Пропагандони путіна фактично визнали, що вони підтримують Трампа, бо він "шахрай, ідіот і відморозок". Все це можна побачити на кремлівському телебаченні, але чомусь не хочеться. Замість нас це регулярно робить та аналізує побачене засновниця Russian Media Monitor Джулія Девіс.

Вони не здаються: "балакучі голови" кремлівського телебачення обмірковують способи повернути Трампа до влади після шоку від обвинувального висновку.

У москві тема, що колишній президент Дональд Трамп може опинитися у в'язниці або навіть попросити притулку в росії, досить довго обговорюється на підконтрольному кремлю державному телебаченні. Федеральний обвинувальний акт, оприлюднений у п'ятницю, показав, що Трампу загрожує 37 кримінальних злочинів через велику кількість секретних документів, які він зберіг, у тому числі військові плани Америки та ядерні секрети.

Стурбовані масштабами криміналу, що загрожує їхньому улюбленому кандидату, рупори кремля в ефірах державних ЗМІ відкрито обговорюють, як допомогти Трампу послабити президента Джо Байдена, що, ймовірно, відображає зусилля, які відбуваються за лаштунками. Зрештою, Трамп є найбільшою надією москви на те, що США врешті-решт припинять підтримувати Україну, що у свою чергу, дозволить росії поглинути її.

Коли стало відомо, що в маєтку Трампа в Мар-а-Лаго ФБР провело обшук і знайшло сотні секретних документів, ведучий російського державного телебачення Євгєній Попов глузливо зауважив: "Виходить, що слідство проти Трампа пов'язане зі зникненням секретних документів з Білого дому, що стосуються розробки Сполученими Штатами нової ядерної зброї... Очевидно, що якщо там були якісь важливі документи, то їх вже давно вивчають у москві. Який сенс обшуків?"

Тепер, коли обшук вилився у безліч звинувачень, Попов і його колеги-пропагандисти вже не такі веселі, але все ще сподіваються, що республіканцям і їхнім рупорам – таким як улюблений росіянами Такер Карлсон, вдасться нашкодити Байдену і зірвати американську допомогу Україні.

Виступаючи в ранковому ефірі програми Владіміра Соловйова "Повний контакт", "американолог" Дмітрій Дробніцкій глузливо спрогнозував, що у світлі кримінальних звинувачень, які загрожують головним претендентам президентських перегонів, фінальна битва може відбутися між Робертом Ф. Кеннеді-молодшим і Ніккі Гейлі. Він зазначив, що Кеннеді-молодший здивував усіх вищими, ніж очікувалося, рейтингами популярності, але він навряд чи отримає перемогу. Тим не менш, за словами Дробніцкого, участь Кеннеді у виборах дозволить йому просунути свої проросійські тези про Україну в мейнстрім – вигідний побічний ефект для москви.

У четвер в ефірі "Вечір з Владіміром Соловйовим" експерти запропонували діяти на випередження, зважуючи різні способи підняти свого улюбленого кандидата і послабити його опонента. Професор Школи інтегрованих комунікацій Дмітрій Євстаф'єв запропонував: "Ми повинні підтримувати шахраїв, відморозків та ідіотів на Заході, тоді досягнемо успіху! Ми повинні підтримувати їх і переконувати, що вони генії".

Дробніцкій припустив: "Не виключено, що жоден з провідних кандидатів у президенти не прийде на вибори 2024 року вільною людиною. Проти кожного з них є низка відкритих і потенційних кримінальних справ!" Він запропонував: "Окрім демонстрації наших успіхів як в економічній сфері, так і на фронтах спеціальної військової операції, настав час скористатися цим. Новим наріжним каменем нашої зовнішньої політики має стати постійна демонстрація токсичності американського світу, PaxAmericana, який раніше всіх влаштовував". І додав: "Нехай цвітуть усі квіти, аби тільки у наших супротивників була на них алергія... Ми повинні зробити все можливе, щоб випхати їх з нашої Євразії".

Грандіозний план змусити США зосередитися переважно на своїх внутрішніх проблемах відповідає давній обіцянці Трампа значно обмежити глобальну участь Америки, сконцентрувавшись переважно на торгівлі та фінансових відносинах.

Дробніцкій, який сам себе називає фанатом колишнього президента Трампа, запропонував: "Давайте випустимо статтю, де напишемо, що Байден особисто отримував 10 мільйонів доларів за кожен день війни в Україні. Хто може довести, що це не так? Є ж стільки кримінальних справ!"

Джерело: The Daily Beast