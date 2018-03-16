Жданов: Ми будемо бойкотувати Універсіаду-2019 в Росії

За словами міністра, питання про участь в чемпіонаті світу з боксу в Сочі в 2019 році, на якому повинні розігруватися ліцензії на Олімпімаду в Токіо 2020 року, перебуває в процесі розгляду

Міністр молоді та спорту Ігор Жданов заявив, що українські спортсмени не поїдуть на Універсіаду-2019, яка повинна пройти в Росії.

"На Універсіаду точно ніхто не поїде. Може, хтось відправиться під яким нейтральним прапором, але потім будемо розбиратися з цими спортсменами. Також ми не будемо фінансувати членів національної збірної, які хочуть виступати в Росії. Я не буду підписувати накази про їх участь в цих змаганнях і ці змагання не будуть включені в єдиний змагальний план. Вони не будуть приносити звань і не будуть офіційними", - сказав Жданов, передає Xsport.

За словами міністра, питання про участь в чемпіонаті світу з боксу в Сочі в 2019 році, на якому повинні розігруватися ліцензії на Олімпімаду в Токіо 2020 року, перебуває в процесі розгляду.

"Будемо думати, вирішувати, домовлятися з міжнародними федераціями. Є такий прецедент. У минулому році ми проводили чемпіонат Європи з боксу в Харкові. Там повинні були брати участь косовські спортсмени. Історію з футболом всі знають, коли ми грали на нейтральному полі. Тут це неможливо. Але ми не могли допустити косоварів до участі в чемпіонаті Європи, тому що ми не визнаємо цю країну, вони їдуть за своїми документами, за своїми паспортами, а ми не можемо їх на кордоні пропустити. Це офіційна позиція прикордонників, СБУ тощо", - додав Жданов.

Нагадаємо, що міністр молоді і спорту України Ігор Жданов підписав наказ, який забороняє українським спортсменам брати участь в усіх змаганнях, які відбуваються на території Росії.