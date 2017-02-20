Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

ЗМІ повідомляють про ймовірну причину смерті Чуркіна

У нього виникли проблеми із серцем
Постійний представник Росії в ООН Віталій Чуркін міг померти від серцевого нападу.
ЗМІ повідомляють про ймовірну причину смерті Чуркіна Постпред Росії в ООН Віталій Чуркін. Фото: pbs.org

Про це повідомляє видання New York Post з посиланням на джерела.

Згідно з інформацією, посла привезли у лікарню на Манхеттені в понеділок вранці (за американським часом) після того, як у нього виникли проблеми із серцем.

"Віталій Чуркін перебував у російському посольстві на 67-ій вулиці, коли йому стало зле із серцем близько 9:30 ранку (16:30 за київським часом)", - повідомили джерела видання.

Коли постпреда РФ в ООН привезли до лікарні, він був у несвідомому стані та потребував реанімації.

У понеділок ввечері МЗС Росії повідомило, що Чуркін помер у Нью-Йорку.

Наразі відсутня офіційна інформація щодо причин смерті.

21 лютого Віталію Чуркіну мало виповнитися 65 років.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

20 02 2017 22:35
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
  • Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Реальність, яку бояться визнати - закон про статус окупованих територій

Реальність, яку бояться визнати - закон про статус окупованих територій

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.


TrendStat