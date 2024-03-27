Чи настав час для безпольотної зони в Україні? путін ескалує повітряну війну – бригадний генерал Кевін Раян

Пропонуємо до уваги переклад статті бригадного генерала у відставці Кевіна Райана, який служив аташе з питань оборони США в Москві й заступником директора зі стратегії, планів і політики в штабі армії, а також командував підрозділами протиповітряної оборони від взводу до бригади. У британському виданні UnHerd він пише, що Захід мав би розгорнути свої сили ППО для захисту українських міст та інфраструктури хоча б на правому березі Дніпра. На його думку, країни Балтії як і тоді, коли вони на почату війни були першими, хто запропонував Україні дієву зброю, можуть знову стати ініціаторами розміщення своїх підрозділів в Україні. Захід міг би врятувати мільйони життів і мав би важелі впливу на росію під час переговорів про закінчення війни.

У своїй промові "Про становище країни" минулого місяця президент США Джо Байден заявив американцям, що, хоча він рішуче підтримує Україну в боротьбі з російською агресією, він не дозволить розмістити американські війська в Україні.

"Вбивство росіян", як він раніше чітко дав зрозуміти, є суворою червоною лінією. Менш зрозуміло, однак, що, на думку Байдена, США повинні робити замість цього. Чи погодився б Байден, наприклад, на те, щоб американці збивали ракети і безпілотники, які щомісяця вбивають сотні українських мирних жителів у містах, віддалених від лінії фронту? У неділю, коли Східна Європа готувалася до наслідків теракту в Москві, одна з цих ракет ненадовго перетнула польський повітряний простір. Як довго Захід може дозволяти цьому відбуватися, ризикуючи подальшою ескалацією, яка може включати зброю масового знищення?

З першого дня путінської війни російські військові проводять дві окремі, але скоординовані операції: наземну кампанію, спрямовану на захоплення території, і повітряну кампанію, покликану порушити українську логістику і тероризувати населення. Саме тому, коли західні країни об'єдналися, щоб підтримати Україну зброєю, боєприпасами та фінансуванням, деякі спостерігачі запропонували Заходу встановити "безпольотну" зону над Україною, щоб захистити міста та інфраструктуру від російських повітряних атак.

Зрештою, ця ідея була відкинута західними лідерами, які зі зрозумілих причин схилялися до обережності, не знаючи тоді, скільки життів росіян і українців опиниться під загрозою або як довго триватиме війна. Озираючись назад, це було смертельно небезпечне рішення. Подальша кампанія повітряних атак росії з використанням ракет, безпілотників і бомб тепер є визнаним військовим злочином, який, за даними ООН, вбиває в середньому від 500 до 1000 цивільних осіб щомісяця.

Сьогодні всі набагато краще розуміють обриси путінської війни. Як нещодавно написав російський військовий аналітик Руслан Пухов, росія (та інші) спочатку думала, що її "спеціальна військова операція" буде більше "спеціальною", ніж "військовою" операцією, і припускали, що вона може бути завершена без широкомасштабних військових операцій або організованого військового опору. Але тепер зрозуміло, що наземна кампанія "приречена", а "затяжна війна" в стилі корейської або ірано-іракської воєн здається неминучою. Це означає, що в той час, як бойові дії на лінії фронту, швидше за все, призупиняться, повітряна кампанія росії може тривати безперервно роками. Фактично, ми знаємо, що вона посилилася в перші місяці 2024 року.

Що ще важливіше, з точки зору оборони, хоча росія використовує пілотовані літаки в боях уздовж лінії фронту, вона не посилає пілотовані літаки вглиб України для бомбардування міст чи інфраструктури: такі атаки на початку війни виявилися надто дорогими для пілотів і літаків. Два роки потому це означає, що системи протиповітряної оборони, розгорнуті навколо великих міст в глибині української території, не знищують російських пілотів або військових. Дійсно, з початку війни Захід вже передав Україні низку систем протиповітряної оборони, деякі з яких захищають міста та інфраструктуру.

Але сьогодні Україні не вистачає не лише систем, але й солдатів, які ними керуватимуть. Щоб допомогти з цим, західні країни, яким не вистачає "запасних" систем протиповітряної оборони, могли б надати їх Україні, але залишити їх у руках своїх військових, які їх обслуговують.

