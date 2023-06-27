Логістика дрібного помелу. росіяни намагаються помститися за удари ракетами Storm Shadow і Scalp – Том Купер

Том Купер іронізує, що всі намагання росіян помститися українським літакам Су-24, які запускають ракети по їхніх базах та комунікаціях, закінчуються пшиком, хіба окрім влучання в будинки цивільних українців. За даними Купера, ЗСУ успішно стримали наступ росіян у районі Кремінної, просунулися біля Старомайорського, успішно відбили контратаку на П'ятихатки та знову повернулися до атак на Жереб'янки. І, звісно, погнали від Антонівського мосту героїчних ВДВшників, поки російська артилерія обстрілювала цивільних і рятувальників у Херсоні.

Почну з того, що після всього, що сталося в росії (найкраще характеризується цим) і на міжнародній арені за останні кілька днів, більше не варто сприймати політиків всерйоз. І це трагічно – треба ж серйозно ставитися до збройних сил, що знаходяться під їхнім контролем.

Якщо я зараз почну про Пудінга і ко, то мені доведеться продовжити про халіфа Анкари (перший персонаж, якому зателефонував путін у суботу вранці, до речі), потім про католицького канцлера Австрії, або про того коміка з Даунінг-стріт №10, плюс ще кілька інших. А потім я більше нічого не зможу робити, окрім як теревенити про професійних ідіотів... (хоча, не можу стримати враження, що нинішній канцлер Австрії розчарований: йому так і не випала нагода повторити виступ свого попередника 1991 року і стати єдиним іноземним урядом, який офіційно визнав путчистський режим у москві... ганьба Прігожину...).

Повітряно-ракетна війна

Рано-вранці 24 червня – приблизно через 12 годин після того, як ПСУ розгромили базу Росгвардії в Генічеську (23 червня) – за даними офіційного Києва, вісім стратегічних бомбардувальників Ту-95МС героїчних ВКС (бо в росії зараз всі герої: чи Пудінг, чи Шойгу, чи Прігожин, навіть коли останній знищував літаки і вертольоти ВКС, не проливаючи на них, звісно, героїчної російської крові), випустили 40 крилатих ракет Х-101 і Х-555 з рубежів над Каспійським морем. Потім героїчний військовий корабель героїчного Чорноморського флоту випустив два "Калібри", і до них приєдналися три "Шахеди" (не героїчні, бо зроблені в Ісламській Республіці Іран, звісно)...

Не знаю, навіщо героїчні "московські командири" взагалі так стараються, адже навіть героїчному Шойгу має бути зрозуміло, що це не спрацює. Бомбардувальники відстежують, як тільки вони злітають з аеродрому "Оленья", залишаючи ПСУ десь півдня на підготовку..., але ось вони з'явилися, і – який сюрприз: ПСУ стверджує, що всі 40 крилатих ракет були збиті, з них близько 20 – в районі Києва.

На жаль, уламки однієї з цих 20 влучили в багатоповерховий житловий будинок у Солом'янському районі Києва, вбивши п'ятьох людей...

Тим не менш, судячи з публікацій про "героїчних командирів" у москві, головною метою цього удару був "центр радіотехнічної розвідки та авіаційної техніки України" на авіабазі Канатово, що за межами Кропивницького, в Кіровоградській області. І, звісно, всі цілі були знищені. А це означає, що взагалі нічого не було збито: за даними ПСУ, 13 ракет Х-101/555, що наближалися, були ліквідовані.

Неважливо? Зовсім ні! Це цікаво тому, що Канатове є місцем розосередження (або "передовою оперативною базою") 7-ї бригади тактичної авіації ПС України: підрозділу, що має на озброєнні літаки Су-24, і останнім часом найбільш відомого тим, що серійно перетворює на пюре логістичну систему зсрф на півдні Запоріжжя. Зазвичай за допомогою керованих ракет Storm Shadow та SCALP.

Це означає: це було щось на кшталт спроби ВКС "відплатити за послугу". І, для впевнененості: це був уже другий удар по Канатовому протягом двох днів. Перший було завдано в ніч проти 23 червня, він включав 13 ракет Х-101/555 (усі їх було збито).

Хоча ця атака закінчилася фіаско (звісно, якщо не брати до уваги ще одне "героїчне" вбивство цивільних), інша була набагато успішнішою: вісім Ту-22М-3 запустили дев'ять ракет Х-22 по Дніпру і Кривому Рогу. Їх "підтримали" дві ракети С-300 у балістичному режимі, а за ними – два "Шахеди-136". Завдяки натовським премудростям, Дніпро далеко не так добре захищений, як інші частини України. Тож були збиті лише два "Шахеди". В іншому, немає жодних сумнівів, що ця атака завдала шкоди, включаючи руйнування численних будинків і поранення 11 осіб (у тому числі трьох дітей).

