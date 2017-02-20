ЗМІ повідомляють про ймовірну причину смерті Чуркіна

У нього виникли проблеми із серцем

Постійний представник Росії в ООН Віталій Чуркін міг померти від серцевого нападу.

Про це повідомляє видання New York Post з посиланням на джерела.

Згідно з інформацією, посла привезли у лікарню на Манхеттені в понеділок вранці (за американським часом) після того, як у нього виникли проблеми із серцем.

"Віталій Чуркін перебував у російському посольстві на 67-ій вулиці, коли йому стало зле із серцем близько 9:30 ранку (16:30 за київським часом)", - повідомили джерела видання.

Коли постпреда РФ в ООН привезли до лікарні, він був у несвідомому стані та потребував реанімації.

У понеділок ввечері МЗС Росії повідомило, що Чуркін помер у Нью-Йорку.

Наразі відсутня офіційна інформація щодо причин смерті.

21 лютого Віталію Чуркіну мало виповнитися 65 років.