Жданов: Ми будемо бойкотувати Універсіаду-2019 в Росії
"На Універсіаду точно ніхто не поїде. Може, хтось відправиться під яким нейтральним прапором, але потім будемо розбиратися з цими спортсменами. Також ми не будемо фінансувати членів національної збірної, які хочуть виступати в Росії. Я не буду підписувати накази про їх участь в цих змаганнях і ці змагання не будуть включені в єдиний змагальний план. Вони не будуть приносити звань і не будуть офіційними", - сказав Жданов, передає Xsport.
За словами міністра, питання про участь в чемпіонаті світу з боксу в Сочі в 2019 році, на якому повинні розігруватися ліцензії на Олімпімаду в Токіо 2020 року, перебуває в процесі розгляду.
"Будемо думати, вирішувати, домовлятися з міжнародними федераціями. Є такий прецедент. У минулому році ми проводили чемпіонат Європи з боксу в Харкові. Там повинні були брати участь косовські спортсмени. Історію з футболом всі знають, коли ми грали на нейтральному полі. Тут це неможливо. Але ми не могли допустити косоварів до участі в чемпіонаті Європи, тому що ми не визнаємо цю країну, вони їдуть за своїми документами, за своїми паспортами, а ми не можемо їх на кордоні пропустити. Це офіційна позиція прикордонників, СБУ тощо", - додав Жданов.
Нагадаємо, що міністр молоді і спорту України Ігор Жданов підписав наказ, який забороняє українським спортсменам брати участь в усіх змаганнях, які відбуваються на території Росії.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Відбір на "Ігри нескорених" стартував у Києві, – Фото
- ВІДЕО Усик не наважився назвати Крим українським, - ВІДЕО
- ФОТО На похорон легендарного Мохаммеда Алі прийшло більше 18 тис осіб, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- І вашим, і нашим: російські "заробітчани" у збірній України 1
- Теорія ймовірності, або чому збірна України бодай раз має пройти етап плей-оф