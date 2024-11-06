Москва намагалася просунутися. Україна здатна ефективно стримати противника біля Курахового – Ендрю Таннер

У тижневому огляді війни Ендрю Таннер детально розглянув оперативну ситуацію від Курахового до Куп’янська та Курьскої області. Таннер переконує, що Москва вдається до тактики німців столітньої давнини, коли поспіхом кидає найкращі сили та останні резерви, щоб отримати якісь локальні прориви фронту, які не вдасться розвинути далі. Крім того Таннер висловлює сумніви в необхідності переходу до дивізійної структури армії, які активно пропагують Купер та Гілл.

Оскільки вибори 2024 року нарешті відбудуться, наступні кілька місяців, ймовірно, побачать значні зміни в рівні американської підтримки України. США стримувалися, дякуючи партійній політиці.

Вступ. Що ж, в Америці нарешті розпочався тиждень виборів, тож у цьому дописі я говоритиму про політику більше, ніж хотілося б. Тому я почну з подій на полі бою, а потім перейду до поточних операцій рашистів та американської інформаційної війни. Насамкінець я коротко розгляну стан американських виборів перед тим, як вони понесуться у прірву.

Фронти наприкінці жовтня. Цього тижня продовжився наступ орків між Великою Новосілкою та Кураховим, московські війська закріпили контроль над кількома селами, які Україні довелося залишити після прориву між Золотою Нивою та Шахтарськом трохи більше тижня тому. Схоже, що втомлена 72-га механізована бригада повністю відійшла з лінії фронту, 128-ма гірсько-штурмова зі 113-ю та 123-ю тероборони прикривають сектор.

Загальна ситуація на південному Покровському та Курахівсько-Велико Новосілківському фронтах станом на 4 листопада 2024 року.

Щоразу, коли Україна проводить велику ротацію на рівні бригад, у Москви з'являється можливість розпочати серію штурмів "м'ясної хвилі" до того, як нове з'єднання встигне освоїтися на місцевості. Стає дедалі очевиднішим, що найкраще надати досвідченим кадрам нові батальйонні формування, кожне з яких утримує одну роту на нульовій лінії з органічною можливістю замінити її кожні кілька днів або швидко посилити для відбиття більш масштабних атак.

Тенденція НАТО і США повернутися до великих дивізій, дуже ймовірно, є серйозною помилкою, якщо тільки вона не має суто логістичного характеру – навіть бригади занадто великі для того, щоб тренуватися і діяти як злагоджені формування. Я підозрюю, що це ще один випадок зловживання історією – генерали орків робили те ж саме, в результаті чого вони зазнали більше втрат на квадратний кілометр, ніж у 2022 році. Їх підштовхнули до цього брак ефективного керівництва, більшість рашистських "адаптацій, зрештою, були вимушеними через притаманну системі неефективність.

Курахівський напрямок. Що стосується ситуації на ділянці між Великою Новосілкою та Кураховим, то помітна відсутність пропагандистських кадрів орків, які показують багато знищеної техніки, свідчить про те, що українські війська значною мірою відступили перед головним ударом. Помітною закономірністю 2024 року стали напади росіян на батальйони тероборони, які, як правило, не мають важкого озброєння, при цьому підрозділ-мішень відступає, а сусіди жорстоко розправляються з нападниками.

Це перевірена часом тактика, яка може добре працювати, але вимагає великої взаємної довіри і координації. У кожному підрозділі на місцях має бути лідер, уповноважений підтримувати зв'язок із сусідніми формуваннями, щоб усі знали, що роблять інші, більш-менш, у повній мірі. Цей елемент також повинен підтримувати зв'язок з підрозділами підтримки, і головне завдання командирів на рівні бригади – переконатися в тому, що вони є в наявності.

Військове лідерство – це не стільки знання деталей минулих битв, скільки розуміння психології людей, з якими ви воюєте. Місцевість і ресурси визначають 80% того, що відбувається, але решта 20% залежить від творчої іскри інновацій, з якою кожен народжується.

Це перша велика війна такого роду, де пересічна людина може побачити, наскільки безладним і хаотичним завжди є поле бою. Хоча, доки ви не тримали в руках гвинтівку і не керували командою, навіть на тренуванні, дуже важко по-справжньому зрозуміти, наскільки мало контролю має людина. Бій – це найчистіша демонстрація сутнісної анархії природи, коли весь видимий порядок підтримується завдяки застосуванню енергії і є лише тимчасовим. Термодинаміка насправді пропонує деякі з найбільш корисних метафор для розуміння війни – особливо ентропії.

