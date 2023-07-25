Технопартизани та фейспалми. Радники з безпеки в Адміністрації США дарма отримують гроші – Том Купер

Звинувачення України у "недостатньому просуванні" змусило Тома Купера зробити розбір "польотів". Він не дає оцінки "якості" наступу, проте дуже фахово доводить, що за тих поставок зброї, що отримувала весь час підготовки до нього Україна, ЗСУ зробили максимум з можливого. Він наголошує, що усіх радників, як у союзників та НАТО, так і в Києві, треба було б звільнити з посад. А також зазначає, що відтоді як Україна почала покладатися на власні розвіддані справи пішли куди як краще. І хоча Том Купер віддає належне майстерності та професіоналізму ЗСУ, оптимізму його допис не додає. Адже рішення у Вашингтоні і не тільки приймають ті самі люди, які змусили Україну згаяти час в очікуваннях допомоги Заходу та якомога більше ускладнити сам наступ…

На тлі повідомлень про черговий удар українських БПЛА по Москві, а також про додаткові удари Strom Shadow/SCALP-EG по російських складах постачання в окупованому Криму, а також про удар російських "Шахедів" по порту Рені в дельті Дунаю – і це лише за 90 метрів (повторюю, щоб підкреслити: за 90 метрів) від румунської/європейської/натівської території... та у відповідь на різні реакції "читачів" на мої репортажі за останні кілька днів, я спіймав себе на думці про те, яку "велику гру" грають в Україні.

... закінчив складанням списку проблем і результатів... Щось на кшталт цього, хоча він постійно розширюється, чим довше я думаю про цю справу...

Основні проблеми – очікування, інтелект і підготовка. Наступ було розпочато надто рано і з надто високими очікуваннями

Проблема № 1: підживлювані як мейнстрімом, так і соціальними мережами, очікування щодо цього контрнаступу в українському суспільстві та на Заході є надто високими. Вони були (і значною мірою залишаються) "максималістськими": створюється враження, що "ЗСУ просто потрібно атакувати, як на сході Харкіщвини минулого року, і росіяни складуть руки і втечуть".

Переконатися в цьому можу на власному досвіді. Під час інтерв'ю на одному з провідних українських телеканалів у лютому чи березні, коли я "попередив", що треба набратися терпіння і не очікувати від цього наступу занадто багато, особливо швидких і легких успіхів, українська телекоментаторка огризнулася у відповідь – і це в прямому ефірі, з цинічною посмішкою, що я щось на кшталт "професійного песиміста" і що українці доведуть, що я помиляюся. Ледве стримався, щоб не огризнутися у відповідь, що їй треба їхати на фронт і навчити нас усіх, як вести цей наступ, особисто очоливши його перший штурм...

...в іншому, схожому випадку, я не зміг стриматися і справді запитав у відповідь: а хто сказав, що наступ має просуватися швидше і закінчуватися швидше...?

Задайте собі ті ж самі питання: мені цікаво почути відповіді.

Проблема № 2: такі очікування, схоже, створили політичну необхідність. Склалася ситуація, коли українська влада почала очікувати від ЗСУ, що вони будуть діяти, і діяти успішно, незважаючи на жодні обставини. Не дивно: наступ було розпочато надто рано, погано підготовленим і з надто високими очікуваннями.

Проблема №3: як українська військова розвідка (ГУР МО), так і всі розвідувальні служби НАТО не спромоглися провести належну польову розвідку, щоб дізнатися про розширення російських мінних полів, і з'ясувати, що росіяни планують оборонятися вже на першій лінії зіткнення.

Ця "одна" помилка, цей провал – має жорстокі наслідки, і грає прямо на руку Пуддінгу, і всім ордам його прихильників за кордоном. (Настільки, що цього разу я збираюся дати рекомендацію, яку ніколи не роблю: якби я був головним "десь там, у Києві", багато українських офіцерів – і щонайменше стільки ж західних радників – були б звільнені на місці; більше того: останнім було б заборонено в'їзд в Україну до кінця їхнього життя).

