7 відомих українських ветеранів у віці 32+, які нині грають за кордоном

Далеко не всі наші легіонери, що перебувають в солідному за футбольними мірками віці, вважають за краще повертатися в рідні пенати

Про наших легіонерів, які залишаються затребуваними за кордоном, незважаючи на цифри в паспорті.

Останнім часом в українському футболі намітилася тенденція по поверненню колишніх зірок вітчизняної ліги на батьківщину. Останньою "ластівкою" став Артем Мілевський, який підписав в кінці минулого року контракт з "Минаєм". Трохи раніше в УПЛ повернулися досвідчені Євген Селезньов, Олександр Гладкий та Євген Коноплянка.

Втім, далеко не всі наші легіонери, що перебувають в солідному за футбольними мірками віці, вважають за краще повертатися в рідні пенати. Сьогодні ми поговоримо про українських футболістів у віці "трохи за тридцять", які все ще продовжують бути затребуваними за кордоном.

Костянтин Махновський

Вік: 32 роки

Клуб: "Вентспілс", Латвія

Вартість на Transfermarkt: 225 тисяч євро

Фото: sport.ua

Вихованець київського "Динамо" Костянтин Махновський досить швидко усвідомив, що здобути роль ключового воротаря в рідній команді буде для нього завданням практично нездійсненним. Тому Махновський вже в 18 років змінив клуб, причому відразу ж подався за кордон - з 2007 по 2011 роки Костянтин виступав за польські "Петрковію", "Лодзь" та "Легію". На початку 2012 року повернувся в Україну, ставши футболістом столичної "Оболоні", а потім підписав угоду з "Севастополем". Після російської анексії Криму Махновський змушений був шукати новий клуб, і доля знову занесла його за кордон - в азербайджанський "Ряван", де Костянтин провів 2015 рік. Повернувшись на батьківщину на початку 2016-го, Махновський пограв за "Суми", "Десну" й "Олімпік", а влітку 2019 року знову вирушив на легіонерські хліби. Нині Махновський є футболістом латвійського "Вентспілса". У цій команді має статус ключового голкіпера, а його контракт діє до 31 грудня. Відзначимо, що за час виступів за межами України Махновський ставав володарем двох трофеїв - Кубка та Суперкубка Польщі, завойованих у складі "Легії". Денис Кулаков Вік: 34 роки Клуб: "Урал", Росія Вартість на Transfermarkt: 300 тисяч євро Фото: sport.ua Вихованець харківського футболу Денис Кулаков з 16 років перебував у структурі "Шахтаря", де закінчив академію, але стати гравцем першої команди не зміг через неймовірну конкуренцію на позиції правого захисника в ті часи, коли "бровка" фактично була заброньована Даріо Срною. "Гірники" неодноразово віддавали Кулакова в оренду, але в 2008 році відпустили назовсім. Після цього Денис пограв за "Ворсклу", "Дніпро" і "Металіст". Коли останній почав "тріщати по швах", Кулаков на правах вільного агента перебрався в російський "Урал". За команду з Єкатеринбурга Кулаков виступає і по сей день, будучи її капітаном та беззаперечно ключовим виконавцем. Частенько потрапляє в різні топ-рейтинги, що складаються фахівцями з РПЛ, але в силу об'єктивних причин в національну збірну України, де дебютував ще в 2010-му за Юрія Калитвинцева, запрошення не отримує. Всього за "Урал" провів 176 матчів у всіх турнірах, але так нічого за кордоном і не виграв. Нинішній контракт Кулакова закінчується в кінці сезону, але містить опцію пролонгації ще на один рік, якщо сторони виявлять взаємну на це згоду. Олексій Дитятьєв Вік: 32 роки Клуб: "Краковія", Польща Вартість на Transfermarkt: 300 тисяч євро Фото: sport.ua Уродженець Нової Каховки і вихованець тамтешньої "Енергії" Олексій Дитятьєв на найвищий рівень в українському футболі вибрався з "Олімпіком". У стані донецької команди центрбек став чемпіоном Першої ліги в сезоні-2013/14, після чого "олімпійці", так і не зігравши жодного поєдинку в еліті на своєму домашньому стадіоні, через початок війни на Донбасі були змушені переїхати до Києва. Влітку 2015 року Дитятьєв на правах вільного агента перейшов у "Ворсклу", де також був важливим гравцем першої команди, а в січні 2017-го перебрався в "Карпати", де його кар'єра була недовгою. З літа 2017 року Дитятьєв грає в Польщі, причому весь цей час за один клуб - "Краковію". У стані "смугастих" до початку поточного сезону мав статус ключового центрального захисника, а тому восени 2019 року клуб запропонував українцеві підписати угоду відразу до літа 2022-го, незважаючи на те, що до цього моменту Олексію буде вже майже 34. Примітно, що в минулому сезоні "Краковія" за активної участі Дитятьєва стала переможцем Кубка Польщі - вперше в 114-річній клубній історії. Євген Хачеріді Вік: 33 роки Клуб: "Динамо-Брест", Білорусь Вартість на Transfermarkt: 350 тисяч євро Фото: sport.ua Вихованець мелітопольського футболу Євген Хачеріді заявив про себе у "Волині"за часів Віталія Кварцяного, але його зірковий період в Україні припав, звичайно ж, на виступи за "Динамо". У столичній команді Хачеріді виступав до літа 2018 року, після чого на правах вільного агента відбув у грецький ПАОК, і з тих пір грає за межами України. З початку 2020 року Хачеріді є гравцем білоруського "Динамо-Брест", але майже з самого початку перебування Євгена в цьому клубі в пресу потрапляють чутки про майбутній швидкий відхід центрбека. Ось і в грудні минулого року після заяви керівництва брестського клубу про скорочення фінансування з'явилися плітки про розрив контракту з Хачеріді. Втім, згідно з останнього коментаря, який пресі давав сам Євген, він нічого про таке не знає, і поки вважає за краще спокійно насолоджуватися відпусткою. Відзначимо, що за межами України Хачеріді вдавалося вигравати чемпіонат і Кубок Греції з ПАОКом, а з "Динамо-Брест" ставати володарем Суперкубка Білорусі. Євген Селін Вік: 32 роки Клуб: "Анортосіс", Кіпр Вартість на Transfermarkt: 400 тисяч євро Фото: sport.ua Грати у футбол Селін починав в алчевській "Сталі", а потім шість років провів в "Металісті" та "Ворсклі". На початку 2013 року на Селіна звернуло увагу "Динамо", яке витратило близько 2 мільйонів євро на трансфер гравця з полтавського клубу. Втім, проявити себе з кращого боку в столичній команді Євгену не вдалося. "Біло-сині" спершу відправляли лівого фулбека в оренду в "Металіст", а потім - в грецький "Платаніас". З тих пір Селін грає виключно за кордоном. Після закінчення оренди в "Платаніасі", Євген на правах вільного агента перейшов в "Астерас", а влітку 2018-го переїхав до угорського МТК. З 1 липня 2019-го Селін на контракті в кіпрському "Анортосісі", де має регулярну ігрову практику та контракт до 31 травня. На жаль, але за кордоном до своїх 32 років Селін так і не розжився якимись трофеями. Дмитро Чигринський Вік: 34 роки Клуб: АЕК, Греція Вартість на Transfermarkt: 500 тисяч євро

