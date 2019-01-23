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CУСПІЛЬСТВО ФОТО
23 01 2019 16:32

У США частково замерз Ніагарський водоспад, - ФОТО

За інформацією телеканалу, температура в регіоні опускалася до -20 градусів, крім того тут був сильний сніговий шторм
У США через сильні морози частково замерз знаменитий Ніагарський водоспад.
У США частково замерз Ніагарський водоспад, - ФОТО Фото: instagram / ingegroot

"Холодний вітер збережеться ще протягом двох тижнів", - повідомив метеоролог Майкл Гай, інформує CNN.


Фото: instagram / ingegroot

Замерзлий водоспад привернув увагу багатьох туристів, які фотографують замерзлі потоки води і діляться знімками в соцмережах.

Фото: instagram / ingegroot

Фото: instagram / ingegroot

Нагадаємо, що в кінці грудня 2017 року через рекордно низьку температуру повітря замерзла частина Ніагарського водоспаду. Так, 29 грудня в Массачусетсі було зафіксовано -13 градусів за Цельсієм, що побило рекорд 1903 року.

Ніагарський водоспад - комплекс водоспадів на річці Ніагарі, що відокремлює американський штат Нью-Йорк від канадської провінції Онтаріо.

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