Республіканці вважають, що Байден недопрацьовує. Як бачать голови комітетів Конгресу шлях до перемоги України

Голови трьох впливових комітетів Палати представників Конгресу США: комітету із закордонних справ Майкл Маккол, комітету з питань Збройних Сил США Майк Роджерс та комітету з розвідки Майк Тернер представили своє бачення якнайшвидшої перемоги України. Хоча в документі превалює передвиборча риторика, в ньому вказано і на багато недоліків американської політики, зокрема у гальмуванні надання зброї Україні. Голови комітетів вважають, що адміністрація Байдена повинна надати чіткий план для перемоги України: санкції, передача активів і зброї. Залишається питання, чому ж тоді сама Палата представників не діє так само активно.

Задобрювання диктаторів не спрацює: республіканці повинні дати відсіч провальній політиці цієї адміністрації щодо росії, Китаю, Ірану, Північної Кореї, Куби та Венесуели. Агресивна війна росії – найбільше сухопутне вторгнення в Європу з часів Другої світової війни – моторошно нагадує Польщу 1939 року. Водночас ми спостерігаємо посилення військових дій в Індо-Тихоокеанському регіоні з боку Сі. А зараз стикаємося з повномасштабною війною на Близькому Сході, яка загрожує дестабілізувати весь регіон.

Байден неправильно керує найгіршою війною в Європі з часів Другої світової війни. Його слабкість не змогла стримати повномасштабне вторгнення росії в Україну, продовжує затягувати війну і ризикує накликати на себе подальшу агресію з боку супротивників Америки.

Чинний президент США не наклав жодної суттєвої санкції на росію, коли вона накопичувала війська навколо України напередодні вторгнення, а також не надав значної військової військової допомоги в ті критичні місяці. Фактично, він відкотився назад і не зміг забезпечити дотримання санкцій епохи Трампа щодо ключових проєктів кремля, як-от "Північний потік-2". Ця слабкість – втрата останньої можливості стримати росію і запобігти цій дороговартісній війні.

Не випадково, що росія вторглася в Україну всього через шість місяців після ганебної капітуляції Байдена перед талібами і принизливого виходу з Афганістану. путін відчув американську слабкість і вважав, що може захопити Україну без значної реакції з боку Заходу. Катастрофічне виведення військ і порушення термінів підірвали довіру до Америки в усьому світі і призвели до того, що попередження США про неминуче російське вторгнення в Україну не отримали належної реакції з боку Заходу.

Всі наші вороги стежать. Якщо Байден не може зупинити Талібан, Іран і його маріонеток, або путіна, то як він стримає Сі Цзіньпіна?

Пропонований план перемоги в Україні. Якнайшвидше надати Києву зброю

Мантра Байдена про підтримку України "стільки, скільки буде потрібно" є програшною стратегією. Натомість республіканці в Палаті представників вважають, що президент повинен представити надійний план перемоги і якнайшвидше надати Україні зброю, необхідну для якомога швидшої перемоги.

З першого дня війни виснажливі вагання Байдена щодо надання критично важливого озброєння Україні відкладають українську перемогу. Україна потребує найдалекобійніший варіант ATACMS, літаки F-16, а також достатню кількість касетних боєприпасів, артилерії, засобів протиповітряної оборони і бронетехніки, щоб змінити ситуацію на полі бою. Ця затримка коштує життів українців та податків американських громадян.

Шлях до перемоги для України вимагатиме надання критично важливої зброї Києву якнайшвидше, посилення санкцій проти режиму путіна, переведення заморожених російських суверенних активів в Україну. Це потребуватиме тиску з боку республіканців у Конгресі, який був ключовим фактором до розблокування кожної нової необхідної системи озброєння для України з початку війни. Двопартійний і двопалатний законопроєкт, Закон про РЕПО, також вимагатиме від адміністрації Байдена на чолі з коаліцією союзників перерахувати до 300 мільярдів доларів заморожених російських суверенних активів на допомогу Україні.

Ця стратегія забезпечить Україні можливість досягти необхідних успіхів на полі бою, щоб змусити путіна сісти за стіл переговорів. Якщо Україна не буде не вестиме переговори з позиції сили, не може бути тривалого миру.

Нечестивий альянс. Та згубна іранська політика США

За кілька тижнів до початку повномасштабного вторгнення в Україну путін зустрівся з Сі, щоб оголосити про "партнерство без обмежень" між росією і Китаєм. Відтоді Пекін забезпечив значне дипломатичне прикриття для жорстокої війни москви, зокрема шляхом тиражування неправдивих російських наративів, що виправдовують війну.