Фото: sport.ua

Кар'єра Чигринського на ранніх етапах складалася просто чудово. Він рано потрапив у "Шахтар", де зумів дорости до гравця першої команди, і заробити масу позитивних відгуків від іноземних фахівців за ігри в єврокубках. У підсумку перший легіонерський досвід для Дмитра трапився вже влітку 2009 року, коли його контракт у "гірників" за 25 мільйонів євро викупила "Барселона". Що сталося далі, знають практично всі - через рік Чигринський вже за 15 мільйонів євро повернувся в "Шахтар", але перезавантажити кар'єру в Донецьку не зміг. Травми змусили "гірників" відмовитися від майстерного виконавця, зробивши ставку на інших футболістів. На початку 2015 року Чигринський перейшов до "Дніпра", який в тому сезоні дістався до фіналу Ліги Європи, але через рік вдруге в кар'єрі захисник покинув Україну.

З липня 2016 року Чигринський виступає в Греції за АЕК. У цій команді захисник переживає пізній ренесанс своєї кар'єри, хоча травми іноді все ще заважають йому отримувати задоволення від футболу. Втім, АЕК регулярно продовжує контракт з українцем, який в стані цієї команди в 2018 році ставав чемпіоном Греції. До цього Чигринський в своїй легіонерській кар'єрі також вигравав іспанську Ла Лігу і клубний чемпіонат світу з "Барселоною", але там його внесок був не таким значним, як у Греції.

Микола Морозюк

Вік: 32 роки

Клуб: "Різеспор", Туреччина

Вартість на Transfermarkt: 600 тисяч євро