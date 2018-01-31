Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

ЗСУ заявляють, що взяли під свій контроль село на Луганщині

Наразі в селі залишилося менше 20 мешканців
Українські військовики заявили, що взяли під свій контроль село Новоолександрівка Попаснянського району Луганської області, яке розташоване в "сірій зоні" на лінії розмежування.
ЗСУ заявляють, що взяли під свій контроль село на Луганщині Фото: ukroboronprom.com.ua

Від 2015 року околиці села були крайніми позиціями ЗСУ з одного боку і позиціями бойовиків з іншого. Нещодавно військовослужбовці ЗСУ поліпшили своє тактичне положення, просунулися вздовж лінії розмежування на кілька кілометрів і взяли Новоалександрівку під свій контроль.

"У це село ми зайшли кілька днів тому. Противник, звичайно, намагається повернути втрачене. Вдень працюють і снайпери, і стрілецька зброя та ін. Вночі прострілюють з великокаліберних кулеметів. Але ми вже міцно вчепилися в цей шматок землі", - розповів "Військовому телебаченню" дислокований в селі військовослужбовець.

За даними Всеукраїнського перепису населення, у 2001 році в селі проживало 124 людини. Як повідомляє "Військове телебачення", наразі у селі залишилося менше 20 мешканців, яким військовики надають посильну допомогу. Село не газифіковане, з літа 2014 року – знеструмлене.

У Міністерстві оборони України інформацію про відновлення контролю ЗСУ над Новоалександрівкою поки не коментували.

Нагадаємо, що в селищі Травневе і Гладосове Донецької обласної, які в кінці листопада 2017 року, повернулися під контроль українського уряду, повністю відновили виплату пенсій.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

31 01 2018 21:15
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Економіка пост-Майдану: основні перемоги і провали

Економіка пост-Майдану: основні перемоги і провали

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.