Проблема № 4: Радники НАТО просто не мають бойового досвіду ведення великих звичайних війн з так званими "рівними" супротивниками. У них немає бойового досвіду боротьби з всрф. Відповідно, вони ніколи не очікували багато чого. Вони не очікували, що росіяни скористаються можливістю мати майже рік часу на підготовку своїх оборонних позицій. Вони не очікували, що росіяни розгорнуть такі величезні мінні поля, які вони розгорнули. Вони не очікували, що росіяни будуть воювати "вже" на лінії зіткнення тощо, тощо, тощо...

Проблема №5: ...і, оскільки командири ЗСУ не мають досвіду ведення широкомасштабних наступальних операцій, вони слухали радників НАТО.

Проблема № 6: не маючи точних розвідувальних даних про російські мінні поля і оборонні позиції, а також не маючи досвіду проведення операцій такого роду, ні радники НАТО, ні планувальники ЗСУ не змогли з'ясувати, як росіяни будуть захищатися. Вони очікували неглибокі мінні поля, які – відносно: це залежить від кількості важкої техніки – "легко" обійти з флангу або зачистити і перетнути; потім прорив і штурм 1-ї лінії російської оборони; потім повторення на 2-й, а потім і на 3-й лінії в очікуванні прориву на оперативну глибину всрф.

Проблема № 7: НАТО запізнилося (приблизно на рік) з рішенням про початок постачання важкої техніки, а потім запізнилося з постачанням принаймні достатньої кількості важкої техніки, необхідної для проведення операції такого роду.

Проблема № 8: НАТО поставила занадто мало інженерного/саперного обладнання.

Проблема № 9: не дивно, що НАТО запізнилася з навчанням ЗСУ роботі з цим обладнанням.

Проблема №10 (хоча і "найгірша з усіх"): я не здивований тим, що ідіотські і корумповані керівники, яких називають "політиками" і які очолюють різні країни НАТО, не можуть збагнути масштабів і розмірів, а отже, і витрат боєприпасів у цій війні. Якщо їм бракує далекоглядності, щоб зрозуміти, що їм робити наступного місяця, наступного півріччя, року чи довше (довше, ніж до наступних виборів, а в таких країнах, як Австрія, навіть довше). І взагалі, я навчив себе не мати жодних очікувань. Тому я не здивований (і не розчарований), що лише цього року – принаймні через 12 місяців після початку тотального російського вторгнення – до них прийшла ідея серйозно збільшити виробництво боєприпасів.

Але, крім усього іншого, я "випадково" знаю з перших вуст, що наші славні політики залежать від порад своїх спецслужб і політичних радників, а також від наказів своїх господарів-олігархів, які зазнали невдачі... "Жалюгідно" – надто слабкий вираз, наскільки... і так далі, і так далі, і так далі, і так далі. Дійсно, можна сказати, що всі вони інституціоналізували мистецтво стратегічних невдач. Перетворили їх на професію. Тому що вони зазнають невдач щонайменше "ціле покоління, якщо не два чи три" (одне покоління = 20 років), і це при кожній нагоді (якщо є якісь сумніви, див. Афганістан, Ірак, Малі, Лівія, Сирія, росія, Сирія.... росія, Україна...)

Мене, однак, дивує, що українське політичне керівництво провалюється щонайменше так само жалюгідно: адже місцева олігархія вже давно засвоїла свої уроки, що лише завдяки духу опору і волі до боротьби більшості українців (але особливо тих, хто служить у їхніх збройних силах), є головною причиною того, що країна все ще стоїть на ногах.

...так чи інакше, результатом усього цього є те, що НАТО запізнилося з постачанням необхідних керованих артилерійських ракет та інших артилерійських боєприпасів.

Проблема № 11: навіть після того, як НАТО зрозуміло, що навіть якщо воно доставить все, що обіцяло доставити в першій половині цього року (чого досі не сталося, а тим часом вже кінець липня) – цього все одно буде недостатньо для успішного наступу, воно вирішило розраховувати на українську волю боротися за свій успіх...

