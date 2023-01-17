"Про ці уроки можна написати цілу книгу". Як Україна стала випробувальним полігоном для західної зброї та лабораторією технічних інновацій – CNN

Західна зброя отримала в Україні реальний шанс продемонструвати свою ефективність у війні, в якій беруть участь дві індустріально розвинені країни. Про це пишуть Кеті Бо Лілліс та Орен Ліберман у CNN. Американські експерти оцінили результативність та ефективність використання наданих американських озброєнь, а також дали високу оцінку інноваціям українців на полі бою за допомогою підручних недорогих засобів. І окремо – програмному забезпеченню, що розробили українські фахівці для військових.

Минулої осені Україна відвоювала великі ділянки території в результаті серії контратак артилерійськими ударами і ракетами американського виробництва по російських військах. Частиною артилерії керувала саморобна система наведення, яку Україна пристосувала на полі бою.

Від мобільних додатків до "Нептуна". Інновації українців приємно вражають

Програмне забезпечення українського виробництва перетворило легкодоступні планшетні комп'ютери і смартфони на складні інструменти наведення, що зараз широко використовуються в українських збройних силах.

Так, мобільний додаток, що передає супутникові та інші розвідувальні зображення в алгоритм наведення в режимі реального часу, допомагає підрозділам на передовій спрямовувати вогонь на конкретні цілі. Оскільки це додаток, а не апаратне забезпечення, його легко та швидко оновлювати і модернізувати, і він доступний широкому колу військовослужбовців.

Американські офіційні особи, що знаються на цьому пристрої, стверджують, що він виявився дуже ефективним у наведенні вогню по російським цілям.

Додаток для наведення – один з десятків прикладів інновацій на полі бою, які Україна застосувала за час війни, знайшовши недорогі рішення важких проблем.

Маленькі пластикові дрони, що тихо гудуть над головою, скидають гранати та інші боєприпаси на російські війська. 3D-принтери тепер виготовляють запчастини для ремонту важкої техніки в польових умовах. Техніки перетворили звичайні пікапи на мобільні ракетні установки. Інженери прикріпили складні американські ракети до старих радянських винищувачів, таких як МіГ-29, і українські військово-повітряні сили можуть здійснювати польоти.

Україна зробила власну протикорабельну зброю "Нептун" на основі радянських ракетних конструкцій, яка може вражати російський флот з відстані майже 200 миль.

Така українська винахідливість неабияк вразила американських офіційних осіб, які високо оцінили здатність Києва знаходити "макгайверські" рішення на полі бою, що компенсують тактичні недоліки масивнішого і складнішого західного озброєння.

Американські та інші західні посадовці не завжди мають повне уявлення про те, як саме працюють створені на замовлення українські системи, - значною мірою через те, що вони не бачать роботу в наживо, - однак і посадовці, і аналітики відкрито заявляють, що Україна стала справжньою бойовою лабораторією для пошуку не дорогих, але ефективних рішень.

"Їх інновації неймовірно вражають", - заявив Сет Джонс, директор програми міжнародної безпеки Центру стратегічних і міжнародних досліджень.

Випробування в реальних бойових умовах. Українська війна як джерело даних про корисність американських розробок

Тим часом війна в Україні також надала Сполученим Штатам і їхнім союзникам рідкісну можливість вивчити, як їхні власні системи озброєнь працюють в умовах інтенсивного використання, і які боєприпаси обидві сторони використовують для здобуття перемог у цій гарячій сучасній війні. Американські оперативні офіцери та інші військові також відстежили, наскільки успішно росія використовує дешеві одноразові іранські безпілотники, які вибухають при зіткненні, руйнуючи українську енергосистему.

Україна є "практичним в усіх аспектах полігоном зброї, тому що жодне з цього обладнання ніколи не використовувалося у війні між двома індустріально розвиненими країнами, - повідомило джерело, близьке до західної розвідки. - Це реальні бойові випробування".

Для американських військових війна в Україні стала неймовірним джерелом даних про корисність власних систем.

