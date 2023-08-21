путін націлений на переобрання. Тож ціна війни може лише зростати – The Guardian

Здавалося б британська The Guardian пише про негативні тенденції в російській економіці, що не може не радувати. Поза тим складається враження, що автор матеріалу – московський кореспондент газети Ендрю Рот – намагається переконати західного читача, що росіяни готові сотню років жити далі в злиднях заради продовження війни. Але чи помиляється він – велике питання.

путін сподівається втримати рубль на основі збільшення оборонних витрат, таємної участі Китаю та "тіньових угод", які використовують прогалини в санкціях, пише The Guardian. І риторично запитує, чи витримають росіяни скорочення добробуту, якщо воно відбудеться?

Термінові заходи кремля для стабілізації падіння рубля свідчать про одне: нестримні витрати на військову машину і програми соціального забезпечення не можуть тривати вічно. Хоча мало хто зі спостерігачів вважає, що російській економіці загрожує неминучий крах, вони впевнені: кремлю доведеться зважувати вартість витрат трильйонів рублів на війну з Україною і витримати безпрецедентні санкції, зберігаючи при цьому довоєнний рівень державних видатків.

The Guardian нагадує, що коли рубль перетнув психологічний бар'єр у 100 рублів за долар, російський центральний банк відреагував на це підвищенням відсоткових ставок до 12% – перше підвищення вартості запозичень з перших днів війни. Окрім того, кремль планує впровадити контроль за рухом капіталу, в результаті якого компанії можуть бути змушені конвертувати більшу частину своїх експортних доходів у рублі. Наступного року путін вчергове балотуватиметься на виборах президента, і кремль, як правило, щедро витрачає гроші перед голосуванням, щоб забезпечити високу явку. Втім, інсайдери британського видання кажуть, що путін готовий продовжувати курс війни, попри слабку економіку. Як зазначив The Guardian один із колишніх російських чиновників, це не демократичний режим, тому він легко це переживе, а людям просто доведеться затягнути паски.

Закрита економіка. росія витрачає 100 млрд доларів на війну

Нещодавно голова "Ростеху" Сєргєй Чємєзов на зустрічі з путіним похвалився роботою оборонних підприємств у кілька змін і на вихідні. Натомість путін відповів, що росії необхідно і надалі нарощувати виробництво "новітніх систем озброєнь", зокрема танків Т-90, літаків і безпілотників "Ланцет".

The Gurdian зазначає, що росія подвоїла цільовий показник витрат на оборону до $100 млрд, що становить третину всіх державних витрат. Це вигідно окремим наближеним до путіна яструбам, які можуть на цьому збагачуватися. Таку думку висловив Алєксандр Габуєв, директор Євразійського центру Карнегі "росія – Євразія".

Звісно ВВП зростає за рахунок військових витрат, а це ніяк не сприяє добробуту. Окрім того, витрати на оборону можу спричинити "інфляцію" зарплат, а це вже закладена основа галопуючої інфляції.

Китайський рятувальний круг. росія стала світлою плямою для Пекіна

The Guardian зауважує, що російська економіка частково підтримується клубом країн, які не запровадили санкцій і сприяють постачанню товарів і послуг до росії, пропонуючи критично важливий рятувальний круг. Головним серед них є Китай, який надав росії замінники західних технологій, споживчі товари, а також промислові інструменти та машини. Загальний обсяг торгівлі зріс більш ніж на 30% у 2022 році, очікується аналогічний сплеск і цьогоріч.

За словами Габуєва, на тлі значного спаду в КНР росія стала "світлою плямою і все більш важливим ринком для китайських виробників".

За даними Міжнародного енергетичного агентства, із закриттям західних ринків російські нафта і газ перетікають на схід, переважно до Китаю та Індії.

Відносини також зумовлені технологічною війною США проти Китаю. Хоча деякі китайські банки уникають російського ринку, побоюючись вторинних санкцій, все більше компаній вважають, що обмеження Сполучених Штатів на високотехнологічний експорт та інвестиції в КНР означають, що вони повинні інвестувати в росію.

Санкційні діри. Імпорт подорожчав, але відновився, та стероїди для тіньового судноплавства

Внутрішні дані російського митного відомства свідчать про те, що імпорт відновився майже до довоєнного рівня, кажуть дослідники, хоча і за значно вищими цінами. Цей імпорт допоміг підтримати вразливі галузі, такі як авіація, та пріоритети кремля, але іноземна валюта, необхідна для його закупівлі, призводить до падіння курсу рубля, зауважує The Guardian.

