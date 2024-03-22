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путін – диктатор і тиран, але його підтримують й інші сили, і Захід повинен їх зрозуміти – The Guardian

22 березня 2024, 17:52
путін – диктатор і тиран, але його підтримують й інші сили, і Захід повинен їх зрозуміти – The Guardian
Путін
Бездумна критика режимів в росії, Китаї чи Індії може покращити наше самопочуття, але немає жодних доказів того, що вона робить світ безпечнішим.

Глузливий меседж Заходу про перемогу путіна на виборах цього тижня стало ознакою його успіху і була описана як зловживання демократією, "сфальсифікована", "підтасована" і "фіктивна", пише британське видання The Guardian.

Майже півстоліття політики стримування і співіснування з комунізмом, яку проводив Джордж Кеннан, поступилося місцем новому порядку денному. 

Не лише росію, Китай, Іран, Північну Корею і Сирію, але й держави Азії та Африки регулярно звинувачують у тиранії, тероризмі та геноциді. Їх роблять жертвами економічної агресії через санкції, що спотворюють світову торгівлю і призводять до зубожіння мільйонів людей. Немає жодних доказів того, що це таврування хоч на сантиметр просунуло справу демократії — навпаки.

Опитування показало, що кількість демократій зменшилася з 2015 року. Політичні книжкові полиці завалені прогнозами занепаду і смерті демократії. 

Але найбільш тривожним було минулорічне опитування Фундації "Відкрите суспільство", опитування, яке провели в різних країнах світу, показало, що лише 57% людей віком від 18 до 35 років вважають демократію найкращою формою правління, тоді як серед тих, кому за 56 років, таких понад 70%.

Кожне наступне молоде покоління демонструє меншу повагу до демократії. Більше третини людей віком до 35 років у світі сьогодні підтримали б певний вид "військового правління" "сильного лідера", який би не проводив виборів і не консультувався з парламентом.

"Ескалація матеріально-технічної допомоги Україні з боку НАТО у тотальну економічну війну проти російського народу дозволила путіну створити антизахідну коаліцію", - повідомляє The Guardian. 

Тепер вона простягається від Китаю та Індії й до авторитарних режимів по всьому світу. 

Цього тижня журнал The Economist повідомив, що санкції фактично "вичавили сік з економіки". Зростання російського ВВП в реальному вираженні минулого року склало приблизно 3% і випередило британський показник.

"Західна політика активно допомагає просутіну утримувати владу", - пише видання.

 
вибориЗахідПутін

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