Знайдено 15 загиблих унаслідок сходження лавини на готель в Італії, - ФОТО

Італійські рятувальники знайшли тіло чоловіка, вже п'ятнадцятої жертви, під завалами внаслідок сходження лавини, що накрила готель в італійському регіоні Абруццо.

За інформацією видання Ansa, рятувальники витягли з-під завалів тіло чоловіка, який є уже п'ятнадцятою жертвою катастрофи.

На шостий день пошуків все ще не визначеною залишається доля 14 людей, 11 осіб раніше вдалося знайти живими.

Фото: ANSA

Надаємо, в результаті сходу лавини на готель в Італії є безліч загиблих, усього в готелі могли перебувати до 30 осіб.