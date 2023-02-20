На Заході продовжують ширитися скандали через російських агентів серед державних службовців та політиків. Цього разу у поле зору знов потрапила Німеччина. Американське видання New York Times розповідає про представника німецької розвідслужби, який попався на передачі розвідданих росії. Раніше ми вже повідомляли про арешт російського шпигуна в німецькій спецслужбі, але NYT додає багато нових і колоритних деталей. Звісно, є і побоювання як у німецьких посадовців, так і союзників, що в німецьких розвідувальних службах кишить російськими шпигунами.

New York Times розповідає, що за кілька днів до Різдва група поліцейських машин буквально увірвалася у тихий куточок Вайльгайма, старовинного баварського містечка з мальовничими спорудами і вулицями, вишукано викладеними бруківкою. За інформацією видання, їхньою ціллю був тренер з футболу: нічим не примітний чолов'яга, який вічно теревенив про спорт. Колеги були вражені, коли дізналися про його арешт і звинувачення у державній зраді та шпигунстві на користь росії в рамках одного з найгучніших шпигунських скандалів у новітній історії Німеччини.

Верхівка айсберга. Чим займався російський кріт у німецькій розвідці

Тренер, як пише газета, 52-річний колишній німецький військовий, працював у Федеральній розвідувальній службі Німеччини (BND) на посаді директора технічної розвідки – підрозділу, що відповідає за кібербезпеку і стеження за медіакомунікаціями. Через цей відділ проходить близько половини щоденного обсягу розвідувальних даних шпигунського відомства.

Цей російський "кріт" мав доступ до надважливої інформації, зібраної з моменту минулорічного вторгнення москви в Україну. Він міг отримувати дані розвідки на найвищому рівні не лише від німецьких шпигунів, але й від західних партнерів на кшталт ЦРУ.

"Німецька розвідка має довгу і буремну історію російської інфільтрації десятиліттями. Але останній випадок загрожує крихкій довірі західних спецслужб до Німеччини, а саме в найкритичніший момент, коли росія становить найбільшу загрозу безпеці Європи з часів Другої світової війни і коли москва посилює свої шпигунські зусилля по всьому континенті", – пише New York Times.

Арешт відбувся після низки рейдів по всій Європі, які виявили так званих нелегалів (прихованих російських агентів) у Нідерландах, Швеції та Норвегії.

Німецька влада досі аналізує, якої шкоди міг завдати російський "кріт". Але викриття подвійного агента сколихнуло політичні кола країни. Через це, як зазначає New York Times, деякі лідери відкрито ставлять під сумнів надійність власних служб безпеки, а також задаються питанням, наскільки глибоко укорінилася проблема симпатиків росії.

Влада Німеччини публічно оголосила арешт як перемогу над росією, пише видання, але відмахнулася від журналістських запитів. Вони назвали свого головного підозрюваного "Карстен Л.". Британські ЗМІ ідентифікували його як Карстена Лінке. Розслідування New York Times підтвердило його ім'я, рідне місто і походження.

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У приватних розмовах із виданням троє чиновників на умовах анонімності висловили побоювання, що цей випадок може бути лише верхівкою підступного айсберга. Як зазначили посадовці, перевербування шпигунів – це ризикова справа, а в цьому випадку ще й у найважливішому відділі технічної розвідки.

За даними американської газети, у рамках справи також заарештовано кур'єра, який передав Лінке з москви близько 400 000 євро готівкою. За словами двох джерел New York Times, котрі брали участь у розслідуванні, досі незрозуміло, хто кого завербував, але слідство вважає, що не обійшлося без німецького військового резервіста, який є членом ультраправої популістської партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD).

Джерела видання припустили, що німецька розвідка, очевидно, отримала наводку на "крота" від іншого західного відомства. Цей випадок також виявив інші серйозні "прогалини" ФРН, яка, за словами колишніх американських розвідників, останніми роками не проявляла достатньої пильності щодо російського шпигунства і своїх контррозвідувальних зусиль.

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New York Times наголошує, що багато років німецькі політики просували економічні зв'язки з москвою, зокрема, купували газ, і закрили багато розвідувальних підрозділів, що опікувалися рф. Натомість путін, який розпочав свою кар'єру як агент КДБ у комуністичній Східній Німеччині, зробив ФРН, найбільшу економіку Європи, пріоритетною ціллю.

"У них є вузькоспеціалізовані експерти, які вільно розмовляють німецькою, дуже добре знають ситуацію і проводять точні цілеспрямовані операції в Німеччині, – цитує New York Times Ніко Ланге, колишнього співробітника Міністерства оборони країни, а нині – старшого наукового співробітника Мюнхенської безпекової конференції. – З нашого боку майже не залишилося людей, які досконало володіють російською мовою, знаються на особливостях росії та уважно спостерігають за нею".

За інформацією New York Times, слідство припускає, що зв'язки Лінке з москвою тривали ще до вторгнення в Україну в лютому минулого року. Якщо звинувачення підтвердяться, у німецьких чиновників виникне питання: що могло спонукати офіцера розвідки, націоналіста, який служив роками в армії своєї країни, працювати проти неї? Адже жодних фінансових підстав не виявили, і він не мав боргів.

