Жертвами лондонської пожежі стали 30 осіб
"Ми знаємо, що щонайменше 30 осіб загинули", - заявив командир поліції Лондона Стюарт Канді, повідомляє The Guardian.
Серед загиблих є і ті, хто помер у лікарні вже після пожежі.
За його словами, тіла жертв доставлені у морги, однак ще більше тіл досі знаходяться у будинку.
"На жаль, ми не очікуємо знайти тих, то міг вижити", - додав Канді.
Зазначимо, зниклими вважаються щонайменше 65 осіб.
Нагадаємо, дві сотні пожежників намагалися загасити загоряння, що сталося вчора в одному з 27-поверхових житлових будинків у західній частині Лондона.
Очевидці розповіли, що бачили жінку на десятому поверсі, яка викинула свого п'ятирічного сина з вікна, його дивом упіймав знизу один із свідків події.
Посольство України у Великій Британії повідомляє, що українців немає серед загиблих внаслідок масштабної пожежі багатоповерхівки у Лондоні.
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