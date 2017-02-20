ПОЛІТИКА НОВИНИПостійний представник Росії в ООН Віталій Чуркін міг померти від серцевого нападу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
ЗМІ повідомляють про ймовірну причину смерті Чуркіна
У нього виникли проблеми із серцем
Постпред Росії в ООН Віталій Чуркін. Фото: pbs.org
Про це повідомляє видання New York Post з посиланням на джерела.
Згідно з інформацією, посла привезли у лікарню на Манхеттені в понеділок вранці (за американським часом) після того, як у нього виникли проблеми із серцем.
"Віталій Чуркін перебував у російському посольстві на 67-ій вулиці, коли йому стало зле із серцем близько 9:30 ранку (16:30 за київським часом)", - повідомили джерела видання.
Коли постпреда РФ в ООН привезли до лікарні, він був у несвідомому стані та потребував реанімації.
У понеділок ввечері МЗС Росії повідомило, що Чуркін помер у Нью-Йорку.
Наразі відсутня офіційна інформація щодо причин смерті.
21 лютого Віталію Чуркіну мало виповнитися 65 років.
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20 02 2017 22:35 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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