Незалежне російське видання "Верстка" нещодавно опублікувало каталог "санкційних дір", через які все – від напівпровідників до деталей для літаків і айфонів – можна переправляти і реекспортувати в росію через фірми в Китаї, Туреччині чи ОАЕ, а також через Вірменію, Казахстан та інші колишні радянські республіки.

Хоча ці товари не замінюють довоєнну торгівлю, вони дозволяють російській економіці шкутильгати вперед. Вони включають в себе такі складні товари, як мікрочіпи для використання у російській армії, зокрема, створені американськими виробниками, такими як Xilinx і Texas Instruments, або процесори від Intel. Ці технології часто купувалися компаніями в Гонконзі або Китаї і реекспортувалися в росію, свідчать дані.

The Guardian нагадує, що українці виявили десятки західних компонентів у крилатих ракетах, які продовжують завдавати ударів по країні.

"Все надходить до росії у великих кількостях", – сказав Ерленд Бйортведт, засновник норвезької консалтингової компанії з оцінки ризиків Corisk, посилаючись на власний аналіз російських митних даних, проведений його фірмою. – Компоненти надходять – багато через Китай, звичайно, та інші азіатські країни, але також деякі безпосередньо з ЄС".

Заплутані правила світової торгівлі можуть ускладнити застосування санкцій щодо деяких товарів, як-от авіаційні деталі зі США та ЄС, які були заборонені до експорту в росію, але продовжують надходити в країну. За словами Ерленда Бйортведта з норвезької консалтингової компанії з оцінки ризиків Corisk, після прибуття деталі можуть роками лежати в митних зонах, тому важко відрізнити нові поставки від довоєнних.

Щоб відвантажувати сиру нафту за кордон і заробляти таку необхідну іноземну валюту, росія частково звертається до "тіньового флоту", який обходить західні цінові обмеження. Коли цього літа нафта марки Urals перевищила 60 доларів за барель – верхню межу ціни, встановлену країнами "Великої сімки" – впізнавані грецькі кораблі в російських портах на Чорному і Азовському морях раптово були замінені старими танкерами з туманною структурою власності та незрозумілими страховиками.

За словами Мішель Візе Бокманн, старшої аналітикині Lloyd's List Intelligence, яка багато писала про використання росією танкерів для використання прогалин у регулюванні та нагляді, розмір російського "тіньового флоту" збільшився майже до 500 кораблів. "Існує відпрацьована схема тіньового судноплавства, – сказала вона, додавши, що все почалося з перших санкцій проти Ірану в 2010-х роках. – Іран почав її, Венесуела вдосконалила, а росія поставила її на стероїди".

Подальший економічний контроль. Так може тривати і 100 років

Деякі іноземні компанії опинилися в пастці на російському ринку, оскільки вплив кремля на вітчизняний та іноземний бізнес зростає. росія взяла під контроль місцеві дочірні компанії французького харчового конгломерату Danone та гіганта з виробництва напоїв Carlsberg, коли путін підписав укази про введення в них "тимчасової адміністрації".

Минулого тижня Кеєс'т Харт, виконавчий директор Carlsberg, визнав, що компанія втратила зв'язок зі своїми співробітниками в росії і має "обмежений контакт" із місцевою владою.

Новим керівником "Данон росія" став племінник Рамзана Кадирова, лідера Чечні, що, зазначає The Gurdian, видається, є винагородою за його підтримку війни в Україні.

Компанія Unilever, яку критикували за те, що вона залишилася на російському ринку, заявила, що вихід з нього "не є простим", оскільки її дочірні компанії будуть "привласнені, а потім експлуатуватимуться" росією.

The Gurdian переконує, що економічні перспективи росії набагато похмуріші, ніж були до вторгнення. Поворот кремля до Китаю та інших ринків, обхід санкцій та інші обхідні шляхи не можуть компенсувати прямий доступ до західних ринків чи технологій. А швидка девальвація рубля може змусити москву приймати болючі рішення щодо державних витрат, одночасно керуючи обмінним курсом рубля та зростаючою інфляцією.

Після року галасу російська економіка, зазначає видання, схоже, розвертається до нового "нормального стану", а кремль все ще вірить, що зможе продовжувати воєнні дії.

"Він може протриматися так 100 років, – цитує колишнього російського високопосадовця The Guardian. – Вони скажуть, що це тимчасова [невдача]. Але вони віритимуть, що катастрофи або краху не буде, тому що людям нікуди діватися".

Джерело: The Guardian