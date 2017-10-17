У Великобританії зафіксували червоний місяць та сонце через потужний ураган, - ФОТОрепортаж
Ураган забрав життя як мінімум трьох людей у Великобританії і Ірландії. Про це повідомляє ВВС.
Вітри більше 70 миль в годину і сильний дощ вразили південно-західну Шотландію і північно-західну Англію. Швидкість вітру на південному узбережжі Ірландії досягала 176 км / ч.
Фото: ВВС
Фото: ВВС
Влада оголосила такі погодні умови небезпечними для життя. Метеослужби поширювали попередження про можливі повені серед місцевого населення.
Крім цього, жителі Великобританії стали свідками по-справжньому унікального явища - червоного місяця і червоного сонця. Причина такого незвичайного явища - пил із Сахари і попіл, які на Британські острови приніс ураган, пройшовши через Піренейський півострів, де в лісі відбуваються пожежі.
Фото: ВВС
Фото: ВВС
Фото: ВВС
Як повідомляв iPress.ua, ураган "Нейт", кваліфікований як шторм першої категорії, вдарив по узбережжю Міссісіпі в неділю, 8 жовтня, з руйнівними вітрами та проливними дощами, затопивши вулиці та автомагістралі по всьому регіону.
Читайте новини також російською мовою.ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
- У Лондоні невідомий з ножем напав на перехожих: є жертви
- Німеччина і Британія підтвердили вірність ядерній угоді з Іраном
- Великобританія планує заборонити перебування у громадських місцях з кислотою
- За кібератакою на парламент Британії стоїть Іран, - ЗМІ
- Морська риба застрибнула в горло британському рибалці, який хотів її поцілувати
- Британії доведеться виплатити свій борг перед ЄС, - Юнкер
Додати коментар