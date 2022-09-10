Після бавовни на Керченському мосту пропагандони путіна протверезіли. Кремлівська обслуга обговорює понуре майбутнє росії – Джулія Девіс

Медіапропагандони путіна після вибуху на Кримському мості почали визнавати, що не варто було сміятися з України і кепкувати зі збройних сил України, чи порівнювати їх з ІДІЛ. Радує, що вони почали говорити про понуре майбутнє, яке чекає росію, якщо вона програє – репарації, деіндустріалізація та розпад. Про все це в черговому огляді російської медіапропаганди по гарячих слідах вибуху Кримського мосту від Джулії Девіс.

Джерело: Daily Beast

"Війну треба вести по-справжньому або не вести взагалі. Тепер у нас немає інших варіантів", – заявив російський телеведучий Сергій Мардан після низки поразок російської армії.

росія зазнала низки ганебних невдач на полі бою в Україні, але жодна з них не була такою принизливою, як вибух, який прогримів на Кримському мосту, також відомому як міст через Керченську протоку або Керченський міст, рано вранці в суботу.

Під час суботнього ефіру на Solovyov Live ведучий російського державного телебачення Сергій Мардан почав своє шоу важкими зітханнями. Він зазначив: "Весь день ми будемо говорити про те, як це сталося і що з цього вийде. Відразу можу сказати, що нічого доброго з цього не вийде, це точно". Мардан похмуро підсумував: "Вони досягли величезного пропагандистського ефекту".

Неодноразово звертаючись до українців часто вживаною образою, Мардан поскаржився, що росія, очевидно, недооцінила не лише їх, а й американців. Шовіністичне ігнорування українців як "менших" суперників росії проявляється в тому, як російські пропагандисти схильні звинувачувати Захід у будь-яких болючих ударах, завданих під час злощасного вторгнення росії.

Мардан зазначив: "Не було шоку від того, що вони спробують атакувати Кримський міст, але був початковий шок від того, що їм вдалося це зробити, особливо рано вранці". Він пояснив, що, як завжди, винен Захід: "Багато компетентних людей пояснюють, що це було складне завдання — не тільки журналісти чи коментатори, а й спеціалісти. Існує високий рівень впевненості, що операція такого масштабу могла бути організована лише західними спецслужбами".

Мардан закликав росіян перестати недооцінювати ЗСУ, не відмовлялися навіть від порівнянь з ІДІЛ. Він зазначив: "Порівнювати Україну з ІДІЛ образливо для російської армії, яка вже сім місяців воює з ними на величезному фронті... ІДІЛ — це люди племені в сандаліях із шин. У них немає міст, електростанцій, залізниць і заводів. В Україні є все. Україна – це жорстокий, мотивований, добре підготовлений ворог. Це ворожий народ, який щонайменше 7 з половиною місяців веде проти нас повноцінну війну. Ми продовжуємо це називати спеціальною військовою операцією, а вони ведуть війну... Господи, я не можу більше слухати цю густу та липку риторику, пора припинити говорити про мирний процес і колективний Захід. Ця риторика не виглядає добре — насправді вона шкідлива. Оскільки оголошена мобілізація, ми повинні говорити про війну, народну".

Мардан передбачив ескалацію, процитував володимира леніна і закликав до жорсткої відповіді: "Ми стоїмо на межі чергової ескалації. Це неминуче... Війну треба вести по-справжньому або не вести взагалі. Зараз у нас немає інших варіантів... Ніхто не дозволить нам відступити, хоча дехто цього хоче — і справді цього хоче. Ми не повинні мати з цього приводу ілюзій".

Він похмуро оцінив фантазії багатьох росіян на самому початку вторгнення, які розпалювали провідні пропагандисти на державному телебаченні, які пророкували, що війна проти України буде швидкою, безболісною та майже безкровною.