Наші союзники та партнери в Індо-Тихоокеанському регіоні дуже добре розуміють зв'язок між російською агресією та агресією КПК. Японський прем'єр-міністр Фуміо Кісіда попередив, що "сьогоднішня Україна завтра може стати Східною Азією". Представник Тайваню в США також вважає, що "виживання України – це виживання Тайваню... Наше майбутнє тісно пов'язане". Припинення підтримки України з боку США стало б для Сі сигналом, що американська рішучість може бути і матиме катастрофічні наслідки для зусиль, спрямованих на стримування вторгнення КПК на Тайвань.

Байден опосередковано фінансує обидві сторони цієї війни через свою згубну іранську політику. Багатомільярдні виплати аятолі і послаблення санкцій на набагато більшу суму, наприклад, дозволили Ірану побудувати і передати росії сотні безпілотників. Ці поставки зброї стануть більш досконалими в міру того, як послаблення санкцій продовжуватиметься.

Китай також надав росії доступ до супутникової навігації для підтримки російських військових ударів в Україні, і це послужило лазівкою, через яку росія придбала технології подвійного призначення, як-от чіпи, для живлення своєї військової машини.

росія відмовилася засудити терористичний напад Хамас на Ізраїль і виступила спонсором резолюції ООН із закликом до передчасного припинення вогню. Високопоставлені делегації Хамас відвідали москву тричі цього року, зокрема безпосередньо перед і після теракту в Ізраїлі 7 жовтня.

Північна Корея постачає артилерійські снаряди до росії для використання в Україні. Натомість зростає занепокоєння, що путін поділиться з нею передовою зброєю і супутниковими технологіями, які підтримають військову ядерну програму Пхеньяна.

Останні повідомлення також свідчать про те, що російська ПВК "Вагнер" планує надати бойовикам "Хезболли" в Лівані зенітно-ракетні комплекси SA-22. Очевидно, що кремль намагається скористатися увагою світу до Ізраїлю.

Пріоритетність нагляду. Зловживань не виявлено

Республіканці в Палаті представників продовжуватимуть надавати пріоритет прозорості та підзвітності. На сьогодні генеральні інспектори Міністерства оборони, Державного департаменту та Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) не виявили жодних значних нецільового використання, крадіжки або зловживання американської допомоги Україні. Існує 96 поточних або запланованих аудитів та звітів Генеральних інспекторів більш ніж 20 різних відомств, а також Управління урядової підзвітності (GAO), з метою моніторингу, аудиту та оцінки діяльності, пов'язаної з Україною. Тридцять дев'ять з них вже завершено.

Внесок Європи найбільший. США лише на 30 місці

Війна підштовхнула багатьох членів НАТО нарешті збільшити свої витрати на оборону і більш серйозно поставитися до власної безпеки, що дало змогу США перекинути більше ресурсів в Індо-Тихоокеанський регіон.

І в той час як наші союзники передають Україні свою російську і радянську зброю та збільшують свої оборонні витрати, вони закуповують американські системи на заміну, надаючи можливість для американської оборонної промисловості і американських робітників.

У відсотках від ВВП США посідають лише 30-те місце у загальному обсязі допомоги Україні, тоді як Польща, країни Балтії, Велика Британія, Норвегія та інші країни роблять більший внесок за цим показником. За обсягом допомоги у сфері безпеки у відсотках від ВВП США посідають 14-те місце. Європа також надала Україні більше допомоги, не пов'язаної з безпекою, ніж Сполучені Штати. Палата представників і республіканці повинні підштовхнути наших союзників до продовження цієї позитивної тенденції.

Відновлення американської могутності. США мають розвивати свій нафтогаз

Те, наскільки сильно постраждала оборонно-промислова база США за десятиліття, що минули з часів Холодної війни, було добре відомо ще до російсько-української війни. Однак сигнал попиту, викликаний американською допомогою Україні, стимулював промисловість до усунення вузьких місць і нарощування виробництва, а отже, покращив позиціонування Сполучених Штатів, щоб допомогти надійно стримати вторгнення на Тайвань і підтримати союзників.

ЄС є найбільшим торговельним та інвестиційним партнером Америки. A посилення російської військової загрози в Європі підриває американське процвітання і ланцюги поставок.

Європа нарешті відходить від енергетичної залежності від росії та імпортує більше американського скрапленого газу. Замість того, щоб обмежувати видобуток викопного палива у США, аби заспокоїти свій електорат, Байден повинен сприяти розвитку надійної та екологічно чистої нафтогазової промисловості Америки.

