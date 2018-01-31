ЗСУ заявляють, що взяли під свій контроль село на Луганщині

Українські військовики заявили, що взяли під свій контроль село Новоолександрівка Попаснянського району Луганської області, яке розташоване в "сірій зоні" на лінії розмежування.

Від 2015 року околиці села були крайніми позиціями ЗСУ з одного боку і позиціями бойовиків з іншого. Нещодавно військовослужбовці ЗСУ поліпшили своє тактичне положення, просунулися вздовж лінії розмежування на кілька кілометрів і взяли Новоалександрівку під свій контроль.

"У це село ми зайшли кілька днів тому. Противник, звичайно, намагається повернути втрачене. Вдень працюють і снайпери, і стрілецька зброя та ін. Вночі прострілюють з великокаліберних кулеметів. Але ми вже міцно вчепилися в цей шматок землі", - розповів "Військовому телебаченню" дислокований в селі військовослужбовець.

За даними Всеукраїнського перепису населення, у 2001 році в селі проживало 124 людини. Як повідомляє "Військове телебачення", наразі у селі залишилося менше 20 мешканців, яким військовики надають посильну допомогу. Село не газифіковане, з літа 2014 року – знеструмлене.

У Міністерстві оборони України інформацію про відновлення контролю ЗСУ над Новоалександрівкою поки не коментували.

Нагадаємо, що в селищі Травневе і Гладосове Донецької обласної, які в кінці листопада 2017 року, повернулися під контроль українського уряду, повністю відновили виплату пенсій.