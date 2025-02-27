Три роки тотальної війни в Україні. Сага про американську зраду – Ендрю Таннер

Письменник-фантаст та аналітик Ендрю Таннер розповів як відбувалася і триває зрада Сполученими Штатами України протягом всіх 11 років війни росії проти України. Втім, він наполягає, що втративши стовп світового лідерства через нездатність захистити Україну, економіка США почне обвалюватися, а за нею зруйнується і сама федерація.

Справжня політика Америки щодо України як за Байдена, так і за Трампа до болю схожа: зрада, умиротворення та капітуляція. Жертви, принесені Великим Поколінням, були зневажені.

Повномасштабна фаза війни в Україні триває вже три роки, і більш ніж справедливо сказати, що мало хто мріяв про те, що конфлікт такої інтенсивності може тривати так довго. Якби США довели, що вони є надійним гарантом глобальної безпеки, путін ніколи б не наважився вторгнутися в Україну – ні в 2022 році, ні в 2014-му.

Побудова більш справедливого і стійкого світового устрою на попелищі післявоєнного порядку зараз є питанням життєво важливої національної безпеки буквально для всіх. Те, що відбувається зі світом зараз, є трагедією, але також і унікальною можливістю виправити помилки, допущені минулого разу, коли світова система зазнала краху.

Те, що Трамп активно підпалює стовпи американської безпеки, насправді є послугою справжнім демократіям у всьому світі. США ніколи не були демократією, незважаючи на прокламації поколінь докторів філософії, які встановили нинішні визначення.

В американській федерації штати мають власний суверенітет, а федеральний уряд, створений відповідно до Конституції, отримує певні делеговані повноваження на благо колективу. Група американських штатів фактично вирішила відокремитися від демократичного світу, приєднавшись до путінської манії "руського міру".

Це їхній вибір, але вони не підуть самі. Вони тягнуть до прірви більш розсудливі червоні штати разом з усіма синіми. Американські лідери-партійці на федеральному рівні поки що дозволяють їм йти своїм шляхом. Але в міру того, як опір на рівні штатів посилюватиметься, а він посилюватиметься, федерація може дати тріщину, якщо Трамп зайде занадто далеко у своїх претензіях на владу. Справа дійде: або він або Конституція.

Шляху назад вже немає, ні вдома, ні за кордоном. Неодноразові зради адміністрації Байдена щодо України лише підготували ґрунт для сьогоднішніх витівок Трампа, так само, як ідіотська угода Трампа з Талібаном дозволила Байдену залишити Кабул. Американська заангажованість – це двигун для звинувачення будь-кого, окрім власної команди, у всьому, що відбувається у світі. Все, що відбувається в Америці сьогодні, є продуктом співзалежної структурної динаміки, яка залишила переважну більшість американців без ефективного представництва у Вашингтоні.

Дивним чином внутрішня політика США та боротьба України за виживання зараз тісно пов'язані між собою. Весь світ стоїть на доленосному роздоріжжі: або розв'язка прискорюється, занурюючи всіх у хаос, або коаліція, організована навколо простих універсальних принципів, стає новим центром сили. Готовність США торгуватися за суверенітет України та очевидне бажання інкорпорувати нові території до складу федерації наводять на думку, що Трамп продасть частину США Москві чи Пекіну, якщо вважатиме, що це в його особистих інтересах. Це неофеодалізм, і його треба придушити заради блага всіх – навіть більшості прихильників самого Трампа.

На жаль, немає способу закінчити війну в Україні без твердих гарантій безпеки України. Неможливо обійти ту сувору наукову реальність, що путінський режим приречений розширювати війну будь-якими способами, щоб уникнути наростаючих наслідків свого згубного курсу. путін і його попутники змушені зображати всі досягнення з 2014 року як велику перемогу над НАТО, але для виправдання величезних витрат і неодноразових принижень останніх трьох років тепер підійде лише повний тріумф.

Простіше кажучи, якщо Москву не зупинити, ймовірно, до 2026 року ризик загальної війни в Європі, що поєднується зі спробою Пекіна захопити Тайвань, стане екстремальним. На цьому шляху лежить трагедія для всіх на планеті.