Притягнення воєнних злочинців до відповідальності. Слабкість спонукає до агресії

Подібно до жахіть, які Хамас завдав Ізраїлю, російські війська вчинили незліченну кількість воєнних злочинів в Україні, включно зі стратами, тортурами та зґвалтуваннями. росія також викрала десятки тисяч українських дітей і відправила їх у так звані табори перевиховання у рф та окупованій Україні. Відповідальні за ці злочини мають постати перед правосуддям. Якщо росії вдасться завоювати більшу частину України, мільйони інших невинних цивільних осіб чекатиме така ж жахлива доля.

Президент Трамп зрозумів, що путін поважає лише силу. Трамп скасував згубне ембарго на постачання летальної зброї Україні, запроваджене адміністрацією Обами-Байдена, і став першим президентом США, який передав Києву протитанкові ракетні комплекси Javelin. Ця політика допомогла стримати повномасштабне вторгнення в Україну.

Санкції та режим експортного контролю Байдена пронизані лазівками. Зокрема, США повинні посилити контроль за дотриманням американських санкцій щодо експорту російської нафти, яка все ще фінансує військову машину путіна на мільярди доларів щомісяця.

Під час правління адміністрації Байдена американська система стримування руйнується. Підбадьорені катастрофічним виведенням військ з Афганістану і рішенням путіна розпочати повномасштабне вторгнення в Україну, незважаючи на попередження Байдена, супротивники Америки стають дедалі більше готові кинути виклик інтересам національної безпеки США в усьому світі. Якщо реакція Байдена на терористичну атаку Хамасу на Ізраїль і його покровителя Ірану буде такою ж слабкою, як і політика адміністрації в Афганістані та Україні, світ стане набагато небезпечнішим, а наші позиції в Індо-Тихоокеанському регіоні будуть зруйновані. Республіканці в Палаті представників повинні протистояти путіну, аятолі, Сі та всім супротивникам Америки.

Наслідки відходу США. Хронологія фатальних затримок Байдена з відправкою зброї в Україну

Якщо Сполучені Штати кинуть наших союзників, як це було в Афганістані, ми втратимо довіру і втратимо репутацію лідера вільного світу. Наші супротивники і вороги підбадьоряться і зміцніють, а світ стане більш небезпечним. Так само, як велике покоління перемогло сили зла, звільнивши Європу і Тихоокеанський регіон, ми захистимо їхню спадщину. Сполучені Штати можуть нести смолоскип свободи, демократії і прав людини, або ж вони можуть відступити в оманливе відчуття безпеки.

Слабкий підхід адміністрації Байдена до зовнішньополітичних криз коштує українцям життів та американській скарбниці. Від його провалу в Афганістані та нездатності захистити кордони США, до його нездатності швидко покласти край поновленій агресії росії в Україні – політика президента Байдена проектує слабкий імідж США за кордоном і змушує платників податків рятувати його.

Якщо президент Байден протистояв би путіну з санкціями перед вторгненням, і не скасував санкції адміністрації Трампа щодо "Північного потоку-2", і надав видиму і значну летальну допомогу Україні, він міг би стримати путіна ще до його вторгнення. На жаль, нинішня політика Байдена щодо підтримки України "стільки, скільки буде потрібно" затягнула цей конфлікт. Натомість, стратегія має полягати в тому, щоб надати Україні ресурси, необхідні їй для перемоги зараз, і чинити максимальний тиск на російську економіку, щоб цей конфлікт можна було завершити.

2014-2017: Після російської анексії Криму та окупації частини східної України у 2014 році, адміністрація Обами-Байдена відмовилася надавати Україні летальну допомогу, сигналізуючи росіянам, що вони не мають сили духу протистояти протистояти їхній агресії.

2017: Адміністрація Трампа поклала край політиці умиротворення адміністрації Обами-Байдена, надавши Україні летальну допомогу, зокрема протитанкові ракетні комплекси Javelin, надіславши чіткий сигнал путіну, що неспровокована агресія не буде толеруватися.

Червень 2021: У червні 2021 року президент Байден зупинив пакет летальної військової допомоги Україні, щоб сприяти проведенню саміту Байдена і путіна в Женеві. Голови комітетів Роджерс і Маккол опублікували заяву, в якій говориться: «Як свідчать попередні рішення відкликати два американські військові кораблі з Чорного моря під час нарощування росією військової присутності та відмовитися від критично важливих санкцій щодо трубопроводу "Північний потік-2", як і відкласти зустріч з президентом України Зеленським до завершення безрезультатного саміту Байдена-путіна минулого тижня, ця адміністрація знову і знову вирішила заспокоїти кремль за рахунок України. Цьому має бути покладено край".

