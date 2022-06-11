СПОРТ НОВИНИФутболіст збірної України Олександр Зінченко зіграв за лондонський "Арсенал" проти "Челсі" у 15-му турі англійської Прем'єр-ліги.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Зінченко встановив новий рекорд України в англійській Прем'єр-лізі
Олександр Зінченко Фото: zn.ua
Про повідомляє "Суспільне".
Цей поєдинок став для Олександра Зінченка вже 82-м у чемпіонаті Англії. Раніше він виступав за "Манчестер Сіті". За кількістю поєдинків футболіст обійшов Олега Лужного, який грав за "Арсенал" та "Вулверхемптон".
Зазначимо, що досягнення Лужного трималося 18 років і отримало неофіційну назву "вічного". Його не змогли перебити ані Андрій Шевченко, ані Сергій Ребров.
Нагадаємо, 25-річний Олександр Зінченко перейшов до "Арсеналу" з "Манчестер Сіті" минулого літа за 30 мільйонів фунтів. Ще два мільйони прописані як бонуси.
Раніше повідомлялось, що олімпійський чемпіон Токіо-2020 Жан Беленюк, який балотується у президенти НОК України, отримав підтримку від Федерації хокею України.
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