Звичайно, такий підхід несе в собі очевидні ризики, залежно від характеру реакції росії. путін і його оточення часто нагадували Заходу, що в разі більш відкритого втручання в конфлікт росія може застосувати ядерну зброю в Україні. З цією метою путін розмістив у Криму та Білорусі ракетні комплекси класу "земля-земля" "Іскандер", здатні нести ядерні боєголовки. Москва також зберігає здатність запускати ядерні крилаті ракети з глибини території російської федерації. Небезпідставно можна припустити, що західні підрозділи ППО можуть спровокувати ядерну атаку на Україну – одну з тих речей, від яких вони покликані захищати.

Наразі Захід застрахувався від цього ризику, уникаючи повного розгортання військових підрозділів в Україні. Дійсно, коли президент Франції Еммануель Макрон заявив у лютому, що не можна виключати можливість присутності західних військ в Україні, путін відповів ще більшим брязканням ядерною дубинкою, заявивши, що, хоча він не бачить причин для застосування ядерної зброї в Україні в даний час, "з військово-технічної точки зору ми, звичайно, готові".

І все ж, незручна реальність полягає в тому, що ми знаходимося в точці перелому в цій війні – в точці, де, вирішуючи, чи розгортати підрозділи протиповітряної оборони в уразливих містах України, ми повинні керуватися не стільки здогадкою, що путін не застосує ядерну зброю, скільки усвідомленням того, що він може це зробити. І якщо він це зробить, то було б приниженням, якби Захід не зробив усе можливе, щоб допомогти Україні захистити себе.

Існує кілька способів, як Захід міг би це зробити. Найменш провокаційним сценарієм, який, безсумнівно, дозволить уникнути вбивств росіян, було б взяти на себе місію захисту деяких ключових міст України в західній частині країни, далеко від лінії фронту. Усі п'ять найбільших міст, які досі перебувають під контролем України – Київ, Львів, Одеса, Дніпро і Харків – регулярно атакуються російськими ракетами і безпілотниками. Західні країни могли б взяти на себе місію допомогти захистити Київ, Львів та Одесу, які розташовані на берегах Дніпра, що розділяє країну з півночі на південь, або на захід від нього. Тим часом Дніпро і Харків, які знаходяться далі на схід, ближче до лінії фронту, залишатимуться під винятковим захистом української протиповітряної оборони.

Як виглядатиме нова оборона? Основними загрозами для Києва, Львова та Одеси є балістичні та крилаті ракети, а також безпілотники великої дальності, яким можна було б протидіяти за допомогою комбінації протиракетних систем великої дальності, таких як американський Patriot або російський С300/400. Два батальйони забезпечать хороше прикриття основних частин великого міста, а також зможуть перехоплювати і знищувати ракети, що несуть тактичну ядерну зброю.

Важливо, що десяток країн Європи використовують певні комбінації цих оборонних систем, в той час як Америка може похвалитися лише 15 батальйонами Patriot. США також можуть добровільно надати свої установки THAAD (Terminal High Altitude Area Defense), які мають додаткову перевагу в захисті кількох цілей на великій території і які спеціально розроблені для захисту від балістичних і крилатих ракет. Нарешті, в рамках американського Європейського поетапного адаптивного підходу (EPAA) є стаціонарні перехоплювачі Aegis Ashore під американським управлінням, розміщені в Девеселу, Румунія, до яких незабаром приєднається установка в Редзіково, Польща. Ці об'єкти, інтегровані з кораблями ВМС США, захищають від загроз балістичних ракет з-поза меж євроатлантичного регіону і можуть охопити також Україну.

Але наскільки ймовірно, що вони будуть розгорнуті? На сьогодні ЄС і НАТО продовжують виключати можливість відправки військ, хоча деякі окремі члени Альянсу наслідують приклад Макрона. Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас, яка хотіла б стати наступним Генеральним секретарем НАТО, нещодавно заявила, що "все" має бути на столі, щоб допомогти Україні перемогти росію, а міністри закордонних справ Литви та Польщі висловили свою згоду. Таку риторику не варто недооцінювати: з моменту вторгнення путіна Америка і Захід очікували, що країни Балтії візьмуть на себе ініціативу – чи то в питанні надання бронетехніки, танків, далекобійної артилерії або літаків. Лише коли ці країни вийшли на новий рівень надання допомоги, США скористалися прецедентом і стали лідером за її кількістю та якістю. Те ж саме буде справедливим для будь-якого розгортання військ в Україні.

