Нерішучість Байдена. Повільне надання зброї зашкодило контрнаступу Києва і грає на руку Дональду Трампу – Wall Street Journal

Довгі роздуми і нерішучість адміністрації Байдена щодо надання Україні зброї створює загрози для США в стратегічному плані і особисто для Байдена в політичному. В редакційній колонці Wall Street Journal критикує політику Байдена та його адміністрації, зокрема й в тому, що вони не обґрунтовують для Конгресу додаткове виділення допомоги України і її важливість для стратегічних інтересів США. Стаття викликає певні зауваження, оскільки автори називають контрнаступ "невдалим", хоча і акцентують, що виключно через стриманість допомоги зі Заходу, проте є безперечно важливою задля тиску на адміністрацію американського президента заради перемоги України.

Американська Wall Street Journal зауважує, що поки адміністрація Байдена роздумує про постачання зброї, на іншому кінці світу контрнаступ України перетворився на смертельну, виснажливу боротьбу. Сили Києва все ще можуть здійснити прорив, переконана WSJ, але тривала патова ситуація на фронті підкреслює небажання американського президента надати Україні сучасне озброєння, необхідне їй для того, щоб відвоювати свою територію у російських окупантів.

Впливове американське видання розкритикувало Байдена за те, що він попросив у Конгресу 24 мільярди доларів на підтримку України і не потурбувався публічно обґрунтовувати необхідність цієї допомоги Києву. І це у той час коли медіа висловлюють стурбованість, що республіканці в Палаті представників намагатимуться заблокувати цю допомогу.

Хоча Байден і заслуговує на похвалу за те, що згуртував НАТО на підтримку України, його невдачі щодо України і росії є настільки ж гострими, і війна все ще може закінчитися окупацією значних українських територій, застерігає WSJ.

На думку авторів матеріалу, Байдену не вдалося стримати вторгнення путіна частково через наслідки виходу США з Афганістану. Його адміністрація вважала, що Київ впаде за кілька днів. І пан Байден не поспішав надавати зброю, якої потребує Україна, навіть після того, як стало зрозуміло, що Київ може втримати свої позиції і, можливо, витіснити росію до Азовського моря.

Військовий аналітик британського Королівського інституту об'єднаних служб (RUSI) Джек Уотлінг нещодавно відзначив "значні недоліки" у постачанні Заходом обладнання для боротьби. "Дезорганізація російських військ взимку 2022-2023 років після хаотичної мобілізації і неготовність до зимової війни зробили їх вразливими на початку поточного року", – зазначив пан Уотлінг.

Проте західна зброя для наступу почала надходити всерйоз лише в лютому і березні. Іншими словами, пише WSJ, США і Європа змарнували можливість змусити росіян тікати ще до того, як вони окопалися в окопах і залізобетонних укріпленнях.

Останнє фіаско – винищувачі F-16. Українці намагаються вести загальновійськову кампанію так, як це робили б західні військові, але без повітряних сил, на які покладаються сили НАТО. Байден вагався цілий рік, перш ніж у травні схвалити підготовку українських пілотів. Видання зауважує, що навчання тільки починається.

WSJ припускає, що Байден не усвідомлює, чого може коштувати для США в стратегічному плані та для нього особисто в політичному навіть патова ситуація, не говорячи вже про гірші варіанти. Український дух опору стоїть в одному ряду з Лондоном у бліц-кризі, але він потребує постійної підтримки Заходу, щоб продовжувати боротьбу. путін робить ставку на те, що він може перечекати Захід і врешті-решт укласти "мирну" угоду на своїх умовах.

Видання наголошує, що Байден ризикує зіграти на руку таким критикам, як Дональд Трамп, який може припинити підтримку України. Більшість республіканців у Конгресі підтримали допомогу Україні, і це, зокрема, заслуга сенаторів Мітча і Тома Коттона, незважаючи на риторику Байдена про те, що всі республіканці – прихильники трампівського MAGA (Make America Great Again).

Але невдалий контрнаступ і тривала безвихідь, яка затягнеться до 2024 року, ризикують підірвати громадську підтримку США, оскільки виборці Республіканської партії стають більш стриманими на тлі передвиборчої кампанії пана Трампа. WSJ зауважує, що Байден ніколи не виступав із серйозною промовою, в якій обґрунтовував би інтереси безпеки США в Україні і те, як він сподівається завершити війну.

Можливо, припускає американське видання, Байден вважає, що невизначеність дасть йому більше гнучкості в переговорах щодо врегулювання. Але якщо він хоче, щоб Конгрес ухвалив його пакет допомоги, він повинен представити кращі аргументи, ніж у нього є, і витратити політичний капітал, як головнокомандувач.

Джерело: Wall Street Journal