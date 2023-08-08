Переворот в Нігерії. Чи не почнеться нова світова війна з Африки? – Андреас Клут

Член редакційної ради Bloomberg Андреас Клут не виключає, що з Африки може розпочатися нова світова війна. Переворот в Нігері є певним провісником цього, оскільки це несподіваний успіх росії та Китаю за вплив в регіоні та світі. На думку iPress світова війна розпочалася значно раніше – 8.08.2008, з вторгнення росії до Грузії, яке продовжилось нападом на Україну. А провісником цієї війни стала Мюнхенська промова путіна, яку Захід легковажно проігнорував та намагався "перезавантажити" відносини з росією за часів Обами і далі.

Катастрофу в Нігері можна сприймати чотирма шляхами: від бентежного до зловісного, катастрофічного і апокаліптичного, – пише Андреас Клут у колонці для Washington Post.

Бентежно, на його думку, тому що переворот, який стався в країні 26 липня, – це удар по несвідомому Заходу: ані нещасна колишня колоніальна держава Франція, ані занепадаюча наддержава США не бачили, що таке може статися. Зловісно, тому що це несподіваний успіх для росії та Китаю, які змагаються із Заходом за вплив у регіоні та світі. Потенційно катастрофічно, бо це відкат назад у боротьбі з джихадистським тероризмом і неконтрольованою міграцією. Можливо, апокаліптично, якщо це означатиме сповзання до світової війни.

Андреас Клут вважає, що все це сталося тому, що генерал почув, що його можуть звільнити, і вирішив замість цього усунути лідера, якого він повинен був захищати. Це – не ідеологія, не геополітика, не світова продовольча криза, не щось велике, а кадрова проблема – безпосередня причина перевороту в Нігері, п'ятого з часу здобуття незалежності від Франції в 1960 році.

Загалом з 2020 року в регіоні відбулося понад півдесятка путчів, у тому числі по два в Малі та Буркіна-Фасо, а також у Гвінеї та Судані. Хаос зараз панує від Атлантики до Червоного моря. Якщо і є пекло на Землі, то це Сахель, посушливі та убогі савани на південь від Сахари.

Нігерійського генерала звати Абдурахаман (Омар) Чіані, – нагадує автор. Як командир президентської гвардії, він повинен був захищати президента Мохамеда Базума, обраного у 2021 році, рідкісного американського союзника в Сахелі. Але коли Базум задумався про заміну Чіані, генерал з'явився зі своєю хунтою і головорізами. Базум втік зі свого кабінету через коридор у безпечну кімнату. Сховавшись, він благав зовнішній світ про допомогу, навіть надиктував по телефону статтю в Washington Post.

Якщо перевороти в Буркіна-Фасо та Малі можуть слугувати хоч якимось орієнтиром, то ось що станеться далі. Хунта Нігеру вижене французькі та американські війська, що дислокувалися там, і кинеться в обійми президента росії володимира путіна та Євгена Прігожина, лідера "Групи Ваґнера", безжальної російської армії найманців. Навіть коли в Нігері відбувалося повстання, путін приймав у Санкт-Петербурзі інших поступливих африканських лідерів, вмовляючи їх підтримати або принаймні не виступати проти його війни проти України.

Прігожин також з'явився в Санкт-Петербурзі для фотографування з африканськими лідерами. Це може здатися дивним, оскільки бос "Ваґнера" має перебувати у білоруському вигнанні, як покарання за свій короткочасний заколот у червні. Однак, вочевидь, інтереси путіна в Сахелі переважають над його занепокоєнням щодо Прігожина, - констатує Андреас Клут.

Протягом багатьох років група "Ваґнера" бореться за найгірших людей в Африці, торгуючи своїми послугами в обмін на концесії на видобуток алмазів та інших багатств землі. путін благословляє ці операції і звірства "Ваґнера", тому що він зробить все, щоб відірвати країни від США.