Ось чому я постійно критикую тенденцію використовувати територіальні втрати чи здобутки як показник успіху на полі бою. Якщо ворог з легкістю проривається крізь мої лінії лише для того, щоб впасти в яму, наповнену загостреними кілками, чи був мій відступ ознакою слабкості чи стратегії? Це не означає, що саме так і сталося, просто це розумне пояснення подій.

Коли впав Вугледар, розрахунок на боротьбу України на цьому фронті докорінно змінився. Рельєф південного Донбасу навіть більш рівнинний, ніж у більшості областей, а це означає, що залізобетонні висотки мають неоціненну цінність. З наближенням сезону багнюки бойові дії все більше обертаються навколо утримання позицій біля важких доріг і населених пунктів.

Останнє десятиліття Україна провела в боротьбі за утримання контролю над лінією зіткнення, яка проходить через передмістя Донецька, міської агломерації, що за розмірами конкурує з Харковом. Це дозволило оркам відносно легко накопичувати війська і здійснювати напади без попередження. Тепер, коли Україна має на озброєнні ударні безпілотники з радіусом дії до двадцяти кілометрів, якщо їх підкріпити одним-двома ретрансляторами сигналу, чим далі ворог має перекидати війська і припаси, щоб дістатися до українських позицій, тим більше у нього можливостей їх вбити.

Справжньою історією війни Москви з кінця 2023 року було залите кров'ю річне просування від Донецька на відстань від десяти до тридцяти кілометрів – приблизно стільки летить радянський 152-мм снаряд – від Донецька. Повна ціна невідома, але вона має становити близько ста тисяч серйозних або смертельних жертв. Це Бахмут у більшому масштабі, тільки цього разу відносно невелика група українських бригад, призначених для опору, вела набагато мобільнішу боротьбу.

Чим далі московські війська відходять від своїх баз у забудованих районах і залізничних шляхів, які їх живлять, тим слабшими вони стають. Для України оптимально зайняти позицію якомога ближче до власних логістичних центрів на донбаському фронті до літа, коли майже напевно почнеться загальний контрнаступ.

Щоб утримати Курахове і Велику Новосілку – бажано, але не обов'язково зі стратегічної точки зору, Україні необхідно підтримувати достатній буфер навколо доріг з твердим покриттям, що з'єднують ці населені пункти. На щастя, українські війська можуть відступити ще на шість-десять кілометрів і все ще мають це. Орки будуть змушені їхати двадцять кілометрів від Вугледара та Павлівки відкритою місцевістю, між якими є лише кілька сіл, які можна використовувати як бази.

Московські війська демонструють помітні труднощі з наближенням до будь-якого великого населеного пункту ближче, ніж на десять кілометрів. Це пов'язано з тим, що Україна може безперервно бити по орках, які намагаються просунутися або забезпечити себе. Чим більший рух, тим більше дронів відправляється, а артилерія відіграє свою згубну роль.

Як тільки листя з дерев опаде приблизно через місяць, Україна зможе перетворити простір між Кураховим і Великою Новосілкою на стрілецький тир. Звичайно, утримувати обидва населених пункти під час тривалих прямих лобових атак буде складно, в останньому випадку через те, що більша частина самого міста знаходиться в низині, а в першому – поблизу Донецька.

Велика Новосілка перебуває під загрозою з початку 2022 року, тому я маю очікувати, що українська оборона тут буде жорсткою. Хоча саме місто розташоване в низині й не має бетонних висотних споруд, на захід від нього знаходиться хребет, з якого українські війська зможуть вести вогонь далеко на південний схід.

Далі на схід, Курахове виглядає як чудова фортеця, прикрашена кількома групами бетонних висоток і промисловим комплексом. Північний фланг прикриває велике водосховище, і навіть якщо воно не заповнене, перетнути відкритий простір буде вкрай важко. Неминуча втрата північного берега дозволить оркам обстрілювати Курахове з танків і мінометів, але зараз більшою загрозою є здатність витримувати безперервні "м'ясні" атаки, тому мати один фланг, захищений від цього, – це перемога.

Щоб очистити Курахове, орки повинні будуть прорватися через кілька природних оборонних ліній. Це свідчить про те, що вони намагатимуться підійти до Курахового з півдня або спробують відрізати шосе на захід від нього. На щастя, річка Сухі Яли та її неглибока долина захищають Курахове з півдня на відстані близько восьми кілометрів. Вона утворює рів уздовж південного флангу, причому простір між ними досить вузький, щоб будь-яка атака орків стикалася з атаками з трьох боків.

