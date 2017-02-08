Житомирського журналіста-блогера підозрюють в держзраді

Співробітники Служби безпеки в Житомирській області оголосили підозру в державній зраді місцевому журналісту-блогеру, який за вказівкою російських кураторів готував і поширював антиукраїнські матеріали.

"З 2014 року журналіст створював тенденційні публікації на замовлення керівництва пропагандистських державних російських інформагентств. Теми для матеріалів він отримував поштою або на месенджер, іноді вибирав сам. Гонорари йому надсилали через міжнародні системи онлайн-розрахунків", - повідомляють на сайті СБУ.

Авторські статті журналіста публікували на шести сайтах, адміністрованих із Росії й тимчасово окупованих територій України. На початку своєї "кар'єри" автор підписувався справжнім прізвищем, але згодом перейшов на псевдоніми.

"Протягом досудового розслідування були проведені лінгвістичні і судово-психологічні експертизи текстів журналіста. Вони показали їх маніпулятивний вплив на свідомість читачів і підбурювання аудиторії до здійснення конкретних дій на шкоду суверенітету і незалежності нашої держави. За висновком експертів, матеріали містять заклики до розпалювання національної ворожнечі всередині країни, а також між Україною і сусідніми дружніми державами", - повідомили в СБУ.

Співробітники спецслужби провели обшуки за місцем проживання блогера, під час яких виявили комп'ютерну техніку з доказами листування з російськими кураторами та підготовки антиукраїнських матеріалів.

"У зловмисника також вилучили копії укладених з державними інформагентствами РФ угод на підготовку замовних статей, акти прийому-передачі робіт за гонораром і банківські картки, на які переказували гроші", - наголошено в повідомленні.

Нагадаємо, у Донецькій області затримали трьох інформаторів бойовиків, які передавали інформацію про дислокацію, пересування та чисельність українських військових.