Жодне авто в перегонах азійської Формули-4 не дісталося фінішу

Жоден з дев'яти пілотів, які взяли участь у суботній гонці азійської Формули 4 у Сепангу (Малайзія), не зміг фінішувати.

Про цей випадок повідомляє AutoSport.

Організатори вирішили провести відразу дві гонки азійської Ф4 в суботу вранці. Перша гонка пройшла без пригод. Але в другому заїзді, який складався з восьми кіл, ніхто не зміг фінішувати.

Починаючи із шостого кола, гонщики почали зупинятися на трасі через брак пального, а на останньому восьмому колі на трасу довелося виїжджати машині безпеки, тому що гоночна траекторія була всіяна покинутими автомобілями.

На момент виїзду сейфті-кара трасою рухався тільки один гонщик, але й він зупинився на восьмому колі через брак пального. Організатори вирішили визначати результати перегонів за підсумками сьомого кола. Гонщика Кейна Шеперда, який залишився на трасі, визнали переможцем заїзду.

Причиною такого незвичайного закінчення другої гонки став прорахунок у тому, скільки пального потрібно було залити в баки автомобілів, щоб проїхати дві поспіль гонки без дозаправки. Це була форс-мажорна ситуація для команд Ф4, оскільки зазвичай два заїзди у Ф4 проходять із перервою, під час якої автомобілі дозаправляють.

Нагадаємо, пілот "Формули-1" команди Mercedes Льюїс Гамільтон переміг у кваліфікації Гран-прі Італії і таким чином побив рекорд семиразового чемпіона світу Міхаеля Шумахера за кількістю виграних кваліфікацій.