путін – диктатор і тиран, але його підтримують й інші сили, і Захід повинен їх зрозуміти – The Guardian
Глузливий меседж Заходу про перемогу путіна на виборах цього тижня стало ознакою його успіху і була описана як зловживання демократією, "сфальсифікована", "підтасована" і "фіктивна", пише британське видання The Guardian.
Майже півстоліття політики стримування і співіснування з комунізмом, яку проводив Джордж Кеннан, поступилося місцем новому порядку денному.
Не лише росію, Китай, Іран, Північну Корею і Сирію, але й держави Азії та Африки регулярно звинувачують у тиранії, тероризмі та геноциді. Їх роблять жертвами економічної агресії через санкції, що спотворюють світову торгівлю і призводять до зубожіння мільйонів людей. Немає жодних доказів того, що це таврування хоч на сантиметр просунуло справу демократії — навпаки.
Опитування показало, що кількість демократій зменшилася з 2015 року. Політичні книжкові полиці завалені прогнозами занепаду і смерті демократії.
Але найбільш тривожним було минулорічне опитування Фундації "Відкрите суспільство", опитування, яке провели в різних країнах світу, показало, що лише 57% людей віком від 18 до 35 років вважають демократію найкращою формою правління, тоді як серед тих, кому за 56 років, таких понад 70%.
Кожне наступне молоде покоління демонструє меншу повагу до демократії. Більше третини людей віком до 35 років у світі сьогодні підтримали б певний вид "військового правління" "сильного лідера", який би не проводив виборів і не консультувався з парламентом.
"Ескалація матеріально-технічної допомоги Україні з боку НАТО у тотальну економічну війну проти російського народу дозволила путіну створити антизахідну коаліцію", - повідомляє The Guardian.
Тепер вона простягається від Китаю та Індії й до авторитарних режимів по всьому світу.
Цього тижня журнал The Economist повідомив, що санкції фактично "вичавили сік з економіки". Зростання російського ВВП в реальному вираженні минулого року склало приблизно 3% і випередило британський показник.
"Західна політика активно допомагає просутіну утримувати владу", - пише видання.