На жаль, американські лідери й занадто багато їхніх заангажованих послідовників не живуть у тому ж світі, що й решта з нас. Віра переважає над фактами, тому що партійні стимули, які рухають цими дурнями, не цінують нічого, окрім продовження шоу. Це гігантська фінансова піраміда в класичному американському стилі, зміїна олія і чарівні тоніки, які продаються людям, чиї вчителі не озброїли їх належним чином, щоб впоратися з потоком божевілля, який продукує сучасний світ.

Якщо не з'явиться глобальна організація, яка матиме волю і ресурси, щоб протистояти розпаду післявоєнної Америки, найближчі роки будуть потворними, і більшість американців ніяк не готові до цього. Європейці на крок попереду, тому що вони краще розуміють власну історію і раніше виявили, що їхній світ занурився в божевілля.

Я провів три роки, занурившись у дані з України, які пропонують безцінні докази того, як ведеться сучасна війна. Поєднання цих даних з набором дуже корисних теоретичних поглядів проливає важливе світло на деякі досить фундаментальні аспекти людського буття, які потрібно зрозуміти більшій кількості людей, якщо ми хочемо запобігти глобальному кошмару.

Поки Трамп руйнує останні залишки післявоєнного порядку, варто нагадати основну причину, чому війна в Україні не закінчилася вже давно. Простіше кажучи, американські лідери послідовно зраджували свої зобов'язання перед Україною. Тим самим вони осквернили жертви, принесені американськими ветеранами, які перемогли країни Осі у Другій світовій війні, серед яких були і мої дідусь та бабуся.

Розплата прийде, і вона буде дуже заслуженою. Багато американців мають за що відповісти. Вони заплатять ціну, втративши все, що прагнули захистити.

Політика Трампа щодо України, попри весь грім і лють останніх кількох тижнів, є лише більш чесним продовженням політики Байдена. Зараз його колеги-демократи (аналітик Джеймс Карвілл залишається корисним барометром і мікрокосмосом того, чому демократи зазнають поразки) ховаються в укриття і радісно потирають руки від думки, що зможуть просто повернутися до влади без необхідності розробляти новий ефективний національний бренд після того, як Трамп повністю дискредитує себе і свою партію в очах більшості американців. Вони ніколи не дбали про Україну чи американський народ. Я не думаю, що все вийде так, як вони очікують. Що відбулося останнім часом?

Неспроможність належним чином підтримати Україну назавжди зруйнувала всі американські претензії на глобальне лідерство. А без цього ключового стовпа американської економіки ця дивна бутафорія суспільства розсипається. Це займе кілька років, але це станеться.

Команда Трампа, як і демократи, схоже, робить ставку на пошук можливостей у цій катастрофі більше, ніж на те, що вони сподіваються щось виправити. Вони зіткнулись із серйозним зустрічним вітром у Конгресі та потужним потенціалом судів блокувати багато дій. Тож чим більше плутанини буде посіяно, тим легше буде проштовхнути у вікно можливостей, що з'явилося, те, що дійсно хвилює донорів команди Трампа. За іронією долі, чим більше засмучуються їхні прихильники, тим більше грошей вони, здається, отримують, тож навіщо стримуватися?

У хаотичні часи надзвичайно важливо дивитися на систему ширше і не зациклюватися на конкретних компонентах. Трамп може виглядати так, ніби у нього є якийсь грандіозний план, але це не більше, ніж постійне утримання уваги до себе. Союзники бігають навколо, переслідуючи власні цілі, завжди підозрюючи інших, різні фракції завжди саботують своїх суперників.

У цьому команда Трампа нічим не відрізняється від будь-якої іншої американської адміністрації, принаймні з часів Білла Клінтона. Приблизно востаннє американський президент по-справжньому відстоював принциповість у 1991 році.

Війна в Україні була б просто неможливою, якби США коли-небудь застосовували ті ж самі стандарти, які були використані для виправдання організації міжнародної коаліції, щоб витіснити іракський уряд Саддама Хусейна з Кувейту. Тоді на неприховану агресію була дана адекватна відсіч грубою силою в спробі зберегти післявоєнний порядок. Якби Ірак і його великі запаси радянського озброєння не були розгромлені, кінець Холодної війни, ймовірно, був би зовсім іншим. Знаючи, що вони не зможуть виграти війну проти НАТО, намагаючись врятувати свою імперію, що хитається, радянські лідери навіть не намагалися.

