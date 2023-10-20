США йдуть "ва-банк" для контролю над китайським виробництвом чіпів. Але чи дасть це результат – Метью Ейтель

Сполучені Штати всіма силами намагаються зупинити наздоганяння Китаєм Заходу у виробництві та передових технологіях. Тому вони запровадили жорсткі санкції щодо постачання чіпів для штучного інтелекту до КНР. Хто виграє в короткостроковій та довгостроковій перспективі прогнозує спеціальний помічник президента і генерального директора Центру аналізу європейської політики (CEPA) Метью Ейтель. Його дослідження зосереджені на технологіях, торгівлі та національній безпеці між ЄС та США, зокрема, експортному контролі та трансатлантичній технологічній політиці щодо Китаю.

США подвоюють зусилля, щоб перекрити доступ Китаю до передових напівпровідників для штучного інтелекту. Але залишається незрозумілим, чи переважать довгострокові наслідки короткострокові вигоди.

Нові правила експортного контролю Сполучених Штатів мають на меті закрити лазівки, якими користувалися китайські фірми для купівлі та виробництва передових чіпів для штучного інтелекту. Вони додають десятки позицій до списку забороненого обладнання для виробництва чіпів і вносять до чорного списку 13 китайських компаній, включно з лідерами із ШІ в КНР.

Послання зрозуміле: адміністрація Байдена надає пріоритет безпеці, а не продажам. Однак питань без відповідей залишається багато. Чи призведе посилення експортного контролю до розриву зі союзниками? Чи стримуватимуть вони американські інновації? І чи не завадять вони Китаю розвивати передові технології?

Почнімо з впливу на американські компанії. Каліфорнійська компанія NVIDIA зазнала негайного удару. Її акції, що так швидко зростали, впали майже на 8%. Загалом, акції 30 виробників чіпів, включно з Intel, AMD, Applied Materials і ASML, нідерландського виробника літографічних верстатів, втратили в цілому 73 мільярди доларів ринкової вартості. Американські напівпровідникові компанії попереджають, що скорочення продажів до Китаю в довгостроковій перспективі вдарить бумерангом по їхній конкурентоспроможності.

Коли торік США ввели обмеження на експорт до Китаю, NVIDIA створила нову лінійку ШІ-чіпів, що відповідають вимогам експортного контролю, хоча і нижчого класу. Оновлення заборонять NVIDIA продавати модифіковані чіпи. Хоча компанія стверджує, що нові обмеження не матимуть "найближчим часом значного впливу на наші фінансові результати", визнала, що вони можуть вплинути на її здатність розробляти продукти "своєчасно" і змушують вивести певні операції з Китаю.

Оскільки західні поставки скорочуються, Китай подвоює власні зусилля з розробки високопродуктивних чіпів. Новий смартфон Huawei Mate 60 Pro містить семинанометровий чіп вітчизняного виробництва, демонструючи, що КНР може виробляти найсучасніше обладнання, незважаючи на американські експортні обмеження. Телефон був випущений одночасно з візитом міністра торгівлі США Джини Раймондо до Пекіна, що здивувало американський уряд.

Хоча експерти застерігають, що китайський потенціал не є найсучаснішим і країна залишається залежною від західних технологій, Пекін, схоже, сповнений рішучості надолужити згаяне. Китай імпортує рекордні обсяги західного обладнання для виробництва мікросхем до того, як набудуть чинності нові нідерландські та японські заходи експортного контролю, і виділив майже 150 мільярдів доларів на субсидії китайським виробникам мікросхем.

Вашингтон зіткнеться зі зростаючими політичними і правовими перешкодами всередині країни і за кордоном, щоб стримати Китай. Експортний контроль важко забезпечити без належних ресурсів, і очікується, що Конгрес США відхилить розширені бюджетні запити Бюро промисловості та безпеки.

Напруженість у відносинах зі союзниками також неминуче зростатиме. Для того, щоб бути ефективними, США потребують, аби їхні європейські та азійські союзники запровадили подібний експортний контроль. Наразі до них приєдналися Нідерланди та Японія. Однак Сполученим Штатам доведеться щорічно оновлювати і розширювати свої санкції, провокуючи потенційні конфлікти.

США вже були змушені піти на поступки. Вашингтон надав південнокорейським виробникам мікросхем безстрокову відмову від продовження продажів до Китаю і, як очікується, зробить те ж саме для тайванського гіганта Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC).

Європа є ще одним викликом. Незважаючи на посилення координації в рамках Європейського Союзу, його 27 країн-членів керуються власними окремими режимами експортного контролю.

На тлі цих недоліків прихильники жорсткого експортного контролю США стверджують, що він сповільнить китайський прогрес і покладе на Пекін непідйомні витрати. Традиційно китайські субсидії підживлюють корупцію та неефективність. Китайське виробництво семинанометрових чіпів вважається економічно нежиттєздатним, і країна може зіткнутися з труднощами, щоб досягти нинішнього золотого стандарту в п'ять нанометрів.

Однак американський експортний контроль заохочує китайські компанії накопичувати застарілі технології та відмовлятися від американських ресурсів. З посиленням контролю ці витрати зростатимуть. Постраждає західна промисловість. Трансатлантичні відносини зіткнуться з напругою. Попереду важкий шлях у боротьбі за стримування китайських технологій.

Джерело: CEPA