Ніяка ізраїльська модель для України не спрацює. Тільки вступ до НАТО, бо інакше Байден стане батьком української ядерної бомби – Еліот Коен

Чому гарантії за прикладом Ізраїлю для України не спрацюють, аргументовано пояснює керівник Центру стратегічних і міжнародних досліджень, професор Еліот Коен. Адже ані США, ані Німеччина не збираються надати Україні стільки озброєнь, скільки треба, аби перенести війну на територію ворога. І, що найголовніше, у Ізраїля була власна ядерна зброя. У своїй колонці для американського видання The Atlantic Коен вкотре наголошує: єдиним фактором, який убезпечить Європу від ще однієї масштабної війни – це вступ України до НАТО. В іншому ж випадку Україні доведеться створювати власну ядерну зброю, а це, звісно, відкриє скриньку Пандори.

Як зазначає професор Еліот Коен у статті для The Atlantic, на саміті у Вільнюсі Сполучені Штати і Німеччина очолили коаліцію гидливих, які виступили проти оголошення графіку членства України в НАТО. У них є кілька помірковано правдоподібних причин, включно з побоюванням автоматичної негайної війни з росією і небажанням приймати країну, чия територія все ще частково окупована, а інститути не повністю реформовані.

Інші аргументи свідчать про менш вдумливий погляд. Україна повинна показати, що вона може впоратися з сучасними військовими технологіями, чи що вона є процвітаючою демократією? Порівняйте її з нікчемною у військовому відношенні і політично зневажуваною Угорщиною, і абсурдність такого роду вимог стане очевидною. З деяких офіційних заяв можна зробити висновок, що членство в НАТО – це як вступ до зарозумілого клубу, до якого приймають лише тих, хто має гарний родовід, чисті комірці сорочок і бездоганно вичищені черевики. Це не так. Членство в НАТО для України – це гарантія західної (не лише української) безпеки і стабільності. Це не послуга Україні, а крок, спрямований на запобігання ще одній великій європейській війні.

Уявлення про те, що членство в НАТО не може бути надане країні, яка перебуває у стані війни, означає, що росія має всі стимули підтримувати війну, попри ціну. Аналогічно, ідея про те, що країна, яка частково окупована і чиї кордони не є загальновизнаними, не може бути прийнята, змусить росію відчайдушно чіплятися за будь-який шматок української території, який вона може утримувати. Слід зазначити, що Німеччина вступила до НАТО, перебуваючи під окупацією як Радянського Союзу, так і західних союзників, і до того, як вона приєдналася до своїх кордонів після 1945 року.

Альтернативою, яку запропонував президент Джо Байден в інтерв'ю CNN, є так звана ізраїльська модель, в якій Захід на чолі зі Сполученими Штатами озброює Україну до зубів, гарантуючи країні, як було сказано в акті Конгресу щодо Ізраїлю в 2008 році, "здатність протистояти і перемогти будь-яку достовірну звичайну військову загрозу з боку будь-якої окремої держави або можливої коаліції держав, або з боку недержавних суб'єктів".

Розробляти стратегію за сумнівною аналогією – погана ідея. Історичні відмінності є одночасно ілюстративними і застережливими.

Америка надала Ізраїлю гарантії "якісної військової переваги" після війни Судного дня 1973 року. Іншими словами, це сталося після того, як Ізраїль переміг своїх арабських ворогів у чотирьох великих конфліктах (1948, 1956, 1967 і 1973 рр.), частково за рахунок перенесення війни на їхні території. Починаючи з 1960-х Ізраїль влаштовував бомбардування об'єктів у глибині Сирії та Єгипту, включно з їхніми столицями, і, на відміну від українських безпілотників, що летять до москви, це були не просто символічні удари. Шестиденна війна 1967 року завершилася переконливою перемогою Ізраїлю, який знищив військово-повітряні сили своїх сусідів і просунув ізраїльську бронетехніку та піхоту через де-факто кордон 1949 року. Війна 1973-го так само закінчилася тим, що ізраїльські війська опинилися в межах артилерійської досяжності Дамаска і були за крок до знищення половини єгипетських сил, які перетнули Суецький канал. Чи є збереження подібного потенціалу і переваги тим, що Вашингтон і Берлін мають намір зробити для України? Чи розуміють вони, що для цього потрібно?

Наразі Україна не має порівнянної переваги над російськими військовими. Вона бореться за вигнання російських загарбників з території, яку вони захопили торік, не кажучи вже про 2014-й. Україна, безсумнівно, має перевагу над росією в мотивації, вмінні і рішучості, але нічого подібного до того, що Ізраїль вже продемонстрував 1967-го і повторить у 1973 і 1982 роках проти Сирії.

Військова перевага ґрунтується на демографії та економіці. Протягом свого існування населення Ізраїлю зростало (1,3 мільйона в 1950 році, 3,1 мільйона в 1970 році, майже 10 мільйонів сьогодні). Його економіка, яка в 1960 році становила трохи менше третини єгипетської, зараз значно більша. Україна, по суті, збанкрутіла через війну, і від чверті до третини її населення були змушені покинути свої домівки – і це на тлі зниження рівня народжуваності. За одним із прогнозів, її населення скоротиться (і постаріє) з 41 мільйона у 2020-му до 35 мільйонів через 20 років. Коротше кажучи, вона не може використати демографічну і економічну життєздатність, яка допомогла Ізраїлю перетворитися на постійну військову загрозу.

