Зінченко встановив новий рекорд України в англійській Прем'єр-лізі

Футболіст збірної України Олександр Зінченко зіграв за лондонський "Арсенал" проти "Челсі" у 15-му турі англійської Прем'єр-ліги.

Про повідомляє "Суспільне".

Цей поєдинок став для Олександра Зінченка вже 82-м у чемпіонаті Англії. Раніше він виступав за "Манчестер Сіті". За кількістю поєдинків футболіст обійшов Олега Лужного, який грав за "Арсенал" та "Вулверхемптон".

Зазначимо, що досягнення Лужного трималося 18 років і отримало неофіційну назву "вічного". Його не змогли перебити ані Андрій Шевченко, ані Сергій Ребров.

Нагадаємо, 25-річний Олександр Зінченко перейшов до "Арсеналу" з "Манчестер Сіті" минулого літа за 30 мільйонів фунтів. Ще два мільйони прописані як бонуси.

Раніше повідомлялось, що олімпійський чемпіон Токіо-2020 Жан Беленюк, який балотується у президенти НОК України, отримав підтримку від Федерації хокею України.