До 24 лютого 2022 року: Адміністрація Байдена та демократи повернулися до влади, путін почав стягувати війська до українського кордону, щоб перевірити рішучість нового американського президента. Байден підтвердив путіну, що продовжить політику умиротворення часів Обами, скасувавши санкції часів Трампа щодо "Північного потоку-2". Незважаючи на переважну кількість доказів того, що путінська армія збирається розпочати повномасштабне вторгнення, президент Байден продовжував капітулювати і відмовлявся серйозно санкціонувати росію або озброїти Україну, незважаючи на позицію республіканців у Конгресі. Байден сподівався, що ця політика умиротворення і продовження діалогу переконає путіна відвести російські війська від українського кордону. Байден помилявся.

24 лютого 2022 року: Політика умиротворення президента Байдена не змогла стримати путіна. росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року. Адміністрація Байдена мала багатомісячні попередження від розвідувального співтовариства США, але не вжила жодних дій для стримування росії. Адміністрація Байдена також не змогла заручитися європейською підтримкою для протидії нарощуванню військової присутності росії, оскільки її попередження залишилися поза увагою з огляду на невдалий вивід військ з Афганістану. Примітно, що застереження адміністрації Байдена були настільки непереконливими, що голова німецької розвідки перебував у Києві в день вторгнення.

Перші тижні повномасштабного вторгнення: Без достатньої допомоги у сфері безпеки з боку США та інших партнерів України, ЗСУ швидко втратили позиції. Тисячі українців опинилися в тилу ворога і постраждали від воєнних злочинів та інших звірств від рук російських солдатів у таких місцях, як Буча, Ізюм та Херсон. росія також заблокувала більшу частину Чорного моря, руйнуючи економіку України та загострила глобальну продовольчу безпеку.

Березень 2022: Адміністрація Байдена нарешті починає озброювати українців, які не дали росіянам скинути уряд. Перша партія американських "Стінгерів" нарешті прибули в Україну. Їх невиправдано затримували місяцями, нібито через занепокоєння щодо секретних компонентів, які зрештою легко були вилучені. Цього ж місяця США відмовилися публічно надати політичну підтримку Польщі в постачанні всього її парку МіГ-29, що могло б допомогти Україні захистити своє небо.

Початок квітня 2022 року: Україна виграла битву за Київ, перевершивши прогнози адміністрації Байдена, що українська столиця впаде протягом трьох днів.

Літо 2022 року: російські війська переорієнтували свій наступ на схід і південь України, захопивши всю Луганську область та кілька ключових міст, таких як Маріуполь. Масована артилерійська перевага росії була використана з руйнівним ефектом.

Червень 2022 року: США оголосили, що протикорабельні ракети "Гарпун" американського виробництва будуть відправлені в Україну, через кілька місяців після того, як російський флот завершив блокаду Чорного моря і безкарно завдав смертоносних ударів крилатими ракетами з кораблів неподалік від південного узбережжя України.

Перші американські високомобільні артилерійські ракетні системи (HIMARS) нарешті прибули до України, а за ними – британські та німецькі реактивні системи залпового вогню (РСЗВ).

Ці системи, що надійшли із значним запізненням, дозволили Україні зупинити просування росії на сході і півдні, а згодом розпочати власний контрнаступ.

Серпень 2022 року: Тегеран почав постачати росії безпілотники іранського виробництва, розпочавши руйнівну кампанію проти цивільної інфраструктури України. Тим часом адміністрація відмовилася надати Києву армійські тактичні ракетні комплекси більшої дальності (ATACMS) для ураження безпілотників у місцях їхнього базування в Криму та інших окупованих росією частинах України.

Вересень 2022: Харківська область звільнена українськими військами. путін незаконно анексував Луганську, Донецьку, Херсонську та Запорізьку області. Того ж місяця, в розпал запеклих боїв, адміністрація з незрозумілих причин дозволила собі не виконати надання зброї на 2,3 мільярда доларів США, санкціонованих Конгресом, із запасів збройних сил США в Україну.

Листопад 2022 року: Перші дві американські національні передові протиракетні системи класу "земля-повітря" (NASAMS), які ефективні проти літаків, ракет і безпілотників прибули в Україну після місяців російських ударів по цивільній та енергетичній інфраструктурі.

Україна звільнила Херсон, єдиний український обласний центр, яка була захоплена росією, після контрнаступу з використанням американських HIMARS, який зробив подальшу російську окупацію неможливою.

