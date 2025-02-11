Новий план із захоплення російського "тіньового флоту". Труднощі та можливості – Politico

Країни Балтійського регіону проводять активні консультації про те, як перешкодити росії використовувати тіньовий флот для експорту нафти через Балтійське море. На кону не просто питання національної безпеки, але й екологічної, оскільки всі ці судна тіньового флоту аварійні та не користуються страховкою. Хоча міжнародне морське право дещо обмежує країни в діях, вони наполегливо працюють над тим, щоб захоплення таких танкерів стало можливим.

Європейські країни наполягають на створенні нових сил для придушення "тіньового флоту" Москви після низки інцидентів у Балтійському морі, пише європейське видання Politico. Як відомо, фінська влада захопила судно Eagle S у грудні під час операції, підозрюючи, що воно саботувало підводну лінію електропередач, яка з'єднує Естонію з Фінляндією. Затримання судна, яке перевозило 100 000 барелів нафти з Санкт-Петербурга, стало переломним моментом і відкрило новий фронт у таємній війні між росією і Заходом.

Politico посилається на слова двох дипломатів Європейського Союзу та двох урядовців, які стверджують, що зараз європейські країни ведуть кулуарні переговори про масштабне захоплення московських нафтоекспортних танкерів у Балтійському морі. Вони також розробляють нове законодавство, щоб додати юридичної ваги цим зусиллям.

Як зазначає Politico, пропозиції, що розглядаються, включають використання міжнародного права для захоплення суден на підставі екологічних або піратських мотивів. Якщо це не вдасться, країни можуть діяти самостійно, спільно запроваджуючи нові національні закони для захоплення більшої кількості суден у відкритому морі.

"Близько 50 відсотків санкційної торгівлі [російською морською нафтою] проходить через Фінську затоку, – сказав міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна. – Існують екологічні загрози, існують напади на нашу підводну інфраструктуру". "Тепер питання в тому... що ми можемо зробити з цими кораблями? – заявив він в інтерв'ю Politico. – Ми не можемо заблокувати все море, але ми можемо контролювати більше... Є багато можливостей".

Ці переговори ілюструють зростаюче розчарування Європи тим, що росія продовжує транспортувати свою нафту і ухилятися від західних санкцій, покладаючись на постійно зростаючий "тіньовий флот" – застарілі судна з незрозумілим власником і невідомою страховкою. Таким чином, Москва змогла зберегти ключове джерело фінансування своєї війни в Україні, враховуючи, що нафта і газ приносять близько половини доходів Кремля.

І все це відбувається прямо під носом у Європи, на її власних водних шляхах. Втім, як зауважує Politico, нові плани буде нелегко втілити в життя. На думку експертів і морських юристів, труднощі включають правову відплату з боку росії, значні фінансові витрати і обтяжливу логістику. Це також означатиме навігацію в лабіринтах світового судноплавного законодавства.

"Ми повинні координувати, ми повинні домовитися про те, як ми реалізуємо ці конвенції", – заявив Цахкна.

Вийти з тіні. Зараз відбувається ескалація

Видання нагадує, що у 2022 році ЄС наказав заборонити весь імпорт російської нафти і разом з G7 наклав цінове обмеження на міжнародні продажі московської нафти, сподіваючись зменшити доходи Кремля після його вторгнення в Україну. Але росія незабаром знайшла способи ухилитися від цих заходів. Тіньовий флот Москви, який часто покладається на сумнівних страховиків, щоб уникнути обмеження цін на нафту, сьогодні становить до 17 відсотків усіх нафтових танкерів у світі.

Eagle S, який видно здалеку, підозрюється в перерізанні підводного силового кабелю Estlink2, що з'єднує Естонію і Фінляндію. Фото Віктора Джека

Як наслідок, "тіньовий флот зараз перевозить понад 80% всієї російської нафти", – зазначив керівник напрямку росія-Європа в аналітичному центрі "Центр досліджень енергетики та чистого повітря" Ісаак Леві.

За його словами, Балтійське море є важливою артерією для цієї нелегальної торгівлі. Судна зазвичай завантажуються російською нафтою в таких портах, як Усть-Луга під Санкт-Петербургом, а потім прямують через Фінську затоку і Балтійське море до світового океану через Північне море.

