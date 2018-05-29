Зниклий під Маріуполем 19-річний український військовик опинився у полоні в бойовиків
Про те, що військовий потрапив у полон повідомила прес-служба бригади. Про його місце перебування бригаді стало відомо з відео допиту.
"З відео допиту військовослужбовця можна зробити висновок, що людина піддалася важкому психологічному впливу, знаходиться в стресовому стані, говорить плутано, має втомлений вигляд – ймовірно, через тривалу відсутність сну або фізичні тортури", – пише бригада у Facebook.
На відео, яке з'явилося в мережі, хлопець стверджує про абсолютну відсутність російських військ на території України.
Як пояснили в ЗСУ, це вказує на те, що з 19-річним хлопцем попрацювали представники російських спецслужб.
"Заяви, які був змушений зробити військовополонений, – це спроба російських пропагандистів переконати українське і світове співтовариство у відсутності окупаційних військ РФ на тимчасово непідконтрольній території України", – додали в бригаді.
Командування бригади обіцяє зробити все можливе для звільнення військовослужбовця з полону і повернення його в сім'ю.
Нагадаємо, що українські військові на Луганському напрямку взяли в полон бойовика, який намагався проникнути на підконтрольну Києву територію Донбасу.
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