Загальний план оборони лінії Курахове-Велика Новосілка, включаючи потенційні запасні позиції на випадок спроби прямого штурму Курахового.

Я б дав комбінації 46-ї аеромобільної, 33-ї механізованої і 79-ї десантно-штурмової бригад дуже хороші шанси утримати Курахове протягом зими за умови, що Україна зможе перервати хоча б кілька атак з планерних бомб. Батарея Patriot в штурмовому режимі, що діє з Павлограда, – це мінімальний необхідний рівень, а з урахуванням того, що Україна, ймовірно, буде використовувати щонайменше дюжину F-16 протягом наступного місяця-двох, 2-4 на постійному патрулюванні, спільні операції із засідок, ймовірно, будуть варті того, щоб ризикнути.

Я також очікую, що для посилення бригад, які прикривають проміжок між Кураховим і Великою Новосілкою, буде відправлена нова 155-та механізована бригада, нещодавно навчена і оснащена Францією. Я схильний вважати, що Україні доведеться дуже важко боротися за цю лінію, тому що якщо українські сили не зможуть утриматися тут, південний фланг Покровського фронту опиниться під загрозою. Це не катастрофічна ситуація, в таких боях завжди є інша потенційна лінія оборони трохи далі, але це змусить Україну збільшити кількість бригад, розгорнутих для прикриття дуги, що обмежить потенціал для контрнаступу в інших місцях наступного року.

Окрім фронту Курахове-Велика Новосілка, основний прогрес Москви за останній тиждень був досягнутий на іншому березі Курахівського водосховища, на південь від Покровська. Тут, як і очікувалося, українські війська відступають з північного вигину Вовчої, ймовірно, готуючи лінію оборони приблизно в п'яти-шести кілометрах на схід від траси Покровськ-Велика Новосілка, можливо, між річкою Страшний в районі Зорі та Соланою в Жовтому.

Оперативна обстановка в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Донбас-Південь" станом на 4 листопада 2024 року. Зображено сценарій "Patriot проти планерних бомб". Небезпечна гра в хованки з обох сторін.

Утримання цього шосе не є життєво важливим, оскільки недалеко на захід є альтернативний маршрут, але прямими шляхами легше керувати, а розрив між водними перешкодами утворює гарний вузький прохід – ворогу буде важче розосередитися, якщо він досягне успіху в одній ділянці. "Кара-Даг" зробив фантастичну роботу, сповільнивши орків у Селидовому, тож варто сподіватися, що ворожий натиск на південний схід звідси в тил Курахового скоро буде зупинено.

Покровський напрямок. Прикметно, що майже всі спроби Москви прорватися безпосередньо до Покровська чи на північному фланзі зупиняються на льоту. Вони робляться, просто про них мало хто чує, бо українські війська відбивають атаки. Лінія Воздвиженка-Мирноград залишається непохитною, українські війська на висотах блокують те, що місяцями виглядало як найнебезпечніша ворожа вісь наступу.

Було цікаво спостерігати за тим, як Москва розгортає наступ у найбільш кон'юнктурному напрямку щоразу, коли впирається в стіну. Загалом, військові зусилля росіян дедалі більше нагадують невдалий кінець боротьби Німеччини під час Першої світової війни. У березні 1918 року німці розпочали тотальний наступ усіма силами, які у них залишилися. Вони систематично застосовували тактику, яку пізніше назвали тактикою "Хутієр" (на честь генерала) або "штурмовиків", що полягала в тому, що елітні невеликі групи засилалися в тил ворога, щоб створити хаос і дати можливість регулярним військам прорватися.

Тактика Москви сьогодні – це варіант з великою кількістю особового складу, і, як і німецька тактика понад століття тому, вона була ефективною у створенні локальних проривів на фронті. Проблема тоді, як і сьогодні, полягала в підтримці темпу – лідери союзників кидали свої резерви на шлях ворога, як тільки ставав відомим вектор атаки, сповільнюючи просування і збільшуючи кількість втрат. У розпачі Берлін переносив центр ваги наступу в інше місце, сподіваючись застати ворога зненацька. Але це ніколи не спрацьовувало, і зрештою все, що німці робили, – це розтринькали своїх найкращих солдат, не досягнувши концентрованого ефекту, достатнього для прориву фронту.

Німеччина у Другій світовій війні розгромила Францію і Британію, поєднавши нові технології з тактикою штурмовиків у набагато більших масштабах. путінська катастрофа намагається відродити радянські методи, використовуючи людські хвилі, як це зробив його новий союзник Іран у 1980-х роках проти Іраку, по суті повернувшись до більш архаїчного способу ведення війни, доповненого невеликою кількістю сучасного обладнання в елітних підрозділах. Якби не військово-повітряні сили путіна, він би вже програв.