За словами американського офіцера з військових операцій, а також за даними нещодавнього дослідження британського аналітичного центру, деякі високотехнологічні системи, надані українцям – такі як безпілотник Switchblade 300 і ракета, призначена для ураження ворожих радіолокаційних систем – виявилися менш ефективними на полі бою, ніж очікувалося.

Але легка реактивна система залпового вогню М142 американського виробництва, або HIMARS, мали вирішальне значення для успіху України – попри те, що офіційні особи отримали цінні уроки щодо частоти технічного обслуговування і ремонту цих систем при такому інтенсивному використанні.

Вражає те, як Україна використовувала обмежені запаси ракет HIMARS, щоб завдати шкоди російському управлінню, завдаючи ударів по командних пунктах, штабах і складах постачання, - повідомив представник оборонного відомства. Він додав, що командувачі вивчатимуть цей досвід упродовж багатьох років.

Важливу інформацію отримали про гаубицю М777 – потужну артилерію, яка була надважливою частиною української бойової потужності на полі бою. Але різьба ствола гаубиці пошкоджується, якщо вистріляти занадто багато снарядів за короткий проміжок часу, повідомив інший представник оборонного відомства, це робить артилерію менш точною і менш ефективною.

Українці також розробили тактичні нововведення, що так вразили західних чиновників. Протягом перших тижнів війни, під час російського наступу на Київ, українське командування адаптувало операції для невеликих груп піхоти, що рухається без "коліс". Озброєні ракетами Stinger і Javelin на плечах, українські війська змогли підкрастися до російських танків без піхоти на флангах.

США також уважно вивчали цей конфлікт задля важливих уроків – як може вестися війна між двома сучасними державами у 21-му столітті.

Оперативний офіцер сказав: США можуть винести з цього конфлікту урок про те, що буксирувана артилерія – як, наприклад, гаубиця M777 – може більше і не знадобитися. Ці системи важче швидко переміщати, важче уникнути вогню у відповідь. А в реальності всюдисущих дронів і повітряного спостереження "сьогодні дуже важко сховатися", - висловився офіцер.

Про ці уроки "можна написати цілу книгу", - сказав член Комітету з питань розвідки Палати представників Конгресу США від Демократичної партії Джим Хаймс з Коннектикуту.

Нові американські розробки. Попереду – атакуючий дрон вартістю 10 000 доларів

Американські підрядники з озброєння також звернули увагу на нову можливість вивчити і продати свої системи.

Компанія BAE Systems вже оголосила, що російський успіх з їхніми безпілотниками-камікадзе вплинув на розробку нової броньованої бойової машини, в якій більше броні для захисту солдатів від атак з повітря.

Департаменти американського уряду і промисловість прагнуть випробувати в українському двобої нові системи і способи військової допомоги, яку вона так потребує.

У перші дні конфлікту Національне агентство геопросторової розвідки направило п'ять легких розвідувальних безпілотників високої роздільної здатності Командуванню Сил спеціальних операцій США в Європі – про всяк випадок, якщо вони можуть знадобитися в Україні. Ці безпілотники, вироблені компанією Hexagon, не були частиною так званого "протоколу" Міністерства оборони (що свідчить про експериментальний характер).

Віце-адмірал ВМС Роберт Шарп (на той час очолював Національне агентство геопросторової розвідки) навіть публічно похвалився, що США навчили "військового партнера" в Європі роботі з цією системою.

"Це дозволяє вам виходити попід хмарами і збирати власні [георозвідувальні] дані", - розповів Шарп в інтерв'ю CNN в кулуарах супутникової конференції в Денвері минулої весни.

Незважаючи на інтенсивні зусилля невеликої групи американських чиновників і промисловості, залишається незрозумілим – чи використали ці безпілотники в бою.

Тим часом, представники від розвідки і військових заявили CNN: вони сподіваються, що створення, як називають американські військові, "атакуючих" дронів – дешевої зброї одноразового використання – стало головним пріоритетом для підрядників з озброєння.

"Я би хотів, щоб ми створили атакуючий дрон вартістю $10 000", - замислено сказав один з цих чиновників.

Автори: Кеті Бо Лілліс та Орен Ліберман, CNN

Джерело: CNN