...до цього моменту я друкував лише однією рукою: інша не може припинити хапатися за голову..., тому припиню перераховувати проблеми і перейду до "підсумків", а їх тут чимало...

Результат № 1: завдяки морю ідіотизму "професійних" мейнстрімних ЗМІ та соціальних мереж, які ніколи або майже ніколи не пояснюють передумови та контекст, а фактично слугують "розвагам", у сучасної "публіки" розвинулася риб'яча пам'ять. Люди перевантажені надвеликими обсягами нерелевантної інформації, яка не має відношення до справи, і постійно відволікаються від того, що дійсно має значення, настільки, що більшість людей мають проблему з визначенням того, що є важливим.

Це працює на користь PR-технологій Пуддінга та його когорти. Вони створюють враження, що кожна невдача України, кожна невдача НАТО примножує квазіуспіх Пуддінга і його Дірлевангерів в Україні.

Для прикладу: кожен знищений "Леопард" чи М2/М3 "Бредлі" = програш у війні (зокрема, такі висновки на основі однієї світлини полюбляє Юліан Ропке з німецького таблоїду Bild – iPress). Принаймні, створення враження, що "воювати з росіянами марно, це ніколи не спрацює".

Відповідно, коли контрнаступ – то це не "миттєвий успіх", а "миттєва поразка". А коли українці зазнають чергових втрат, "вони втрачають по 1000 на день"...

Результат № 2: в ІТ-секторі кажуть щось на кшталт "коли сумніваєшся, натисни на перезавантаження". Не дивно, що коли радники НАТО і командири ЗСУ "натиснули на перезавантаження" і "не могли не спланувати" "класичну/типову операцію НАТО", легко передбачувану для росіян, і до того ж без переваги в повітрі. Як наслідок (передусім пов'язаний з помилкою розвідки), ЗСУ підготувалися до цієї операції неадекватно.

Для операції такого розміру і масштабу НАТО бомбардувала б росіян "протягом місяця або двох" – з повітря (винищувачі-бомбардувальники), тактичними балістичними ракетами (типу ATACMS), керованими артилерійськими ракетами (типу M142 HIMARS і M270 MRLS), а також звичайною артилерією. Спочатку вони намагалися б знищити російську протиповітряну оборону, потім знищити їхні командні пункти і систему логістики, після чого перейшли би до нанесення ударів по окремих позиціях уздовж лінії фронту. Лише після того, як всі ці позиції були б достатньо "розм'якшені", НАТО відправило б свої механізовані з'єднання (див.: бронетехніка за підтримки бойових інженерів) для розчищення проходів через мінні поля. У такий спосіб вони розраховували б знищити російську здатність "подавати" підкріплення і припаси на фронт, потім знищити більшість російських позицій, що захищають мінні поля, розчистити шляхи просування, а потім "прорватися" і вести маневрені бойові дії в глибині російського тилу.

Однак НАТО відмовлялося (і досі відмовляється) надати Україні повітряну підтримку. Відповідно, ЗСУ були змушені йти в наступ без авіаційної підтримки (див.: за підтримки лише 15-25 повітряних ударів винищувачів-бомбардувальників ПСУ на день), і особливо без тижневої/місячної авіаційної підготовки поля бою. І тому, що артилерійських снарядів критично не вистачає: також без достатньої артилерійської підготовки поля бою..., що підводить мене до наступного пункту.