Більше того, США вступили у війну, незважаючи на наявність у Саддама Хусейна арсеналу хімічної зброї і ракет, необхідних для того, щоб засипати боєголовками війська Альянсу. Очікувані жертви обчислювалися десятками тисяч. Хоча Радянський Союз все ще існував, він і пальцем не поворухнув, щоб захистити свого клієнта або перешкодити коаліції на чолі з США встановити тотальне військове домінування на Близькому Сході.

Те ж саме було зроблено і з Україною, коли путін вторгся до неї. На відміну від Кувейту – крихітної багатої на нафту монархії, створеної британцями, яка не була відома повагою до прав людини, Україна добровільно здала свій ядерний арсенал на початку 1990-х років, замість того, щоб турбувати світ небезпекою, пов'язаною з тим, що якийсь негідник продає ядерну зброю на чорному ринку. Це було зроблено з відчуття, що США завжди втрутяться, щоб запобігти збройному вторгненню московського режиму.

Зрештою, який лідер у Вашингтоні буде настільки дурним, щоб дозволити Москві безперешкодно відбудовувати свою імперію? Компетентна політика жорсткої сили не робиться таким чином. Це все одно, що сказати сусідові, що ви абсолютно не проти того, щоб він зайняв майстерню на вашій території без жодної компенсації чи навіть умов. Зараз Україна опинилася в ситуації, коли заради миру від неї вимагають віддати і вітальню, без жодних гарантій, що на черзі буде кухня, а швидше за все, і весь будинок.

Америка зраджувала Україну знову і знову протягом життя цілого покоління. Це такий жалюгідний жарт, що московити вдають, ніби вони протистоять в Україні всій міці НАТО – будь ласка! Єдина причина, чому орки все ще мають кораблі на плаву в будь-якій точці світу, полягає в тому, що американські лідери – справжні боягузи, які готові прийняти нудні блефи путіна про ядерну зброю. путін десятиліттями був зручним прикриттям. Вони думали, що його стримують, що він завжди буде грати за їхнім сценарієм. Вони помилялися.

Перша серйозна американська зрада України сталася з подачі Барака Обами у 2014 році, коли путін захопив Крим. Тоді, коли США оговтувалися від невдалої окупації Іраку та фінансової кризи 2008 року, було прийнято рішення толерувати відкриту агресію путіна проти України. Незабаром після цього зрежисовані повстання невеликої кількості симпатиків, підкріплені агентами Москви, скинули обрані міські органи влади на півдні та сході України, зануривши цю частину країни у проксі-війну до 2015 року.

Більшість з цих повстань зазнали поразки, будучи придушеними місцевими жителями, які піднялися на протест. Але в прикордонних районах Донецької та Луганської областей групі осіб вдалося консолідувати невеликий сепаратистський регіон за напівприхованої підтримки Москви. Коли майже неіснуюча українська армія мобілізувалася, як могла, щоб відновити державний контроль, їй вдалося відтіснити сепаратистів назад до міжнародного кордону. Саме тоді путін почав надсилати "добровольців" з важкою військовою технікою, щоб приєднатися до них, і збив літак з цивільними пасажирами за допомогою зенітно-ракетного комплексу "земля-повітря".

Українські війська виявилися не готовими до наступу такого масштабу і були повільно відкинуті назад. Героїчно трималися, а сміливі рейди бронетанкових підрозділів глибоко в тилу ворога – в одному з них брав участь Сирський – дозволили більшості оточених українців евакуюватися, хоча й дорогою ціною. Московські війська полюбляли досягати локальних домовленостей про дозвіл на відведення українських військ, а потім швидко відкривали вогонь, коли воно починалося. Повільно лінія зіткнення до 2022 року зміцнилася, було укладено низку ширших угод про припинення вогню, які невдовзі були порушені, українські війська вели криваві сутички з підтримуваними Москвою сепаратистами, іноді з професійними російськими кадровими військовими, які офіційно перебували у відпустці.

Нездатність належним чином втрутитися під час посилення вторгнення або допомогти забезпечити припинення вогню, розгорнувши війська в Україні, є другою великою зрадою адміністрації Обами. Принаймні це можна сказати і про перший термін Трампа: він намагався шантажувати Зеленського заради політичної вигоди, так само, як він це робить з угодою про доступ до корисних копалин, щодо якої ведуться переговори між Києвом і Вашингтоном, але Трамп також врешті-решт надав Україні першу сучасну стрілецьку зброю, яку США зволили надати.

