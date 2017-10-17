У Великобританії зафіксували червоний місяць та сонце через потужний ураган, - ФОТОрепортаж

У Великобританії ураган "Офелія" забрав життя трьох людей, залишив сотні будинків без електрики і став причиною унікального природного явища.

Причина такого незвичайного явища - пил із Сахари і попіл, які на Британські острови приніс ураган

Ураган забрав життя як мінімум трьох людей у Великобританії і Ірландії. Про це повідомляє ВВС.

Вітри більше 70 миль в годину і сильний дощ вразили південно-західну Шотландію і північно-західну Англію. Швидкість вітру на південному узбережжі Ірландії досягала 176 км / ч.



Фото: ВВС



Фото: ВВС

Влада оголосила такі погодні умови небезпечними для життя. Метеослужби поширювали попередження про можливі повені серед місцевого населення.

Крім цього, жителі Великобританії стали свідками по-справжньому унікального явища - червоного місяця і червоного сонця. Причина такого незвичайного явища - пил із Сахари і попіл, які на Британські острови приніс ураган, пройшовши через Піренейський півострів, де в лісі відбуваються пожежі.



Фото: ВВС



Фото: ВВС



Фото: ВВС

Як повідомляв iPress.ua, ураган "Нейт", кваліфікований як шторм першої категорії, вдарив по узбережжю Міссісіпі в неділю, 8 жовтня, з руйнівними вітрами та проливними дощами, затопивши вулиці та автомагістралі по всьому регіону.