Видання цитує Леві, який стверджує, що минулого року з балтійських портів вийшло 348 суден тіньового флоту, на які припадає 40 відсотків загального обсягу продажу нафти росії – цифра, еквівалентна третині річного оборонного бюджету Москви. "Не атакуючи тіньовий флот, [західні союзники] уможливлюють основне джерело доходів росії, що генерує неймовірно високі військові витрати на війну в Україні, які постійно зростають", – зазначив він.

За словами професора морської безпеки в Копенгагенському університеті Крістіана Бюгера, вони також можуть сприяти диверсіям – як показує Eagle S. Численні комерційні судна, які не належать до тіньового флоту, були відповідальні за щонайменше чотири подібні інциденти в Балтійському морі з 2022 року.

"Те, що відбувається зараз – це ... ескалація, – цитує Бюгера Politico. – Ми просто побачимо більше атак на критично важливі об'єкти інфраструктури, як на морі, так і на суші".

Війна на хвилях. Кожен день має значення

Як зазначає Politico, збільшення кількості інцидентів створює імпульс для боротьби з танкерами, які безкарно плавають європейськими водами, і не лише за допомогою санкцій, які виявилися занадто дірявими.

"Ми є свідками того, що ... в західних санкціях проти росії є деякі шляхи відступу, – заявив міністр енергетики Литви Жигімантас Вайчюнас в інтерв'ю виданню Politico. – Ось чому контрзаходи щодо тіньового флоту дійсно допомогли б досягти результатів, яких ми не можемо досягти за допомогою режиму санкцій".

Видання стверджує, що на додаток до пропозицій ЄС внести до чорного списку 74 танкери тіньового флоту, країни Північної Європи і Балтії окремо обговорюють, як вони можуть законно почати конфісковувати більше суден, пов'язаних з росією. За їхніми словами, пропозиції здебільшого можна розділити на три групи.

По-перше, влада може вилучати судна, які можуть завдати шкоди місцевому довкіллю, наприклад, через розливи нафти. Враховуючи, що більшості цих танкерів щонайменше 15 років і вони схильні до дефектів, такі аварії є неприємною можливістю і, ймовірно, вже траплялися.

По-друге, за словами чиновників, влада може використовувати закони про піратство для захоплення суден, що загрожують критично важливій підводній інфраструктурі, як вона це робить з кінця 2023 року, коли численні судна пошкодили життєво важливі енергетичні та інтернет-кабелі.

Нарешті, якщо міжнародне право не спрацює, країни також обговорюють можливість спільного запровадження нових національних законів, які полегшать захоплення суден. За словами чиновників, це може включати вимогу до танкерів у Балтійському морі використовувати встановлений список надійних страховиків, що дозволить таким країнам, як Естонія і Фінляндія, затримувати судна, які покладаються на інших, менш надійних операторів.

У всіх випадках країни проситимуть ЄС координувати зусилля, пише Politico. Видання цитує одного з урядовців, який зазначив, що хоча "неможливо" зупинити кожен танкер тіньового флоту за допомогою цих заходів, у цьому "немає необхідності". "Навіть якщо ми зможемо просто сповільнити рух суден, це завдасть шкоди росії", – стверджує чиновник. Він наголосив, що кожен день коштує дорого, якщо поєднати це зі станом російської економіки... все має значення.

Швидкоплинність пропозицій. Труднощі захоплення на воді

Однак у Фінляндії Eagle S є плавучим прикладом труднощів захоплення на воді, наголошує Politico. Видання нагадує, що фінська влада спочатку захопила Eagle S на Різдво, коли гелікоптер висадив на танкер спеціальний підрозділ, а військово-морський флот, берегова охорона і поліція здійснили спільний наступ. Але після початку попереднього розслідування щодо вантажу танкера, санкціонованого ЄС, фінська влада припинила розслідування, з'ясувавши, що екіпаж не навмисно направив судно у фінські води.

