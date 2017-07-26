ЗМІ спростовують заяву про смерть Аль-Багдаді

Ватажок угруповання "Ісламська держава" Абу Бакр Аль-Багдаді, ймовірно, живий і перебуває в Сирії.

"Багдаді, ймовірно, живий і ховається у селах у сільській місцевості в Дейр-ез-Зор на сирійсько-іракському кордоні Сиріна. Через цю область відступають багато бойовиків з міст, над якими був втрачений контроль в Іраку і Сирії", - повідомили джерела виданню Al-Quds Al-Arabi.

Повідомляється, що аль-Багдаді досі грає ключову роль в ІДІЛ.

Зазначимо, за інформацією представника іракської влади, ватажок "Ісламської держави" Абу Бакр аль-Багдаді досі живий і переховується в Сирії.

Нагадаємо, 11 липня 2017 року бойовики терористичної організації "Ісламська держава" заявили про загибель свого ватажка Абу Бакра аль-Багдаді.

Довідка:

Достовірних відомостей про нього практично немає - передбачається, що він народився в 1971 році в Іраку, навчався в тегеранському Ісламському університеті, був імамом в одній з багдадських мечетей, а потім приєднався до ісламістів. В результаті очолив іракський осередок "Аль-Каїди". Пізніше його організація перетворилася в "Ісламську державу" і від'єдналася від "Аль-Каїди". У 2014 році терористи захопили частину північного Іраку і Сирії, проголосивши своєю столицею Ракку, а аль-Багдаді - "халіфом Ібрагімом". Про його смерть повідомлялося багато разів, але згодом ці повідомлення не підтверджувалися.

Аль-Багдаді є одним з найбільш розшукуваних злочинців в світі. У грудні 2016 року США збільшили нагороду за інформацію про нього з 10 до 25 мільйонів доларів.