Збірна України зіграє проти Словаччини у Львові
Товариська гра відбудеться в п'ятницю, 10 листопада. Таке рішення прийняв виконавчий комітет Федерації футболу України, інформує "Футбол 24".
"Арена Львів" не приймала матчі збірної України 2 роки. Останній матч був проведений у Львові 14 листопада 2015 року, матч плей-офф відбору до Євро-2016 Україна – Словенія (2:0). "Арена Львів" була дискваліфікована ФІФА на весь час проведення кваліфікації ЧС-2018.
Збірна України не програла у Львові жодного матчу.
Відзначимо, що збірні України та Словаччини грали в одній групі відбору на ЧЄ-2016. Тоді в Києві, на "Олімпійському", 8 вересня 2014 року "синьо-жовті" програли з рахунком 0:1. Рівно через рік у словацькій Жиліні команди зіграли 0:0. Загалом історія протистоянь України та Словаччини нараховує п’ять зустрічей: три з них завершилися внічию, одна – перемогою нашої збірної і одна - поразкою.
Як відомо, Україна також не поїде на Чемпіонат світу 2018 року, що відбудеться в Росії. У вирішальному матчі "синьо-жовті" в Києві поступилися збірній Хорватії з рахунком 0:2.
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