До речі, зверніть увагу: в Кривому Розі "героїчні російські ангели", яким ніколи б не спало на думку підривати будь-які дамби, а тим більше Каховську, останнім часом позирають у бік греблі на річці Інгулець. Тої самої, яку вони вже пошкодили 14 вересня минулого року, спричинивши часткове затоплення міста, і тої самої, яку вони обстрілювали, з пам'яті – 13 червня, коли одна з їхніх ракет "замість цього" влучила в житловий будинок, вбивши шість і поранивши щонайменше 25 людей...

Вранці 26 червня Чорноморський флот запустив чотири ракети "Калібр": одна вийшла з ладу, а дві з трьох, що залишилися, були збиті, як стверджують у ПСУ. Проте, остання досягла району Одеси разом з вісьмома "Шахедами". Хоча сім з останніх також були заявлені як збиті, чи то останній "Калібр", чи то останній "Шахед" влучив у склад, спричинивши пожежу.

Не знаю, чи це пов'язано, але: все сталося лише через один або два дні після того, як Зеленський наказав Залужному звільнити військового комісара Одеси Євгена Борисова, який, як виявилося, придбав нерухомість на мільйони – на певній території під назвою Іспанія, і це після початку (героїчного) повномасштабного вторгнення Пудінга... (мабуть, це прибуткова робота, бути комісаром в Україні...).

У світлі того, що деякі (героїчні) російські персони все ще мріють про захоплення Одеси для завершення цієї війни... ем... спеціальної військової операції з перемогою... гм.., принаймні, варто зберегти це "для протоколу".

Битва за Донбас

Куп'янськ-Сватове-Креміна... російський веееееликий контрнаступ стартував з великою кількістю артилерійської підтримки, навіть з деякими "ура-атаками", і поки що закінчився майже там, де й почався. Звичайно, ЗСУ було нелегко (і досі нелегко: росіяни все ще атакують), і росіяни просунулися на 100-200 метрів у цьому величезному лісі вздовж Сіверського Дінця. Але я думаю, що найгірше вже позаду.

Бахмут-північ... 57-а механізована бригада все ще перемелює російські окопи між Берхівкою та Ягідним.

Бахмут-південь... Ще 23 червня 3-я штурмова бригада повністю ліквідувала плацдарм 57-ї гвардійської мотострілецької бригади на західному березі каналу Сіверський Донець – Донбас. Повідомляється, що близько 60 російських військових було вбито, а близько десятка взято в полон. Останні два дні 5-а штурмова бригада і батальйон "Айдар" продовжували зачистку російського окопного комплексу в одному з трьох невеликих лісів на північ/північний захід від Кліщіївки, тобто "всього в декількох сотнях метрів" від села. Південніше, в районі Озарянівки, 28-а механізована та 104-а танкова бригади також досягли певних успіхів.

Авдіївка-Первомайське... Українська атака (очевидно, 11-ї мотопіхотної?) 23 або 24 червня завдала особливо сильного удару по 9-му полку морської піхоти і полку "Сомалі", відкинувши їх аж до південно-східної частини Пісків. Отже, якщо росіяни захочуть, вони можуть розпочати бій у Пісках знову (точно так само, як це було у серпні минулого року..?).

Мар'їнка... Дуже хороші новини з району Красногорівки: 23 червня 79-а повітряно-десантна прорвала російську оборону на південь від Старомихайлівки і вперше з лютого минулого року звільнила ділянку місцевості, яку росіяни утримували з 2014-го.

Південне Запоріжжя (та південно-західна Донеччина)

Подейкують, що американські військові "розчаровані" обмеженим прогресом наступу ЗСУ. Думаю, панове, які сумніваються, могли б спробувати щось зовсім нове. Скажімо, прогулятися на свіжому повітрі і подумати. Можливо, вони дійдуть висновку, що якби вони надіслали достатньо зброї, то й прогрес міг би бути іншим, а? Принаймні, для "експертів з питань оборони" гасло "Klotzen statt kleckern" ("Зробити сплеск, а не розлити") не повинен бути чимось новим...

Ну що ж... повернемося до фронту. Загалом, останні три-чотири дні ЗСУ досягли успіху в знищенні артилерії та піхоти зсрф. На жаль, вона не була такою успішною в обороні від "Ланцетів": ці БПЛА запускаються з простих рейок, які набагато важче виявити, ніж гармати чи самохідні артилерійські установки.

Те ж саме стосується і придушення активності російських баражуючи боєприпасів. Якщо проти останніх немає іншого рішення, окрім артилерійського вогню "по будь-якій підозрілій позиції", то єдиним ефективним засобом протидії "Ланцетам" залишається радіоелектронна боротьба. В цьому відношенні ЗСУ все ще не настільки добре оснащені, як це необхідно.

