкою.