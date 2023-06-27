Чим гірше, тим краще. росія вже тріщить по швах, але Заходу слід бути обачливим і не попастися на гачок кремля – Едвард Лукас

Відомий журналіст і автор багатьох книг про росію, а також старший співробітник Центру європейської політики Едвард Лукас переконаний, що найімовірнішою перспективою для росії, з путіним чи без нього, буде ще більший безлад. На сторінках британської The Times він зазначає, що боротьба точитиметься між кланами всередині режиму, і навряд чи розпад рф відбудеться за територіальним принципом, як це сталося з СРСР. На думку Едварда Лукаса, Заходу потрібно бути обережним, аби не попастися на гачок російських лідерів, не мати з ними жодних справ і не йти їм на поступки – через загрозу хаосу чи фашизму в країні.

Уявіть собі добре знайомого, грубуватого шеф-кухаря, можливо, Гордона Рамзі, який розширює свою діяльність від охорони ресторанів до урядових контрактів. Цей прибутковий побічний бізнес починається з охоронців, розширюється до послуг брудних справ і врешті-решт включає повноцінний легіон найманців. Уряд спочатку вважає це меню апетитним, але смак прокисає. Після кількох місяців брутальних нападів на міністерство оборони наш герой оголошує добре озброєний "марш свободи" на Вайтголл. Панує паніка, але на півдорозі по трасі М4 він відмовляється від свого плану і тікає до Ірландії, пише Лукас.

Сценарист не наважився б запропонувати такий сюжет навіть у найфантастичнішому політичному трилері. Але це приблизно те, що щойно сталося в росії. Євгєній Прігожин, колишній продавець хот-догів, в суботу з приватною армією був на порозі взяття москви. Але в останню хвилину дав задній хід, залишивши грізні сили групи "Вагнера" в розгубленості та невідомості.

Це, безумовно, є кульмінаційним моментом для наступної частини політичної драми в росії. Чи було все це вивертом, щоб вимити нелояльність в еліті? Чи отримав Прігожин обіцянки "скальпів", чи його покинули ймовірні прихильники в москві? Тепер він приречений чи плете нові інтриги? Чи справді бундючний білоруський президент олександр лукашенко уможливив цю угоду? Таких запитань безліч.

За браком відповідей коментатори не залишили без уваги жодного кліше про росію. Метафора Черчилля про собак, що б'ються під килимом, є більш влучною, ніж зазвичай. Як і його настільки ж затертий афоризм про те, що країна – це "загадка, загорнута в таємницю всередині загадки". Найголовніший урок, який я виніс із сорокарічного ламання голови над радянськими, а потім і російськими справами, полягає в тому, що не варто розставляти крапки над "і" занадто рано. Деякі крапки належать до інших картин. Багато з них досі невидимі.

Моральні компаси теж закрутилися. Як би ми не любили президента путіна, він не забиває своїх ворогів до смерті кувалдою і не вихваляється цим, як Прігожин (ну, він просто труїть їх чаєм з "новачком" і теж вихваляється цим – iPress). Кровожерливі вагнерівські покидьки скоюють воєнні злочини, звірячі навіть за російськими мірками.

Ворог нашого ворога може бути просто іншим ворогом. Ми також повинні проявляти смирення щодо нашої власної здатності формувати події в росії. За 30 з гаком років майже кожна інтервенція зазнавала невдачі або мала зворотні наслідки.

Поки ми чекаємо на майбутні повороти сюжету, перший урок полягає в тому, що наше уявлення про путіна застаріло. Влада російського лідера ґрунтується на його репутації компетентного і рішучого керівника. Останнім часом вона виглядає пошарпаною, і навіть жадібні державні ЗМІ допускають деякі нотки критики. Ніхто не вважає, що війна йде добре, єдині суперечки точаться навколо того, кого звинувачувати. Винуватці варіюються від НАТО до військової корупції і, що небезпечно для путіна, недолугості верхівки.

Останні події ще більше зіпсували його імідж. Як хвалена ФСБ не змогла помітити і запобігти цьому? Москвичі не забудуть війська і блокпости на вулицях. Головний парадокс епохи путіна полягає в тому, що його популярність самопідсилюється. Сприйняття влади створює реальність. Результат – імпозантний, але крихкий. Люди в Ростові-на-Дону вітали сили "Вагнера", коли вони захопили місто. Кого вони підтримуватимуть далі?

російський лідер міг би скористатися моментом, щоб відновити свій авторитет. Але виглядав більш відстороненим, ніж зазвичай. Чутки про те, що він втік до заміського бункера, роблять його боягузом. Ще один удар прилетів від союзників. Вдома мало хто став на його бік. За кордоном Китай зберігав кам'яне мовчання. Казахстан та Іран заявили, що переворот був внутрішньою справою росії. білорусь, незважаючи на свій імідж російської маріонеткової держави, взяла на себе відповідальність за виправлення путінського безладу.

Однак притримайте замовлення на попкорн. Поранений путін може бути більш непередбачуваним, атакувати вдома чи за кордоном. Приватні армії й надалі розростатимуться. Найвірогіднішою перспективою, з путіним чи без нього, є ще більший безлад.

Розпад у радянському стилі за територіальною ознакою малоймовірний. Більш вірогідним є ворожнеча кланів, які захищатимуть свої активи і намагатимуться вкрасти щось у конкурентів. Боротьба точиться всередині режиму, а не проти нього. Сусіди росії вважають такий варіант розвитку подій можливим і одним із найменш поганих.

Попередні потрясіння, в 1917 і 1991 роках, принесли їм незалежність. Але вони зазначають, що їхні більші й багатші союзники вважають стабільність першорядною: вони побоюються, що слабка, хаотична росія може повністю зануритися в орбіту Китаю, потрапити під повномасштабне екстремістське правління або розпастися, дозволивши ядерній зброї та технологіям потрапити до рук терористів, польових командирів і держав-ізгоїв.

Ці побоювання перебільшені. Але всі вони є розмінними картами для будь-якого російського лідера. Вони добре працювали в минулому, коли спочатку Міхаіл Горбачов, а потім Боріс Єльцин регулярно викликали примари хаосу або фашизму, щоб заручитися західною фінансовою і політичною підтримкою. Ми ризикуємо знову наступити на ті ж самі граблі, базуючи нашу геополітику на максимі: "Завжди тримайтеся за медсестру, боячись знайти щось гірше".

Але зараз ми повинні відсвяткувати приємну новину для України, якій дуже нелегко. Я сумніваюся в теорії, що все це дійство було влаштовано для того, щоб заманити київське командування до перенапруження сил у контрнаступі. Головним практичним ефектом було послаблення російської оборони. Надія на швидке і сприятливе завершення війни полягає в тому, що невдачі і розлади в москві посилюють одне одного.

Безлад вдома роз'їдає бойовий дух на фронті. Дезертирство, заколот і капітуляція зростають, керівники, які приймають рішення, розгублюються, і гниль поширюється. Шанси на це можуть бути невеликими, але вони щойно зросли. З цієї точки зору, чим гірші справи в росії, тим краще.