Проте найсерйознішою і найпослідовнішою зрадою була наступна. Коли на початку 2021 року путін почав нарощувати масивні сили на кордонах України, Байден відреагував на це... нагородою для путіна – зустріччю тет-а-тет. Тієї осені, коли стало очевидно, що путін планує масштабний напад на Україну, замість того, щоб навіть погрожувати введенням військ, адміністрація Байдена в односторонньому порядку виключила будь-яку підтримку, яка б несла в собі навіть теоретичний ризик ескалації. Наляканий тим, що стаття 5 НАТО може бути застосована на його очах, замість того, щоб організувати коаліцію для стримування нападу путіна, Байден доручив ЦРУ і союзницьким ЗМІ тижнями наполягати на тому, що Україна приречена, а це означало, що немає сенсу турбуватися про неї. Навіть санкції будуть застосовані лише після початку бойових дій – ще один сигнал американських намірів.

Для США вирішити, що будь-які зусилля з фізичного захисту України на будь-якому рівні, навіть для захисту американських громадян, які намагаються втекти, або повітряного простору над АЕС, які в разі пошкодження можуть забруднити значні території Європи, означало назавжди відмовитися від будь-яких законних претензій на глобальне лідерство. Країні, на яку припадає менше десятої частини американського річного військового бюджету, дозволили блефувати з усім очолюваним США альянсом НАТО, щоб дозволити путінському десанту висадитися в Гостомелі – крок, який навіть незначна військово-повітряна і наземна сила могла б зробити абсолютно неможливим.

Чи спробував би путін захопити всю Україну, якби одна бригада з 82-ї повітряно-десантної дивізії або полк морської піхоти були на землі в Києві в лютому 2022 року? Ні. Вже тоді було зрозуміло, що він не зможе піти на такий ризик. Простіше кажучи, Україна повинна була впасти, а її хоробрі воїни зведені до партизанської боротьби за підтримки ЦРУ. Афганістан у великому масштабі.

Американські лідери не можуть уявити собі світ, де всі не підхоплюються на їхні крики. З того моменту, як Зеленський зажадав патронів замість поїздки, він став перешкодою для тих, хто керує Вашингтоном. Його груба сміливість вкрай ганьбить американських лідерів, і вони це знають. Їх заздрість до нього завжди була відчутною. Не дивно, що Зеленському постійно дорікають за те, що він не виявляє достатньої вдячності за мізерну частку річного бюджету Пентагону, яку Україна досі отримувала від США. Ці люди не люблять, коли матеріальна реальність наступає на їхні постмодерністські ілюзії.

Повільне надання Байденом життєво необхідної військової допомоги після 2022 року вважається ще однією грубою зрадою, американським "набором для зберігання", який був вкрай необхідний українським військам, щоб максимізувати їхні шанси на виживання. Майже п'ятдесят тисяч українських солдатів загинули, і Зеленський нещодавно заявив, що майже стільки ж зникли безвісти, більшість з них або потрапили в полон, або їхні тіла не були знайдені, а деякі дезертирували. Ця невизначена категорія зниклих безвісти буде джерелом високих оцінок втрат, які постійно публікує американська преса. Якщо прийняти ці цифри за чисту монету, то можна припустити, що 10% захисників України загинули, стільки ж отримали поранення.

Це майже напевно песимістична оцінка, але біль все одно відчутний. Незважаючи на це, а також на саморуйнівну дурість команди Трампа, Україна і близько не збирається здаватися, навіть якщо американська допомога раптово припиниться. Незважаючи на постійні американські розмови про те, скільки територій втрачає Україна, те, що Україна відвоювала лише у 2022 році, все ще затьмарює всі здобутки Москви з того часу.

Україна після трьох років тотальної війни з "наддержавою": здобутки Москви з початку 2022 року є мізерними. Зеленим показано те, що Україна відвоювала у 2022 році, рожевим – те, що Москва забрала у 2014-2015 роках. Синім – "Вільний Курськ". Слава Україні! Героям Слава!

Ще однією великою американською зрадою України стало повне припинення допомоги на шість місяців у 2023 і 2024 роках. І обидві партії несуть відповідальність за цей безлад, оскільки демократи намагалися об'єднати допомогу Україні з речами, за які, як вони знали, багато республіканців ухилялися від голосування у передвиборчий рік. Класичний прийом. Сподіваючись заробити політичні бали аж до свого принизливого виходу з перегонів у 2024 році, Байден був зацікавлений у тому, щоб тримати Україну на поводку, ставлячи її майбутнє в залежність від щедрості Демократичної партії. Як і все інше, що намагався зробити Байден, він не зміг досягти нічого, окрім власної мети.

