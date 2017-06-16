Жертвами лондонської пожежі стали 30 осіб

Серед загиблих є і ті, хто помер у лікарні вже після трагедії

Британська поліція підтвердила, що в результаті пожежі у лондонській багатоповерхівці Grenfell Tower загинули щонайменше 30 осіб.

"Ми знаємо, що щонайменше 30 осіб загинули", - заявив командир поліції Лондона Стюарт Канді, повідомляє The Guardian.

Серед загиблих є і ті, хто помер у лікарні вже після пожежі.

За його словами, тіла жертв доставлені у морги, однак ще більше тіл досі знаходяться у будинку.

"На жаль, ми не очікуємо знайти тих, то міг вижити", - додав Канді.

Зазначимо, зниклими вважаються щонайменше 65 осіб.

Нагадаємо, дві сотні пожежників намагалися загасити загоряння, що сталося вчора в одному з 27-поверхових житлових будинків у західній частині Лондона.

Очевидці розповіли, що бачили жінку на десятому поверсі, яка викинула свого п'ятирічного сина з вікна, його дивом упіймав знизу один із свідків події.

Посольство України у Великій Британії повідомляє, що українців немає серед загиблих внаслідок масштабної пожежі багатоповерхівки у Лондоні.