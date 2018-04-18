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Злодій тричі перехрестився перед пограбуванням церкви в Тернополі, - ВІДЕО

Він поцупив кошти з храму Святого Пантелеймона УГКЦ у Тернополі
Невідомий чоловік перед тим, як вкрасти гроші з церкви, тричі перехрестився.
Злодій тричі перехрестився перед пограбуванням церкви в Тернополі, - ВІДЕО Фото: скріншот з відео

Злодія зафіксувала камера відеоспостереження 11 квітня. Про це розповів священик Василь Чамарник, повідомляє місцеве видання "Погляд".

Переконавшись, що в церкві нікого немає, він швидко забрав гроші з шухляди столу та залишив церкву.

Нагадаємо, що у Львові в церкві чоловік 15 хвилин крав скриньку з пожертвами. 31-річний чоловік кілька раз перехрестився, сором’язливо просунув скриньку до виходу, а потім вийшов із нею на вулицю, не помічаючи камер відеоспостереження.

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18 04 2018 13:36
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