І ось ми у 2025 році, і Трамп, вочевидь, вирішив продовжити традицію зради Демократичної партії, повторюючи путінську пропаганду таким чином, що тривалий мир стає майже неможливим. Тепер Трамп заявив, що Україна розпочала війну, втратила мільйони солдатів і що нею керує зневажений диктатор. Усе це абсолютно неправда, хоча для його менталітету, заснованого на почуттях, це не має значення. Краще не проникати в неймовірно тонку шкіру Трампа, інакше він наговорить гидот і погрожуватиме ще гірше. Цікаво, чи знає він, що будь-хто, хто захоче вбити його за допомогою оптоволоконного дрона, ймовірно, зможе це зробити?

Україна сильно постраждає без допомоги США і, швидше за все, не зможе здійснити вирішальний контрнаступ цього року. Але бойові дії триватимуть, навіть якщо Трамп і путін укладуть якийсь новий пакт Молотова-Ріббентропа, в якому США цього разу гратимуть роль СРСР. Для Сталіна це пройшло успішно, як згадає будь-який студент-історик (увага, сарказм).

Тисячі безпілотників продовжать наносити удари вглиб території кожної зі сторін, в той час як наземні війська тестуватимуть фронт. Жодне перемир'я в Україні не втримається, не кажучи вже про мирну угоду, яка не передбачає достатньої вогневої потужності на кордоні, щоб перемогти орків. Якщо цього не станеться, Україна може продовжувати воювати, незважаючи на жахливу ціну, щоб не дати Москві перевести подих і відновити свої побиті сили. Краще триматися і чекати, поки Європа мобілізується.

Американські лідери стоять перед одним і тим же суворим вибором, як би довго вони не відкладали момент прийняття рішення: капітулювати перед путіним і, як наслідок, спостерігати, як випаровується глобальна могутність Америки, або ж повністю підтримати Україну, прийнявши невизначені наслідки неминучого краху Москви. Такий розвиток подій відкриває безліч можливостей, хоча я б не очікував, що корпорації зі Східного узбережжя побачать у цьому більше, ніж ризик. Є причина, чому Північний Схід не настільки інноваційний, як Тихоокеанська Америка.

Я все ще оцінюю все, що зараз лунає з вуст Трампа, як частину його методу ведення переговорів. Він думає, що якщо вдарити бульдозером по кожній точці впливу одночасно, то інша сторона буде змушена прийняти його умови. Але натомість Трамп настільки роздуває угоду, що аби зберегти обличчя, коли вона відкидається, він відступає від найбезглуздіших вимог, а потім оголошує про повну перемогу. Ви перемагаєте його не тим, що граєте в його гру, а тим, що абсолютно твердо стоїте на своїй позиції. Він найгучніший, коли він найслабший.

Трамп ще може кардинально змінити курс щодо України, і це може бути навіть планом. Підвищує чинник видовищності, щоб мати багато драматичних поворотів, які залежать від якогось випадкового приводу. Зараз він багато атакує Зеленського, але в травні цілком може заявити, що путін – огидний брехун, якого треба поставити на місце. Не те, щоб США поворухнули пальцем, аби зробити це, але принаймні Європі слід дозволити купувати товари для України з американських запасів, що б не сталося. І як тільки ЄС підживить свою економіку великою програмою видатків, гума поїде в дорогу у великому обсязі. Можливо, вже наступного року.

Знаючи це, Україна, можливо, все ще зможе здійснити великий контрнаступ цього літа. Коли ви боретеся за своє життя, надійність має більше значення, ніж обіцянки. Як часто каже моя дружина, яка працює в адміністрації університету, надія – це лабрадор-ретривер, а не стратегія. У світових демократій немає іншого виходу, окрім як розвивати інституції, здатні впоратися з розпадом США. І це має статися швидко.

Чим швидше, тим краще, адже бої на лінії фронту залишаються запеклими – скрізь, де українська протиповітряна оборона не в змозі зупинити ракету чи безпілотник, що наближається. На щастя для тих з нас, хто не хотів би жити у світі, розірваному на частини егоїстами, які борються за ресурси, Україна продовжує воювати так, ніби у неї є план. Безумовно, багато чого відбувається за лаштунками, про які більшість ЗМІ залишаються в невіданні.

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