Січень 2023 року: Україна планувала весняний контрнаступ, щоб звільнити більшу частину своєї території від російської окупації – операція, яка потребувала б значної кількості бронетехніки. Велика Британія стала першою країною, яка пообіцяла надати Україні основні бойові танки. За нею пішла Німеччина, яка схвалила передачу танків Leopard 2 зі своїх запасів і запасів інших союзників лише після того, як США погодилися відправити в Україну танки M1 Abrams. США також нарешті погодилися надати Україні бронемашини Bradley, що розблокувало вкрай необхідну допомогу від країн-партнерів.

Лютий 2023 року: США оголосили, що надішлють в Україну наземні бомби наземного базування (GLSDB). Ці боєприпаси мають більшу дальність, ніж ті, які раніше надавав Вашингтон, але все ще меншу, ніж у ATACMS. Втім, їхнє прибуття до України не очікується раніше початку 2024 року.

Попри відмову адміністрації підтримати ці зусилля, Сполучене Королівство стало першою країною, яка публічно оголосила про намір навчати українських пілотів керувати винищувачами НАТО.

Березень 2023 року: Голова Комітету у закордонних справах Палати представників Майкл Маккол та Голова Комітету з питань збройних сил Палати представників Майк Роджерс, а також Член Сенатського комітету у закордонних справах Джим Ріш та Сенатського комітету з питань збройних сил Роджер Вікер надіслали листа президенту Байдену, в якому закликали адміністрацію надати Україні касетні боєприпаси.

Ці боєприпаси, які десятиліттями зберігаються на складах США, стали б вирішальним інструментом для перемоги над росіянами. Адміністрація надто довго ігнорувала цей запит.

Квітень 2023 року: Перший американський комплекс протиракетної оборони Patriot, обіцяний у грудні 2022 року, прибув до України. Невдовзі за ним прибула ще одна система, передана спільно Нідерландами та Німеччиною.

Травень 2023 року: Після понад року тиску з боку Конгресу, українських урядовців і різних союзників по НАТО, зокрема Великої Британії, Данії і Нідерландів, адміністрація Байдена нарешті погодилась навчити українських пілотів і надати F-16, але не раніше 2024 року.

Велика Британія оголосила, що відправить в Україну крилаті ракети Storm Shadow, які мають схожу з американськими ATACMS дальність дії. У липні Франція оголосила, що вона надасть власну версію ракети дальнього радіусу дії. Вони дозволили Україні завдавати ударів по важливих військових об'єктах на окупованій росією території глибоко за лінією фронту. Ці передачі не зустріли значної реакції з боку росії, проте адміністрація Байдена все ще відмовляється надавати ATACMS.

Червень 2023 року: Україна розпочала свій довгоочікуваний контрнаступ без багатьох систем озброєння, які вона просила, зокрема танків ABRAMS, касетних боєприпасів, літаків F-16, GLSDB та ATACMS. Затримка Байденом критично важливих систем озброєнь змусила Україну відкласти початок контрнаступу на місяці, що дало російським солдатам час укріпити свої оборонні позиції, які ЗСУ виявилося складно прорвати.

Липень 2023 року: Адміністрація Байдена остаточно схвалила передачу Україні боєприпасів подвійного призначення (DPICM), або касетних боєприпасів. Якби вони були передані раніше, то могли б бути використані з великим ефектом для боротьби з більшою кількістю російської артилерії, бронетехніки і особового складу.

Вересень 2023 року: Обіцяні США танки Abrams нарешті прибули в Україну – через шість місяців після прибуття перших німецьких танків Leopard і більше ніж через три місяці після початку українського контрнаступу.

Жовтень 2023 року: Надання ATACMS є позитивним зрушенням, але їх було відправлено надто мало, і знадобилося більше року тиску з боку Конгресу, України і союзників США, щоб надати цю зброю через кілька місяців після початку її контрнаступу. Це є символічним свідченням неспроможності адміністрації озброїти Україну з тією швидкістю, з якою це було потрібно. Більше того, варіант ATACMS, наданий Україні, має меншу дальність дії, ніж варіант з більшою дальністю, до якого закликала двопартійна коаліція в Конгресі.

Республіканці в Палаті представників вважають, що президент Байден повинен представити Конгресу план перемоги, який включає максимальний санкційний тиск, передачу Україні заморожених російських суверенних активів і надання Україні зброї, необхідної для перемоги, якнайшвидше.

Джерело: Foreign Affairs Сommittee