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Жоден з кандидатів в президенти не набирає більше 10% підтримки, - дослідження

Лідери президентського рейтингу отримали рекордно низьку підтримку
Жоден з можливих кандидатів у президенти не набирає більше 10% підтримки населення.
Жоден з кандидатів в президенти не набирає більше 10% підтримки, - дослідження Ілюстрація: 24

Так, найбільш популярною залишається Юлія Тимошенко з 10%, на другому місці з мінімальним розривом шоумен Володимир Зеленський (7%),  свідчать результати опитування соціологічної компанії GfK Ukraine.

Далі ідуть:

- на 3-му місці - колишній міністр оборони Анатолій Гриценко та музикант Святослав Вакарчук (по 6%);

- на 4-й позиції - діючий президент Петро Порошенко, співголова партії "Опозиційний блок" Юрій Бойко та лідер Радикальної партії Олег Ляшко (по 5%).

Згідно з дослідженням, Тимошенко лідирує в Центральному, Південному та Північному регіонах, на Заході найпопулярніший Вакарчук, на Сході – Бойко, в Києві – Зеленський.

На питання щодо другого туру виборів респонденти дали наступні відповіді:

- Тимошенко виграє у всіх, крім Вакарчука, Зеленського та Гриценка;

- Порошенко програє всім;

- Ляшко програє всім, крім Порошенка та Бойка;

- Бойко програє всім, крім Порошенка та Ляшка;

- Зеленський, Вакарчук та Гриценко не програють нікому.

Усього, згідно з дослідженням, взяти участь у президентських виборах планують 70% українців.

"Я щомісяця спостерігаю за електоральними прихильностями населення на базі Омнібусу GfK Ukraine з 2007 року і перед жодними виборами не було ситуації, коли жоден кандидат не набирає більше 10%, не бачила таких даних і за давніші періоди", - прокоментувала результати керівниця відділу соціально-політичних досліджень GfK Ukraine Інна Волосевич.

"Зараз маємо унікальний шанс для нових політичних лідерів, але часу для їх кампаній лишається дуже мало", - додала вона.

Опитування проводилося з 30 червня по 8 липня 2018 року. Було опитано 2753 осіб в усіх регіонах України, окрім окупованого Росією Криму. У Донецькій та Луганській області опитування проводилися тільки на територіях, що контролюються Україною.

Максимально можлива похибка вибірки складає 1,9%.

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12 07 2018 14:58
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