За словами європейського видання, судно все ще перебуває під слідством за фактом розриву підводного кабелю електропередач Estlink 2 між Естонією та Фінляндією, перетягнувши свій якір на 100 кілометрів по морському дну. Але зараз Гельсінкі стикається з юридичною протидією з боку еміратського власника судна – адвокати стверджують, що фіни не мали права захоплювати судно, оскільки інцидент стався за межами територіальних вод Фінляндії.

Шон Прібил, партнер, що спеціалізується на міжнародному морському праві в юридичній фірмі Holland & Knight, говорить, що у територіальних водах країни, які за законодавством ООН визначаються як 12 морських миль від суші, "більш імовірно, що держава може затримати це судно", в тому числі з міркувань екології та безпеки.

Проте за межами цієї відстані все "набагато обмеженіше". Наприклад, в обмежених обставинах країни можуть діяти за межами кордону, якщо вони бачать загрозу природним ресурсам у своїх "виключних економічних зонах". У цих зонах і в міжнародних водах далі, прапор судна, який вказує, де воно зареєстроване, визначає, яка країна має юридичну владу над судном; часто ці країни знаходяться далеко. У таких місцях право вільного проходу, закріплене в законодавстві ООН, також має юридичну перевагу.

У Фінській затоці – вузькому морі, яким ходять російські вантажні судна в регіоні – комерційні судна зберігають право вільного проходу згідно з договорами часів холодної війни. Закони про піратство, тим часом, зазвичай передбачають, що судна нападають на інші судна, а не на підводні кабелі електропередач, цитує Прібила Politico.

На думку головного юриста юридичної фірми International Maritime Group Айзека Херста, це робить запровадження національних законів для захоплення суден "неймовірно ризикованою" справою. "Це абсолютно точно буде оскаржено в рамках міжнародного права", – вважає він, зазначивши, що потенційно може коштувати країнам "десятки мільйонів", пише Politico.

"Додайте до цього витрати на утримання екіпажу на борту затриманих суден, вирішення пов'язаних з цим імміграційних питань і "негативну реакцію з боку держави прапора", – зауважив Прібил. За його словами, з політичної точки зору, це просто гарячий скандал.

Країни добре знають про такі проблеми. "Прибережні держави повинні підтримувати принцип вільного судноплавства відповідно до міжнародного права", – визнав високопоставлений представник латвійської розвідки. Він додав: "Ми працюємо з партнерами, щоб знайти баланс між цією свободою і правом прибережних держав захищати свої підводні кабелі". За його словами, перевірка більшої кількості суден потребуватиме підтримки НАТО з огляду на необхідні ресурси.

Подальші захоплення також несуть ризик "ескалації" у відносинах з росією, вважає професор Бюгер, в тому числі, якщо Москва відправить свої військово-морські сили для супроводу нафтових танкерів. Масштабні операції із захоплення кораблів також коштуватимуть "мільйони".

Час діяти. Які заходи можна вжити

Тим не менш, зазначає Politico, урядовці не зупиняються на досягнутому: три балтійські країни відкрито обговорюють правові заходи, які вони можуть вжити разом і в партнерстві з Брюсселем.

"Використовувати вже існуючі конвенції ... важко, – сказав естонський міністр Цахкна. – У нас є достатньо можливостей діяти більш рішуче ... і ми збираємося робити це на рівні ЄС".

За словами Бюгера, блок також може надати всім країнам "прозорий, загальнодоступний стандарт" щодо того, як тлумачити міжнародне право, що підвищить легітимність захоплення танкерів.

Заява "може бути одним з перших кроків" блоку для вирішення проблеми, погодився Вайчюнас, міністр енергетики Литви.

Водночас Вільнюс також починає докладати зусиль на національному рівні. За словами міністра оборони Литви Довіле Шакалієне, Литва розглядає нові закони, які нададуть владі більше повноважень для захоплення суден, що кидають якір, навіть якщо вони знаходяться за межами територіальних вод країни в її "виключній економічній зоні"

"Ми бачимо, що можемо вжити додаткових заходів, – цитує Шакалієне Politico. – І вони виправдані, якщо ми захищаємо інтереси нашої національної безпеки, якщо ми захищаємо нашу власність".

Джерело: Politico