Результат № 2: через запізнення НАТО з постачанням важкої техніки та боєприпасів, ЗСУ із запізненням розпочали артилерійську підготовку до цієї операції. Звичайно, вони почали наносити удари по російських командних пунктах і логістичних центрах вже в травні, але мали занадто мало артилерійських ракет і далекобійних снарядів, щоб виконати це завдання в достатній мірі до того, як наземні війська перейшли в наступ. Фактично, більшість необхідних боєприпасів прибули лише в червні, коли наступ вже розпочався: лише з того часу ми можемо спостерігати, як українці завдають ударів по мостах, залізницях, складах і російських командних пунктах – і то з якоюсь "достатньою", хоча й далекою від "ідеальної" швидкістю. Причина в тому, що у ПСУ недостатньо літаків для одночасного розгортання достатньої кількості Storm Shadow, а у ЗСУ недостатньо пускових установок М142 і М270 для одночасного розгортання достатньої кількості керованих артилерійських ракет, щоб – одночасно або майже одночасно – завдати удару по командних пунктах і складах, що значно збільшує кумулятивний ефект таких операцій.

...і навіть після цього: через кілька тижнів "артилерійської підготовки" (тобто "артилерійської реакції") у ЗСУ майже закінчилися артилерійські боєприпаси, тому що НАТО не може постачати більше, ніж, можливо, 60 000 снарядів на місяць, в той час як ЗСУ потребує щонайменше 100 000, хоча в ідеалі – 300 000 снарядів на місяць.

Зверніть увагу: саме тоді (на початку липня) США надали дозвіл на постачання артилерійських боєприпасів DCIPM (тобто снарядів "касетних бомб")...

...що змушує мене замислитися: чому будь-хто з причетних радників у Білому домі та Пентагоні все ще отримує зарплату за свою роботу? Їх усіх мали б звільнити принаймні ще в травні... Те ж саме можна сказати і про деяких відповідальних осіб у Києві: вони змарнували щонайменше 9-10 місяців з "вимогами та переговорами про F-16", замість того, щоб подбати про те, щоб ЗСУ отримали достатню кількість артилерійських боєприпасів, артилерійських гармат, систем ППО, систем радіоелектронної боротьби, важкого піхотного озброєння та міні-БПЛА, причому якнайшвидше, вже восени минулого року.

Результат №3: дійсно, виявляється, ЗСУ та ПСУ настільки не вистачає таких платформ, як ударна авіація та реактивні системи залпового вогню для систем М142 та М270, що всі вони вже понад 1,5 місяці заклопотані підтримкою наступу на південному фронті в Запорізькій області.

Наслідок: українці не змогли завдати аналогічних ударів по зосередженню російських військ на заході Луганщини (за деякими даними, це до 100 000 військових). У свою чергу, це дозволило росіянам розпочати контрнаступ у цьому районі...

(...довелося зупинитися, а тепер я зробив фейспалм двома руками... Чи може хтось, будь ласка, позичити мені кілька додаткових рук...?)

...і так далі, і так далі, і так далі...

Десь на позиції "№ 90+" цього "хіт-параду" ми бачимо наступне:

Результат № 99: принаймні, ЗСУ відносно швидко усвідомили, що не можуть продовжувати контрнаступ так, як планували. Що вони не можуть продовжувати "механізовані наступи через російські мінні поля". Таким чином, замість того, щоб закріпити невдачу (один зі смертних гріхів у військовій справі), вони перейшла до єдиного способу ведення бойових дій, в якому вони явно переважають росіян: "технопартизанства". Дивіться: невеликі загони ("зазвичай", але далеко не "завжди") добре підготовленої, добре екіпірованої піхоти, які часто діють вночі.

Чому так? Найпростіший спосіб перемогти супротивника – це поєднання несподіванки, точності, вогневої потужності та маневру. По суті, несподіванка полягає в атаці в неочікуваному місці і в неочікуваний час (хоча майже кожна атака застає ворога зненацька); маневр полягає в тому, щоб вивести зброю у вигідну позицію (і в межах її ефективного радіусу дії); точність – це наявність хороших даних для наведення на ціль, зброї, достатньо точної для ураження, і військ, навчених точно застосовувати зброю; а вогнева міць – це величезна вага вибухових речовин, які можна обрушити на ворога. Чим більшу вагу артилерія може розгорнути з більшою точністю, тим кращий результат. Проблема: ЗСУ не може маневрувати через мінні поля. Вони високоточні (догматично слідуючи теоріям НАТО про "один постріл – одне вбивство"), але їм не вистачає боєприпасів, необхідних для ураження всіх цілей: росіян просто занадто багато, щоб їх вразити.