Це не означає, що перешкод не буде. Забігаючи наперед, можна сказати, що присутність західних військ в Україні може ускладнити переговори, коли ця війна наблизиться до свого завершення. Коли, наприклад, вони мають піти? І, що більш важливо, що вони залишать після себе? Але ця невпевненість буде варта того, якщо вона дасть Заходу місце за столом переговорів, коли цей час настане. Ми зацікавлені в результаті війни, і наявність військ на місцях дає нам важелі впливу, яких ми б не мали в іншому випадку. росія дуже добре розуміє цю стратегію. Москва відправила авіаторів воювати в Корею, засоби протиповітряної оборони і радників до В'єтнаму, а пізніше розгорнула війська на Балканах і в Сирії, щоб вплинути на результат цих конфліктів.

Але якщо говорити простіше, то не так вже й важко уявити, що Захід розгортає підрозділи протиповітряної оборони для захисту українських міст та інфраструктури сьогодні. Ми робили це раніше в Іраку, Лівії та на Балканах, і, як нагадав нам Макрон, "багато з тих, хто сьогодні каже "ніколи, ніколи", – це ті самі люди, які два роки тому казали "ніколи танки, ніколи літаки, ніколи ракети дальнього радіусу дії". Якби Захід діяв тоді з протиповітряною обороною, він би врятував тисячі життів. Якби він почав діяти зараз, він міг би врятувати мільйони.

Про автора: Бригадний генерал армії США у відставці Кевін Райан є асоційованим науковим співробітником Белферського центру науки і міжнародних відносин Гарвардської школи Кеннеді. До виходу на пенсію у травні 2017 року Райан був засновником і директором оборонних і розвідувальних проектів Белферського центру. Кадровий військовий, він служив у сфері протиповітряної та протиракетної оборони, розвідки та військово-політичної політики. З 1995 по 1996 рік очолював московський офіс Комісії з питань військовополонених/військовослужбовців, яка займалася пошуком зниклих безвісти американців у колишніх радянських республіках. З 1998 по 2000 рік працював старшим регіональним директором у справах слов'янських країн в офісі міністра оборони США, а з 2001 по 2003 рік – аташе з питань оборони на росії. Він також був начальником штабу Командування космічної та протиракетної оборони армії, організації з різноманітними місіями, які включають розгортання протиракетної оборони, кіберактивів, управління супутниками та дослідження в такій галузі, як спрямована енергія. Він командував на всіх рівнях – від взводу до бригади й служив в Європі, Кореї та Іраку. На останньому місці служби він відповідав за стратегічні військові плани, політику і міжнародні відносини армії, а також координував політику армії на внутрішньому міжвідомчому рівні і з іноземними союзниками. Райан отримав ступінь бакалавра наук у Військовій академії США, ступінь магістра російської мови та літератури в Сиракузькому університеті, а також ступінь магістра стратегії національної безпеки в Національному військовому коледжі. Райан був науковим співробітником Центру Шоренштейна з питань преси, політики та державної політики Гарвардської школи Кеннеді, а також віцепрезидентом з розвитку бізнесу в корпорації iRobot. Він є членом правління Американських рад з міжнародної освіти (ACTR/ACCELS) та членом ради директорів Центру Белфера. Райан був директором-засновником американсько-російської Ініціативи із запобігання ядерному тероризму Центру, де він також заснував "Ельбську групу" (відставні офіцери США та росії з військової та розвідувальної сфер). Раніше він був виконавчим директором з досліджень Центру Белфера з 2010 по 2013 рік. Він є автором понад 20 статей і розділів книг на різні теми лідерства і безпеки. (Джерело – Гарвардський університет) UnHerd – британський новинний веб-сайт, заснований у липні 2017 року, який називає себе платформою для повільної журналістики.

Джерело: UnHerd