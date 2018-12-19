Жебрівський звільнився з посади аудитора НАБУ через півроку після призначення президентом

На посаду одного з трьох аудиторів НАБУ Жебрівського призначили 16 червня

Павло Жебрівський, призначений президентом на посаду аудитора Національного антикорупційного бюро, подав заяву про звільнення.

Для початку роботи аудиторів Верховна Рада повинна ухвалити низку положень та визначити бюджет їхньої діяльності, пояснив Павло Жебрівський, інформує Hromadske.

Однак Рада, на думку Жебрівського, це ігнорує.

"Це унеможливило виконання тієї роботи, яку вважав важливою і почесною у рамках діючого законодавства. Пройшло півроку. Все, що не порушує закон та є легітимним - здійснено. Бездіяльність - не моє амплуа", - заявив Жебрівський.

На посаду одного з трьох аудиторів НАБУ Жебрівського призначили 16 червня. А 15 листопада він подав до Адміністрації президента заяву про звільнення. З 19 грудня, як він написав у Facebook, Жебрівський вважає себе звільненим від обов’язків аудитора.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко призначив екс-голову Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павла Жебрівського на посаду аудитора НАБУ.

Голова НАБУ Артем Ситник заявив, що призначення Павла Жебрівського на посаду аудитора Національного антикорупційного бюро України не відповідає критеріям положень закону про бюро.