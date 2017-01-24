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Знайдено 15 загиблих унаслідок сходження лавини на готель в Італії, - ФОТО

20 людей вважаються зниклими безвісти
Італійські рятувальники знайшли тіло чоловіка, вже п'ятнадцятої жертви, під завалами внаслідок сходження лавини, що накрила готель в італійському регіоні Абруццо.
Знайдено 15 загиблих унаслідок сходження лавини на готель в Італії, - ФОТО Фото: Repubblica

За інформацією видання Ansa, рятувальники витягли з-під завалів тіло чоловіка, який є уже п'ятнадцятою жертвою катастрофи.

На шостий день пошуків все ще не визначеною залишається доля 14 людей, 11 осіб раніше вдалося знайти живими.

Фото: ANSA

Надаємо, в результаті сходу лавини на готель в Італії є безліч загиблих, усього в готелі могли перебувати до 30 осіб.

За інформацією гірничорятувальної служби, в приміщенні готелю могло перебувати 30 осіб. Поки вони значаться як зниклі безвісти.

Згодом італійські рятувальники знайшли чотирьох загиблих внаслідок сходження лавини. Рятувальники також повідомили про те, що вдалося знайти двох людей, які вижили.

В ході пошуково-рятувальних робіт знайдені живими  шестеро людей. Раніше з-під снігових завалів дістали живими трьох осіб.

 

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24 01 2017 17:29
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