CУСПІЛЬСТВО ВІДЕОВосьмий сезон популярного телесеріалу "Гра престолів" вийде у світ 14 квітня.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Останній сезон "Гри престолів" вийде 14 квітня
Восьмий сезон серіалу стане заключним
Фото: скріншот
Про це йдеться в новому тизері, оприлюдненому компанією HBO.
Також, телеканал HBO опублікував офіційний тизер останнього, восьмого сезону серіалу "Гра престолів". Перший епізод восьмого сезону має вийти у квітні 2019-го.
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