Розпорошення зусиль на багатьох фронтах частково є функцією логістики; обмежена здатність розгортати щільну концентрацію сил, не вдаючись до нападу, також відіграє певну роль. Але також очевидно, що путін на цьому етапі дотримується більше політичної стратегії, ніж військової. Як показав Курськ, якщо дозволити українським військам нарощувати сили, вони можуть завдати серйозної шкоди. Тому він продовжує вимагати просування вперед.

Хоча за останній тиждень було здійснено багато атак на північному, східному та південному театрах бойових дій, скрізь, окрім південної частини Донбасу, Москва намагалася просунутися вперед. Торецьк наразі перебуває у патовій ситуації, а на північ від нього, у Часовому Яру, які б плацдарми над місцевим каналом не захопили орки, вони все ще не ростуть. Трохи далі на північ, на Сіверському фронті, Москва все ще намагається прорвати українську оборону, але без особливого успіху.

Куп’янський напрямок. Північна ділянка Східного театру воєнних дій між річкою Сіверський Донець та міжнародним кордоном на північ від Куп'янська також зазнала численних атак орків, ворог все ще намагається скоротити український плацдарм над річкою Оскіл. Втім, тут починає ставати дедалі простіше, і Україна може утримувати довгий плацдарм, закріплений на Лимані та Боровій.

Куп'янськ на півночі тепер є окремим плацдармом, але поки що спроби орків зруйнувати його далеко не зайшли. Провальний Харківський наступ путіна цієї весни не лише відкрив Україні шлях до Курська, й не зміг загрожувати захисникам Куп'янська з тилу. Оскільки більша частина міста знаходиться на західному березі Осколу, Москва не може сподіватися взяти його без успішного прориву через річку далі на північ. Оскільки просування на Харківському фронті зупинилося, а Курськ відтягує на себе всі сили, які можна було б використати для відновлення руху, надії на це мало.

Курська область. Говорячи про Курську область, там тривають інтенсивні бої, але без видимих змін у територіальному контролі за останні кілька днів. Думаю, я показав достатньо карт, щоб зрозуміти суть – українські бригади встановили жорсткий оборонний периметр на північ і схід від Суджі, і, зміцнивши оборону на західному фланзі, схоже, міцно тримають оборону проти постійних атак росіян.

Курська операція продовжує виконувати свою роботу з підбурювання Москви до бойових дій на умовах України в обраному нею місці. Прибуття північнокорейських військ у цей район свідчить про те, що Москва відчайдушно намагається уникнути скорочення наступальних зусиль в окупованій Україні та сподівається використати північнокорейців для заповнення прогалин, залишених призовниками, на яких не можна покластися в бою.

Доказів їхньої якості немає. Повідомляється, що солдати з елітної бригади, але це саме по собі нічого не означає. Якщо вони не підготовлені до роботи на місцевості та з безпілотниками, вони довго не проживуть. А зелених новобранців можна приставити до елітних бригад як гарматне м'ясо – так це зазвичай працює в орків. Людей зі зв'язками не посилають на м'ясні штурми, вони командують з бункера поза зоною досяжності HIMARS.

Ось чому, до речі, отримання Україною наступної весни старих французьких "Міражів" 2000-х років – це велика справа. Це дасть Україні можливість наносити потужні високоточні удари в короткі терміни в межах кількох сотень кілометрів від фронту. Почніть вбивати офіцерів орків, і їхня система буде паралізована. Більше того, поблизу лінії фронту Україна може використовувати десятки безпілотників як приманки, щоб дозволити невеликій кількості Storm Shadow прослизнути без попередження. Штаби, мости і склади мають бути першочерговими цілями ефективної оперативної ударної кампанії.

Що стосується кампанії стратегічних ударів, то останнім часом обговорюються лише атаки з використанням безпілотників. Цілком очевидно, що путін імітує бажання вести переговори, утримуючись від видовищних атак в глибині України, принаймні доти, доки не стануть відомі результати виборів у США. Накопичення ракет для інтенсивної кампанії, ймовірно, також є мотивуючим фактором.

Його союзники за кордоном агресивно просувають свої набридлі наративи про третю ядерну світову війну і нещасних українців, приречених бюрократією своєї країни. З кожною зимою в Україні відбувається чергове загострення інформаційної війни. Орки випробовують усі можливості, і, на жаль, їм продовжують допомагати корисні ідіоти та мимовільні союзники за кордоном.

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