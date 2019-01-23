CУСПІЛЬСТВО ФОТОУ США через сильні морози частково замерз знаменитий Ніагарський водоспад.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
23 01 2019 16:32
У США частково замерз Ніагарський водоспад, - ФОТО
За інформацією телеканалу, температура в регіоні опускалася до -20 градусів, крім того тут був сильний сніговий шторм
Фото: instagram / ingegroot
"Холодний вітер збережеться ще протягом двох тижнів", - повідомив метеоролог Майкл Гай, інформує CNN.
Фото: instagram / ingegroot
Замерзлий водоспад привернув увагу багатьох туристів, які фотографують замерзлі потоки води і діляться знімками в соцмережах.
Фото: instagram / ingegroot
Фото: instagram / ingegroot
Нагадаємо, що в кінці грудня 2017 року через рекордно низьку температуру повітря замерзла частина Ніагарського водоспаду. Так, 29 грудня в Массачусетсі було зафіксовано -13 градусів за Цельсієм, що побило рекорд 1903 року.
Ніагарський водоспад - комплекс водоспадів на річці Ніагарі, що відокремлює американський штат Нью-Йорк від канадської провінції Онтаріо.
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