Після війни 1973 року на кордонах Ізраїлю встановився "холодний мир", тоді як суспільні та економічні сили, що лежали в основі військової переваги, почали скорочувати розрив з його арабськими сусідами. Переваги України над росією пропорційно набагато менші.

Відносно мирне співіснування Ізраїлю з сусідніми державами мало ще один важливий елемент: його ядерний арсенал. За більшістю свідчень, Ізраїль розробив ядерну зброю ще в 1973 році. Дійсно, під час найбільш напруженого періоду тієї війни він, можливо, сигналізував про свою готовність до її розгортання, якщо не застосування. Навіть до цього року ані Єгипет, ані Сирія не вірили, як у 1967-му, що знищення ізраїльської держави за допомогою звичайних засобів можливе. Їхні територіальні амбіції були суворо обмежені.

Україна, яка не має союзників, що пообіцяли прийти їй на допомогу в разі війни, чиї демографічні перспективи погані, чия економіка зруйнована не лише жорстокими боями, але й цілеспрямованим і масованим російським саботажем і руйнуванням, була б нерозумною, якби не прагнула отримати ядерну зброю. Вона має технічні навички не лише для створення бомб, але й для створення систем їхньої доставки.

Такого результату ніхто не повинен бажати. У росіян цілком може виникнути спокуса завдати превентивного удару по такій програмі, і якщо українці випередять їх, Київ здатен застосувати ядерну зброю як попередження проти подальших дій.

Україна – велика країна з невеликою кількістю природних кордонів і потужним ворогом, який, ймовірно, знову нападе на неї без членства в НАТО. Безмірні російські запаси нафти і газу означають, що росія може з часом переозброїтися. Вперта віра російської еліти в імперську державу і неприйняття нею українського суверенітету свідчать про її наміри зробити це. Коротше кажучи, ця позиція повністю відрізняється від позиції Ізраїлю по відношенню до своїх безпосередніх опонентів у 1970-1980-х роках.

Єдині зобов'язання у сфері безпеки, які можуть дати Україні певну перспективу миру, – це ті, що гарантують активну та ефективну підтримку з боку Європи та США у випадку повторного вторгнення. Двосторонні гарантії натомість просто знімають тягар з американських союзників по НАТО і є заручниками примх американської внутрішньої політики. Набагато краще досягти того ж результату, якнайшвидше прийнявши Україну до Північноатлантичного альянсу. Не варто також забувати, що за три чверті століття свого існування НАТО зі 100-відсотковим успіхом стримує традиційні російські напади на своїх членів, включаючи маленьку Естонію та інші держави, які, як і Україна, колись перебували під владою москви.

На Бухарестському саміті 2008 року НАТО заявило, що підтримує заявку України на вступ до Альянсу. Ми знаємо, до чого це призвело. На жаль, цьогорічний Вільнюський саміт просто підтвердив те ж саме мовою порівняної кашеподібності, усунувши лише одну бюрократичну перешкоду для Києва і не закріпивши його перспективи безпосереднього вступу.

Тверде запрошення до вступу в НАТО і кінцевий термін, до якого це станеться, було б безмежно бажаним, і позбавило б росію невизначеного часу і свободи дій для продовження цієї війни.

Стаття V Північноатлантичного договору проголошує, що напад на одного члена є нападом на всіх, що є фундаментальною передумовою НАТО. Але вона лише зобов'язує Альянс і його членів вживати "індивідуально і спільно з іншими учасниками таких заходів, які вони вважатимуть необхідними, включно із застосуванням збройної сили, для відновлення і підтримання безпеки в Північноатлантичному регіоні". Іншими словами, це не означає автоматичного оголошення війни росії, але це високе і вимогливе зобов'язання щодо безпеки України. Отже, це буде набагато ефективнішим стримуючим фактором проти майбутньої російської агресії, яка в іншому випадку є вірогідною в найближчі роки, з усіма ризиками, пов'язаними з такою вірогідністю.

Чи виключив Вільнюський саміт НАТО членство України назавжди? Так само як і постачання життєво необхідного озброєння Києву попри небажання Вашингтона надати HIMARS'и, танки, ракети Patriot чи F-16, або попри початкове переконання Берліна в лютому 2022 року, що надання 5000 надлишкових шоломів Україні – це достатній внесок, який він може зробити. Знову і знову найбільших членів НАТО – нерішучих, іноді похмурих і з обуренням – змушували робити правильні речі союзники, які знаходяться ближче до фронту або мають міцніший хребет і чіткіше бачення. У цьому випадку до Польщі, країн Балтії та інших прифронтових держав приєдналися Велика Британія, Франція та інші члени НАТО, які наполягають на рішучому і швидкому просуванні України до членства в Альянсі.

Попереду ще один момент: 75-та річниця підписання Північноатлантичного договору, яка відбудеться у Вашингтоні у 2024 році. З цієї нагоди президент Байден може стати тим державницьким лідером, якого потребує НАТО для забезпечення європейської безпеки на десятиліття вперед, прийнявши Київ до Альянсу.

Якщо, звичайно, він не захоче бути "батьком" української ядерної бомби.

Джерело: The Atlantic