Ще один "урок" з цього наступу полягає в тому, що коли ЗСУ вдається підвести свою піхоту досить близько до позицій противника, вони зачищають їх з мінімальними втратами. Не дивно, що ЗСУ добре просуваються там, де є достатнє прикриття для піхоти, і повільно лише там, де його немає.

Василівка... Саме тому, що піхота ЗСУ справляється так добре, і незважаючи на гіперболізовані повідомлення про "жахливі втрати" українців під час російської контратаки, яка "повернула" не лише Жереб'янки, але й П'ятихатки..., що ж, виявилося, що це знову брехня росіян. І більшість "доказів" на підтримку таких тверджень – це відеозаписи тижневої давнини, на яких зображені захоплені раніше військовослужбовці 10-ї танкової бригади ЗСУ.

Насправді, саме російська контратака 21-22 червня була розгромлена. Знову ж таки, 128-а гірсько-штурмова втратила 7-8 одиниць бронетехніки та близько 20 військовослужбовців, більшість з яких потрапили в полон у Жереб'янках. Але вона утримала П'ятихатки, а згодом повернулася і в Жереб'янки. Тому що вона має набагато кращу піхоту, ніж та солянка, яку зібрала для оборони російська 58-а загальновійськова армія. Зауважте: у 128-й немає жодного танка Leopard чи БМП Bradley...

Оріхів... ЗСУ провели останні кілька днів, розширюючи коридор через мінні поля в напрямку Роботиного – через звільнення Мирного та Лугівського. росіяни провели останні кілька днів, перекидаючи дедалі більше підкріплень у цей район. Однак вони втратили низку позицій вздовж невисокого хребта, що тягнеться по південному узбіччю траси Н-08. Тобто, українці тепер "над" ними, стріляють по росіянах "під" ними, в неглибокій долині, що йде від Роботиного до Вербового. Наскільки мені відомо, це поки що єдина ділянка, де українці досягли широко розрекламованої "1-ї лінії" оборони росіян (насправді – 2-ї).

Район Старомайорського/Старомлинівки

Незважаючи на тривалі російські контратаки на Старомайорське, просування ЗСУ на захід від Макарівки вчора змусило російські сили евакуювати свій гарнізон із Рівнопілля: українці взяли під вогневий контроль дорогу, що з'єднує цей населений пункт зі Старомайорським, а потім відрізали її, змусивши росіян тікати на південь. Рівнопілля було взято під контроль 31-ю механізованою бригадою.

Повною мірою демонструючи "стратегічний геній" свого командувача, російська 58-а загальновійськова армія продовжувала витрачати сили та засоби, контратакуючи Макарівку. Можливо, час від часу деяким машинам вдавалося дістатися до села, як, наприклад, цьому Т-80, який підбив два БМП Kirpi – перед тим, як був виведений з ладу. Але який сенс продовжувати ці спроби – без поняття.

Насправді, враховуючи атаки ЗСУ на Урожайне і Завітне Бажання зі сходу, а також на Приютне і Ремівку на заході, очевидною наступною ціллю на цій ділянці фронту є Старомлинівка. Однак це, ймовірно, займе деякий час (принаймні, якщо українці залишатимуться обережними, щоб уникнути непотрібних втрат).

Херсон... За словами росіян, вже три дні (тобто з 23 червня) ЗСУ утримують невеликий плацдарм на східному кінці Антонівського мосту (точніше, "на їхньому боці Дніпра"). росіяни продовжують стверджувати, що "ворожа артилерія і спецназ створили загрозу оточення наших військ, на допомогу прийшли сусідні підрозділи, після чого вони з боями відступили"... Просто героїчно.

У перекладі з російської це означає, що російський 108-й полк ВДВ провів останні три дні, бувши розтертим на порох артилерією ЗСУ. Артилерія 49-ї загальновійськової армії мала важливіші справи: наприклад, обстрілювати цивільне населення та аварійно-рятувальні бригади навколо Херсона, і тому, що не дивно, 108-й полк ВДВ був змушений відступити з цього району. Адже, ну, ви знаєте: у них там були лише героїчно недосвідчені війська... І тому вони залишили українцям охороняти дачі (по суті: "будинки вихідного дня")...

Втім, це не є великою проблемою, оскільки, як добре пояснюється тут, українці – які, вочевидь, робили те, що росіяни у вересні-жовтні минулого року: використовували Антонівський міст як прикриття для переправи через Дніпро – все ще перебувають за кілометри від Олешок. насправді, посеред великого болота. Читайте: критично не вистачає сухої місцевості, щоб додати більше військ і важкої техніки на плацдарм. Іншими словами: це займе більше часу, але корисно тримати 49-ту загальновійськову армію в тонусі і не дати Гєрасімову перекинути додаткові підрозділи кудись в інше місце.

Думаю, це приблизно все, що мені зараз спадає на думку...