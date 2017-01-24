CУСПІЛЬСТВО НОВИНИІталійські рятувальники знайшли тіло чоловіка, вже п'ятнадцятої жертви, під завалами внаслідок сходження лавини, що накрила готель в італійському регіоні Абруццо.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Знайдено 15 загиблих унаслідок сходження лавини на готель в Італії, - ФОТО
20 людей вважаються зниклими безвісти
Фото: Repubblica
За інформацією видання Ansa, рятувальники витягли з-під завалів тіло чоловіка, який є уже п'ятнадцятою жертвою катастрофи.
На шостий день пошуків все ще не визначеною залишається доля 14 людей, 11 осіб раніше вдалося знайти живими.
Фото: ANSA
Надаємо, в результаті сходу лавини на готель в Італії є безліч загиблих, усього в готелі могли перебувати до 30 осіб.
За інформацією гірничорятувальної служби, в приміщенні готелю могло перебувати 30 осіб. Поки вони значаться як зниклі безвісти.
Згодом італійські рятувальники знайшли чотирьох загиблих внаслідок сходження лавини. Рятувальники також повідомили про те, що вдалося знайти двох людей, які вижили.
В ході пошуково-рятувальних робіт знайдені живими шестеро людей. Раніше з-під снігових завалів дістали живими трьох осіб.
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