Ця мрія швидко розвіялася, а реальність сильно вдарила, вплинувши навіть на переконаних прихильників путінської війни. Мардан згадує: "Протягом першого тижня у нас було наївне очікування чергового "кримського дива", як це сталося в 2014 році. Ось ми були вже під дверима Києва, що вирішило би всі проблеми... Ця надія зникла через 1-2 тижні пізніше".

Фото з відкритих джерел

Мардан нарікав на проблеми, які росія продовжує мати з постачанням своїх сил, особливо в світлі нещодавно оголошеної часткової мобілізації. Він окреслив відомий дефіцит форми, безпілотників та основного спорядження, який поповнюється за рахунок пожертв та краудфандингу. Ведучий зазначив, що на даний момент кожна бабуся в росії знає, що таке квадрокоптер, тому що їй доводилося вносити кошти на забезпечення армії. Тепер городян готують не святкувати Новий рік, обійтися без ялинок і шикарних вогнів у центрі міст — ці гроші відправляти на фронт, забезпечуючи військовим зимове обмундирування. Мардан суворо підсумував: "Не час для святкування".

Він також показав, що не всі так сприйнятливі до ідеї безстрокової війни проти України, як стверджують російські опитування. За лаштунками багато хто хоче, щоб збройний конфлікт закінчився. У світлі цієї стрімко зростаючої тенденції пропагандистам державного телебачення було доручено переконати громадськість, що якщо росія не переможе, її громадяни будуть замкнені "в концтаборах", поневолені Заходом або вбиті. Мардан сказав: "Після мобілізації я помітив зростання пацифістських нахилів у моїх колах, серед людей мого покоління чи старших. Дуже обережно вони починають виходити і говорити, як було б добре, якби все закінчилося, оскільки ми не витягуємо".

Ведучий запропонував, що найкраща стратегія подолання цих нахилів — це яскраво змалювати майбутнє росії, якщо вона зазнає поразки у цій війні. Він запропонував: "Треба змалювати образ поразки тими ж фарбами, якими описували ще в березні перемогу, що насувається, коли ми планували парад на Хрещатику [головна вулиця Києва]. Я мріяв про ці сцени, як і деякі мої колеги".

Одна з версій розпаду росії. Фото: inlviv.in.ua

Мардан запросив свого гостя, політичного оглядача Євгена Норіна, щоб уточнити, як виглядатиме поразка росії. Норін започаткував історичні спогади про далеке минуле росії. Він висловив думку: "Поразка росії нагадувала б монгольське ярмо з сучасним технологічним підходом... Крим, Донбас та інші спірні регіони забрали б, щоб поставити нас на місце. З точки зору національного приниження ми були б змушені відмовитися від Севастополя. Згадайте долю Сербії та Югославії, які були змушені відмовитися від усіх своїх військових і політичних еліт. Звичайно, багато людей тут сказали б: "Так вони відріжуть їм голови, нічого страшного". Наші м’які пацифісти говорять саме так... Природно, ми також були б змушені платити величезну суму репарацій, величезну суми будуть взяті".

Мардан і Норін погодилися, що російські олігархи та великі компанії знайдуть спосіб не платити, а вартість репарацій ляже на звичайних громадян. Норін міркував, що росії не дозволять виробляти нічого складнішого, ніж табуретки для ніг, а західні компанії переманять усіх спеціалістів, як вони це вже роблять. Він передбачив: "Після капітуляції ми не зможемо їм запропонувати нічого, крім радості стояти біля своєї Батьківщини".

Норін похмуро передбачив, що капітуляція росії "буде схожа на Югославію на стероїдах", а деколонізація буде "вишенькою". Він сказав, що росія буде змушена розпастися щонайменше на 10 окремих частин, принаймні в деяких із них буде введено закон шаріату.

Під час того ж шоу депутат Держдуми Олександр Казаков запропонував веселий імперіалістичний прогноз щодо того, що станеться, якщо росія вистоїть і переможе: "Якщо ми переможемо, ми повернемо як наше, так і все, що їхнє".