На думку видання, єдиним натяком на можливі мотиви є його відкриті ультраправі симпатії. Двоє людей, знайомих з розслідуванням, розповіли, що під час обшуку в його будинку і офісі знайшли листівки ультраправої партії AfD. На роботі Лінке відкрито говорив колегам, що ситуація в країні – погана, і зневажливо ставиться до нового лівоцентристського уряду.

З роками ультраправі групи стають дедалі прихильнішими до росії, захоплюючись націоналістичною маячнею путіна. Німеччина намагається викорінити симпатиків ультраправих у своїх службах безпеки, в тому числі у збройних силах, і навіть розформувала частину спецпідрозділів, констатує New York Times.

За її інформацією, цифровий слід Лінке під ніками, що знайшли німецькі ЗМІ, був невеликим. Його можна пов'язати тільки з одним псевдонімом "Стін фон Оттендорф", з підпискою на канал ютубі, який публікує націоналістичні мелодії. З Оттендорфом, містом на сході Німеччини, він ніяк не пов'язаний, але воно є колискою для жвавої "рейхсбюргерської" тусовки. Рейхсбюргери, не дуже згуртована ультраправа група, вірять в ідею, що сучасної німецької держави насправді не існує. Деякі з послідовників групи були причетні до змови про державний переворот, який німецька поліція попередила наприкінці минулого року.

Американська газета пише, що один німецький політик, який стежить за розслідуванням, стурбований тим, що деякі військові та розвідники все ще захоплюються росією і прагнуть до тісніших відносин, навіть після вторгнення в Україну.

Як розповідає Еріх Шмідт-Енбум, історик, який написав кілька книг про розвідку і має список усіх "перевербованих" агентів BND, союзникам Німеччини такі побоювання цілком зрозумілі. Ще з часів Холодної війни німецька розвідка потерпала від російської інфільтрації.

Серед них – справа Гайнца Фельфе 1961 року, "крота" КДБ, який викривав операції BND по всій Європі. Після розпаду радянського союзу Німеччина дізналася, що топдиректор Габріеле Гаст, що тісно співпрацював із канцелярією, протягом 17 років шпигував для Штазі, східнонімецької таємної поліції. "Усі служби вважали BND суцільною кротячою норою", – цитує видання Шмідта-Енбума.

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Видання пише, що Лінке цікавився інформацією щодо війни росії проти України і джерел інформації було багато: інтернет-розвідка, німецькі станції спостереження, мобільні пристрої для прослуховування на півдні України та розвідувальні кораблі ВМС Німеччини, які спостерігали за війною з Балтійського моря. Крім того, він мав доступ до звітів союзних американських служб, як-от ЦРУ та Агентство національної безпеки, а також британського штабу урядового зв'язку.

Незадовго до викриття, за даними NYT, Лінке був підвищений до керівника відділу перевірки безпеки персоналу. Шкода, яку він міг би завдати на цій посаді, зазначає американська газета, була б набагато більшою: він міг би передавати інформацію про агентів, вразливих до шантажу або хабарів.

Як стверджують деякі чиновники у розмовах із New York Times, розвідка ФРН применшила значення конфіденційної інформації, яка могла потрапити до рук росіян, і лише підтвердила, що німецькі розвіддані були відправлені до москви.

Втім, зрозуміло, що на Заході посадовці з питань безпеки занепокоєні передачею розвідданих про війну в Україні від союзників – британців. Американські офіційні особи визнали, що ця справа шокувала союзницькі розвідслужби.

За твердженням американських посадовців, Німеччина залишається головним партнером у війні в Україні, і вони хочуть переконатися, що арешти у ФРН не підірвуть співпрацю. Адже компрометація одного члена НАТО, наводить слова одного з колишніх розвідників ЦРУ газета, може призвести до компрометації всього Альянсу та мати серйозні наслідки.

За інформацією американського видання, у США було заарештовано спільника Лінке, Артура Еллера, який народився в росії і у 1990-х переїхав до Німеччини з батьками. Він займався бізнесом і торгівлею нафтою з Нігерії. Їх познайомив на одному із футбольних заходів місцевий член ультраправої партії AfD, який колись служив в армії разом з Еллером і досі був у запасі.

Журнали подорожей і записи польотів, які відшукала російська слідча група "Центр досьє", інформує New York Times, демонструють, що Еллер здійснив сотні рейсів до Нью-Йорка, Лос-Анджелеса, Дубаї, Баку, Белграда, Тбілісі, Праги, Дохи, Шанхаю, Женеви, а також у багато російських міст. Багато поїздок росією були дуже короткими, але зазвичай він зупинявся в найкращих готелях москви і петербурга. Він також подорожував до маловідомих російських містечок, як-от Нижньокамськ.

Еллер намагається переконати слідство, що співпрацював з паном Лінке над операцією BND. Але німецька влада не довіряє його версії подій. Еллер також сказав, що був кур'єром, відвозив документи в росію і привозив гроші назад, а також чотири рази передавав Лінке конверти з грошима. Під час останньої передачі Лінке так обнаглів, що агент BND, який працював у мюнхенському аеропорту, зустрів Еллера і забрав для нього конверт, в якому, як вважають слідчі, було 100 000 євро.

Слідство триває, і хоча агента "крота" поки називають свідком, пише New York Times, це мало заспокоює німецьких посадовців. "Щоразу, коли ми копаємо, ми закопуємося ще глибше", – сказав один з них виданню.

Джерело: New York Times