Таким чином, ЗСУ намагаються замінити артилерію "хірургічними ударами піхоти" (а в обороні – міні-безпілотниками). Вони б'ють артилерією по місцевим штабам противника, можливо, по відомим позиціям ПТРК-команд, поки сапери зачищають шляхи підходу, а потім здійснюють рейд на позиції, вбивають ворожих солдатів тощо.

Результат № 100: через те, що ЗСУ з усіх сил намагаються уникнути втрат – через те, що більшість командирів бригад займаються будь-чим іншим, окрім як "м'ясними атаками" (втім, вони чудово дозволяють росіянам це робити, причому всім без винятку) – такий спосіб ведення наступальних операцій призводить до дуже і дуже повільного просування вперед.

Результат № 159: час, який був наданий росії (насамперед через нездатність НАТО суттєво посилити українські збройні сили і постійні затримки з наданням нових озброєнь і боєприпасів), дозволив їй пристосуватися до втрати своїх збройних сил мирного часу. Це дозволило росіянам не лише розгорнути величезні мінні поля, але й почати замінювати свою понівечену артилерію безпілотниками типу "Ланцет" та іншими подібними засобами. Це все більше відчувається на полі бою, і деякі залучені українці описують ситуацію з точки зору того, що росіяни тим часом значно перевершують можливості ЗСУ в цій галузі.

...і так далі, і так далі, і так далі...

Не хвилюйтеся: у цьому морі "поганих новин" є й хороші новини.

Наприклад, те, що працює на користь ЗСУ в тактичному плані. Так, всрф традиційно закріплені на своїх позиціях і (як і раніше) прив'язані до своїх машин. Це означає, що росіяни рідко маневрують своїми підрозділами (за винятком підведення резервів для заміщення втрат і проведення контратак), вони рідко переміщують свої війська зі своїх позицій, і їхні війська рідко знаходяться на відстані більше 100 м від своїх машин. Це робить їх набагато легшими для ураження, і саме тому вони зазнають величезних втрат навіть під захистом своїх укріплень.

(Я знаю: фанати Пудингів і всілякі "як би там не було" ніколи цього не зрозуміють і/або не приймуть, але таке життя...).

На мою думку, відповідь на це питання може дати лише вище українське командування.

За умови, що СБУ і ГУР почали надавати набагато кращі розвідувальні дані (тоді, очевидно, Україна не може покладатися на НАТО у виконанні цієї частини роботи, принаймні, в достатній мірі), вони знають про реальний стан всрф. Вони знають, скільки військ і озброєння росіяни втратили, які резерви вони мають в яких частинах України, і скільки вони отримують припасів і боєприпасів. Вони також знають, яких втрат вже зазнали ЗСУ, витрати ЗСУ боєприпасів, і як далеко вони можуть просунутися далі.

А головне, вони знають – і знають це краще, ніж будь-хто з нас, – що досі було щонайменше 4-5 випадків, коли українські контрнаступи були успішними лише завдяки розгортанню великої кількості вогневих засобів, піхотних рейдів і великому терпінню: Київ, Чернігів, Суми, Лиман, Херсон. Навпаки, була лише одна успішна "швидкісна маневрена операція" (східна Харківщина).

"Результати" аж ніяк не "сексуальні", а тим більше не "вражаючі", як хотілося б багатьом українцям і масі їхніх прихильників на Заході..., але, вочевидь, так воно і є.

Тим не менш, зараз стоїть питання: чи повинні ЗСУ припинити цю операцію і "зачекати", щоб краще підготувати свої війська, а Захід – можливо – доставити додаткову важку техніку і боєприпаси? Або ж продовжувати воювати так, як вони воюють зараз?

Джерело