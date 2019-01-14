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Останній сезон "Гри престолів" вийде 14 квітня

Восьмий сезон серіалу стане заключним
Восьмий сезон популярного телесеріалу "Гра престолів" вийде у світ 14 квітня.
Останній сезон "Гри престолів" вийде 14 квітня Фото: скріншот

Про це йдеться в новому тизері, оприлюдненому компанією HBO.

 

Також, телеканал HBO опублікував офіційний тизер останнього, восьмого сезону серіалу "Гра престолів". Перший епізод восьмого сезону має вийти у квітні 2019-го.

 

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14 01 2019 12:06
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