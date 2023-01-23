Конфлікти у 2023 році за якими варто спостерігати. росія може поринути в громадянську війну

Американська впливова Рада з міжнародних відносин (Council of Foreign Relations) підготувала інфографіку та дослідження, за якими конфліктами у 2023 році варто уважно спостерігати. Цікавим є те, що експерти інституції поряд із війною росії з Україною та можливим конфліктом США з Китаєм за Тайвань говорять також про потенційні заворушення та боротьбу за владу в росії цьогоріч через погіршення економічної ситуації та незадоволення через російську війну проти України. А от Едвард Лукас у нещодавній публікації переконує, що нова громадянська війна в росії вже йде повним ходом – потенційні супротивники накопичують силу.

Як йдеться в публікації аналітичного центру, для щорічного дослідження CFR щодо превентивних пріоритетів американські експерти з питань зовнішньої політики оцінили ймовірність і вплив тридцяти потенційних конфліктів, які можуть виникнути чи відбудеться їхня ескалація 2023 року.

"У 2022 році світ зробив небезпечний поворот. В Європі спалахнув конфлікт високої інтенсивності – те, що ще кілька років тому вважалося немислимим, а напруженість у відносинах між США та Китаєм щодо Тайваню продовжує зростати", – констатують автори дослідження. Тим часом потенціал конфлікту на Корейському півострові та між Іраном і Ізраїлем залишається високим. Міждержавні війни та потенціал їхньої ескалації посідають чільне місце у п'ятнадцятому щорічному дослідженні превентивних пріоритетів Ради з міжнародних відносин (CFR).

Центр превентивних дій (CPA) Ради з міжнародних відносин у листопаді провів опитування, якому попросив експертів з питань зовнішньої політики оцінити тридцять поточних або потенційних насильницьких конфліктів на основі ймовірності їх виникнення або ескалації в цьому році, а також їх можливого впливу на інтереси США.

Більшість непередбачуваних ситуацій першого рівня зараз стосуються або потенційних гарячих точок за участю великих держав (наприклад, криза навколо Тайванської протоки, ескалація війни в Україні і нестабільність в росії), або розробки ядерної зброї Іраном і Північною Кореєю, йдеться в резюме дослідження. Ризик втягування Сполучених Штатів у військову конфронтацію з Китаєм або росією (і, можливо, з обома одночасно) зріс. Хоча жодна з непередбачуваних ситуацій першого рівня не була оцінена як дуже ймовірна у 2023 році, все ж протвережує той факт, що кожна з них має рівні шанси на реалізацію.

Варто зазначити, що вперше з часу започаткування цього дослідження п'ятнадцять років тому можливість здійснення іноземною терористичною організацією нападу з масовими жертвами на Сполучені Штати або союзника по договору не була запропонована як вірогідна непередбачувана ситуація на наступний рік. Епоха 11 вересня, коли загрози, пов'язані з іноземним тероризмом, домінували в результатах опитування, схоже, закінчилася.

"Адміністрація Джо Байдена стикається з суперництвом великих держав і напруженістю навколо ядерної програми, намагаючись зорієнтуватися в небезпечному геополітичному ландшафті. Досягнення балансу між відстоюванням інтересів США та уникненням конфронтації з Китаєм чи росією стане найважливішим викликом 2023 року, – сказав Пол Б. Старес, директор Центру превентивних дій та старший науковий співробітник з питань запобігання конфліктам імені генерала Джона В. Вессея. – Дослідження превентивних пріоритетів допомагає політикам оцінити не лише ймовірність конфліктів, але й їхній потенційний вплив на інтереси Сполучених Штатів".

Загалом, сім непередбачених обставин вважаються ризиками найвищого рівня:

Ймовірність: Помірна.

Вплив: Високий.

Ескалація силового тиску з боку Китаю на Тайвань, включно з посиленням військової активності, що призведе до гострої кризи в протоці за участю США та інших країн регіону.

Ескалація збройного конфлікту в Україні внаслідок застосування нетрадиційних видів озброєнь, поширення на сусідні країни (включно з кібератаками на об'єкти критичної інфраструктури) та/або прямого залучення країн-членів НАТО.

Кібератака з високим ступенем дезорганізації, спрямована на критичну інфраструктуру США, здійснена державною або недержавною структурою.

Народне невдоволення війною в Україні і погіршенням економічних умов призводить до зростання громадянських заворушень в росії і боротьби за владу в москві.

Гостра криза безпеки у Північно-Східній Азії, спричинена розробкою та випробуванням Північною Кореєю ядерної зброї та балістичних ракет дальнього радіусу дії.

Військова конфронтація між Ізраїлем та Іраном через ядерну програму Ірану та його постійну підтримку бойовиків у сусідніх країнах.

