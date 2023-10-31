Провал "засліплених". Помилкові уявлення про росію на Заході тепер оплачує Схід – Едвард Лукас

Рецензію на нову книгу французької журналістки Сільві Кауфман "Незрячі" опублікував аналітик Центру аналізу європейської політики Едвард Лукас. У книзі йдеться про те, як Захід закривав очі на імперську хамську поведінку росії щодо них самих і радо робив себе залежним від лестощів, російських грошей та нафти. Тепер за ці помилки розплачуємося ми – українці. Згадує Лукас і перекладену нами статтю у The National Interest про те, як США тиснули на Україну, щоб вона відмовилася від ядерної зброї. А також провальний саміт в Бухаресті та "перезавантаження" Обами з росією, яке не отримало належної оцінки.

Країни, які знали краще, десятиліттями застерігали решту з нас. Ми не слухали. Помилки були зроблені на Заході, а ціна заплачена на Сході. Такою є історія європейської політики щодо росії з 1991 року. Сільві Кауфманн, дуенья французького міжнародного прес-корпусу, розповідає її у своїй новій книзі "Les aveuglés", що дослівно означає "сліпі", але краще було б перекласти як "Засліплені". Колишній кореспондент у Москві, Варшаві та Вашингтоні, вона викриває легковірну та жадібну політику великих багатих країн "старого Заходу" і те, як вони систематично ігнорували застереження тих, хто нещодавно вирвався з лещат радянської імперії.

Кремль грав на слабкості кожної країни. Для Німеччини це був дешевий природний газ, а також почуття провини (хоча й дуже вибіркове) за нацистське минуле. Для Великої Британії це був шанс пограти в дворецького з російськими супербагатіями і отримати доступ до нафтових і газових багатств країни. Для Італії – російський експортний ринок. Для Франції – головним чином лестощі: "постійна мрія про побудову архітектури безпеки для Європи, яку, на думку Парижа, неможливо уявити без росії".

Ця історія добре відома в загальних рисах, але яскравий і проникливий виклад Кауфманн оживляє її деталі. Ми читаємо про те, як у червні 2021 року естонка Кая Каллас – найновіший член Європейської Ради, яка представляє одну з найменших країн ЄС, одноосібно зірвала франко-німецьку спробу "перезавантаження" відносин з росією після захоплення нею Криму. Спочатку Каллас вважала, що зробила помилку, але потім інші країни привітали її з такою позицією, а Ангела Меркель вибачилася за те, що лаяла її. Кауфманн згадує, як очі Каллас "засяяли" при згадці про це.

Але німці повинні були набагато раніше зрозуміти, з чим вони мають справу. путін був огидно грубий з Меркель. Але його чиновники обходилися трохи краще. Якось один високопоставлений німецький чиновник запитав свого російського колегу, чи можна комюніке після телефонних розмов двох лідерів формулювати по-іншому, щоб показати, що дискусії були результатом взаємного інтересу, а не завжди на вимогу німецької сторони. "Ви жартуєте, так?" – уїдливо відповіла російська сторона. Залишається великою загадкою, як Меркель, з її глибоким знанням і симпатією до Польщі та не менш обґрунтованою антипатією до радянського комунізму, могла так сильно штовхнути свою країну в бік газової залежності від росії. Німецька лідерка, пише Кауфманн, "безсумнівно, найкраще серед західних лідерів розуміла психологію владіміра путіна, була найменш спокушеною, м'яко кажучи, його характером, але, попри все, найбільш неохоче йшла на відверту конфронтацію з ним".

Кауфманн досить легко критикує американських політиків, які приймали рішення. Катастрофічний результат саміту НАТО в Бухаресті у 2008 році був не лише наслідком небажання Німеччини і Франції протистояти росії. Він також віддзеркалив недолугість американської сторони, яка не змогла належним чином підготувати ґрунт для пропозиції надати Україні та Грузії "Плани дій щодо членства", що створило б чіткий шлях до альянсу. Хитромудре "перезавантаження" адміністрації Обами у 2010 році отримало лише побіжну оцінку. Так само, як і всі 1990-ті роки, і, зокрема, ганебна підготовка до підписання Будапештського меморандуму 1994 року, в якому Білорусь, Казахстан і Україна відмовилися від своїх часток радянського ядерного арсеналу в обмін на хиткі запевнення безпеки. Нова стаття в National Review (тут Лукас трохи сплутав видання – йдеться про перекладену нами статтю в The National Interest – iPress), заснована на раніше не опублікованих американських документах, показує поєднання наївності і цинізму в позиції США, не дуже прихований імперіалізм нібито дружнього єльцинського Кремля, а також те, як відчайдушно і прозорливо чинили опір Україна і її союзники.

Наразі книга Кауфман доступна лише французькою мовою. Німецьке видання може з'явитися досить скоро. Англійське видання теж було б доречним.

Джерело: CEPA