Таким чином, путін, як і його китайський колега Сі Цзіньпін, розглядає Сахель як ще одну лінію фронту у своїй цивілізаційній боротьбі проти Заходу на чолі з США. Інші проходять через Україну, очевидно, але також через Азію і Арктику – минулого тижня об'єднана російська і китайська флотилія пропливла провокаційно близько до Аляски.

На думку автора, путіна особливо приваблює Сахель, тому що цей регіон може дестабілізувати Захід одразу в багатьох напрямках. Він став глобальним епіцентром тероризму, оскільки такі угруповання, як "Боко Харам" і місцеві осередки "Ісламської держави", заповнюють вакууми влади, що залишилися після переворотів, етнічних повстань, бандитизму і найманців "Ваґнера". Для боротьби з терористами західні країни, зокрема Франція і США, розмістили війська в тих небагатьох місцях, які продовжують співпрацювати. Нігер був одним з найважливіших місць, де розташована американська база безпілотників. Без західної присутності терористів ніщо не зупинить.

путіну подобається така перспектива. Це спричинить ще більше страждань і ще більшу міграцію на північ і до Європейського Союзу, який він ненавидить і хоче дестабілізувати. Це також причина, чому путін зробив зброєю зерно, яке він не дозволяє Україні експортувати, повністю усвідомлюючи, що його блокада спричиняє голод у таких місцях, як Африка.

Цинізм з боку путіна і Прігожина просто вражає. Навіть коли він морить голодом інших африканців, бомбардуючи українські зерносховища, путін обіцяє тим, хто з'явився в Санкт-Петербурзі, "безкоштовне" російське зерно, в кількостях, які Організація Об'єднаних Націй вважає сміхотворними. Прігожин похвалив хунту в Нігері за її праведну "боротьбу" проти "колонізаторів", під якими він, очевидно, мав на увазі французів і американців.

Не менш шокуючою є свідома довірливість їхньої африканської аудиторії. Всім країнам регіону, і навіть кожній живій людині, має бути зрозуміло, що росія є причиною світової продовольчої кризи, і що путін сьогодні є колонізатором, який веде імперіалістичну загарбницьку війну в Україні.

Що може зробити решта світу? Важко сказати, - вважає Андреас Клут. Африканський союз і Захід, звичайно, засудили путч. Економічне співтовариство західноафриканських держав (ЕКОВАС), блок на чолі з Нігерією, припинило торгівлю з Нігером і припинило експорт нігерійської електроенергії до нього.

ЕКОВАС навіть висунуло хунті ультиматум: відновити Базума при владі або зіткнутися з військовим втручанням. Проросійські режими в Буркіна-Фасо і Малі відповіли, що прийдуть на допомогу новим лідерам у Нігері. З росіянами в другому ряду з одного боку і американцями з іншого, ми опинилися б у ще одній проксі-війні, і ще на крок ближче до Третьої світової війни.

Наразі Нігерія та інші країни ЕКОВАС, схоже, підрахували, що ризик занадто великий – вони пропустили крайній термін ультиматуму в неділю, так і не відправивши солдатів. США і Франція також навряд чи візьмуться за зброю заради Базума. Вони побоюються, що Нігер може стати наступним Іраком чи Афганістаном, або, що ще гірше, що вони можуть стріляти в росіян і розпалити глобальну пожежу.

Андреас Клут називає це бумерангом. США та їхні союзники роками ігнорували регіон на дипломатичному рівні. Останнім часом Вашингтон навіть не має послів у Нігері та Нігерії – сенатор Ренд Пол блокує кандидатури, щоб змусити Білий дім оприлюднити інформацію про Ковід.

Політика повинна знову зупинитися на краю безодні. Як бачать путін і Сі, світ вже перебуває в наступній світовій війні, навіть якщо ніхто її ще не оголосив і не почав стріляти безпосередньо в іншу сторону. США, Європа і весь Захід повинні підтримати Африку – і навіть весь Глобальний Південь – не тільки зараз, але й надалі. "Ми повинні зробити так, щоб світу було легше протистояти темній стороні в геополітиці, а не просто дивитися на хунти", – завершує свою колонку Андреас Клут.

Джерело: Washington Post