Зростання насильства, політичні заворушення та погіршення економічних умов у Центральній Америці та Мексиці, які посилюються гострими погодними явищами, сприяють сплеску міграції до США.

Джерело: Council of Foreign Relations

Теорія великого вибуху. Розпад росії вже розпочався?

Все більше і більше з’являється матеріалів про те, росія може розвалитися в результаті провальної для неї війни з Україною. І, схоже, що в рф пильно стежать за цією темо. Як нещодавно заявив Хрісто Грозєв в інтерв’ю Главкому, роскомнадзор, який тісно співпрацює з фсб, надає питанню розпаду росії пріоритет серед загроз.

І ось нещодавно також вийшов матеріал відомого британського експерта і дослідника, колишнього журналіста та редактора The Economist Едварда Лукаса під назвою "Теорія великого вибуху": нова громадянська війна в росії вже триває.

За словами Лукаса, прігожин рідко переймається тонкощами. Минулого року він стратив дезертира кувалдою. Тепер засновник приватної військової компанії "вагнер" розгорнув кампанію проти валєрія гєрасімова, начальника російського генштабу. Звинувативши його в нестачі боєприпасів під час боїв за українське солевидобувне місто Соледар, прігожин назвав його "під**ом". Останнім часом він скаржиться на те, що зусилля його найманців недооцінюють. За його словами, генерали регулярної армії намагалися "вкрасти перемогу" під Соледаром. Лише після цього міністерство оборони росії подякувало "вагнеру" за його зусилля.

Це дивно, і не тільки тому, що Соледар був незначним здобутком, навряд чи вартим тих колосальних втрат, яких зазнав "вагнер", переконаний Лукас. Справа в тому, що хтось на кшталт прігожина, який починав життя як наближений шеф-кухар путіна, досяг успіху, ставши великою політичною фігурою в росії.

Його група "вагнер" – найвідоміші російські найманці, які забезпечують військову міць в Африці та Сирії, а також підтримують війну в Україні, переправляючи полонених на лінію фронту. Є й інші. Міністр оборони сєргєй шойгу має приватну військову компанію "патріот". У олігарха гєннадія тімченка є "редут", який раніше використовувався для забезпечення безпеки в його бізнесі з видобутку природних ресурсів. рамзан кадиров, чеченський силовик, керує своєю республікою як мафіозною вотчиною з власною приватною армією.

"Те, що ці та інші нерегулярні сили взагалі потрібні, саме по собі є ознакою неспроможності російських збройних сил", – стверджує Едвард Лукас. Теоретично, будь-яка військова діяльність найманців на території росії є незаконною. Зараз вона не просто допускається, а процвітає. Більше того, ці підрозділи паразитують на основній російській армії. Вони конкурують з нею та з іншими за постачання. Їхнє існування ускладнює систему командування і знижує загальну військову ефективність росії.

У цьому є відгомін 1990-х років, коли олігархи мали приватні служби безпеки, які діяли над законом і поза ним. Це закінчилося з приходом путіна. Але це інша справа: це не прославлені охоронці, а справжні воєнізовані сили. Вони та їхні воєначальники не просто відображають стан російської політики. Вони її формують.

Андрій Піонтковський, російський коментатор, який народився в росії і зараз живе у вигнанні в США, стверджує, що російська еліта вважає, що поразка в Україні насувається і що епоха путіна приречена. Ворогуючі клани готуються до того, що буде далі: захищати те, що вони вже мають, і боротися за величезні активи, які стануть доступними після падіння режиму. Це перегукується з дивною примирливою поведінкою прігожина останнім часом: напередодні Нового року він подарував мандарини і привітав українських військовополонених. Він також заявив, що "настав час закінчити війну і зайнятися реальними справами". Це також пояснює його спроби підірвати авторитет і довіру до російських збройних сил – чи не єдиного інституту, який може тримати країну разом.

Теза Піонтковського може також пояснити, чому кадиров, схоже, утримує свої найефективніші війська від війни в Україні. Вони йому знадобляться пізніше. Чеченський лідер насмішкувато провів пресконференцію онлайн одразу після того, як путін скасував свою власну, яка зазвичай є обов'язковою подією в російському календарі на кінець року.

"Це додає нового виміру до бурхливої дискусії про можливу дезінтеграцію росії", – впевнений Едвард Лукас. Піонтковський стверджує, що громадянська війна, яка насувається, не буде ані політичною ("червоні" проти "білих"), ані постімперським вибухом вздовж регіональних, етнічних чи релігійних ліній розлому. Це буде війна ганґстерів за гроші. Вірогідно чи ні, але час, щоб підготуватися до цього, до небезпеки і руйнувань, якими це загрожує, настав.

Джерело: СЕРА